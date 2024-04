Los sexólogos sondean a los padres sobre su reticencia en torno a la educación sexual

Los sexólogos gallegos llevan años encontrándose con la resistencia de no pocas familias a que se imparta educación afectivo-sexual en las aulas, que la LOMLOE contempla como una materia transversal desde Educación Infantil a Educación Secundaria Obligatoria. Ahora, quieren conocer las causas de esta reticencia.

Para ello, la Sociedad Gallega de Sexología (SEGASEX) ha realizado un cuestionario que está enviando a todos los centros de educación obligatoria de la comunidad –más de 1.500–, a través del sistema Abalar de la Consellería de Educación, para que llegue al máximo número posible de familias. “Nos planteamos llegar a todas las familias. Lo que nos interesa es que la muestra sea lo más amplia posible, aunque no sabemos si todos los centros se van a comprometer a enviarlas”, explica la presidenta de esta sociedad, Purificación Leal Docampo.

Lo que Sogasex pretende con esta encuesta, que podrá realizarse hasta el próximo 30 de junio, es conocer las actitudes, creencias, conocimientos, opiniones y sugerencias de las familias para poder mejorar sus intervenciones en los colegios y para que los propios padres y docentes reflexionen sobre qué educación sexual están ofreciendo a los menores. “Muchas personas rechazan la educación sexual en el aula porque creen que son las familias las únicas que deben hacerlo. Sin embargo, por otro lado nos encontramos con que muchas familias no abordan el tema o sólo lo hacen cuando los menores les hacen preguntas, lo que se traduce en que los padres no hablan porque no les preguntan y los menores no preguntan porque la familia no habla de sexualidad. El mero hecho de no hablar del tema ya es educación sexual, pero en negativo”, afirma.

La Sogasex sostiene que la familia es el pilar del aprendizaje de los menores y por esto, entiende que es fundamental que los padres sepan cómo acompañar a sus hijos en cada etapa de su desarrollo sexual. “La familia hace educación sexual en todo momento, incluso cuando no habla del tema”, comenta Leal.

Purificación Leal. / Fdv

“El mero hecho de no hablar de sexo ya es educar en sexualidad, pero en negativo" Purificación Leal — Presidenta de SOGASEX

La sexóloga advierte de que la falta de una educación sexual integral en el aula, por un lado, y, por otro, la falta de una comunicación positiva y transparente en el espacio familiar están dejando esta tarea en manos de las redes sociales y de un aprendizaje a través de la pornografía, a la que acceden por primera vez entre los 9 y los 12 años.

Leal añade que lo que se pretende con la educación sexual en las aulas es favorecer actitudes de comprensión y respeto hacia las sexualidades, la propia y las de las demás personas. “La sexualidad es multidimensional y la vamos construyendo a lo largo de toda la vida. Hay tantas sexualidades como personas y todas son válidas”, afirma.

Parte del desarrollo de la persona

"Banalizar el sexo, palabra polisémica donde las hay, o reducirlo a prácticas coitales y sus consecuencias, es obviar que el desarrollo sexual es uno de los pilares de la existencia como persona, ya que es continuo e implica la relación consigo mismo y con el entorno", argumenta.

Para Sogasex, la educación sexual sigue siendo “la asignatura pendiente en el aula” y precisamente éste será el lema de la V Semana da Diversidade Sexual que organiza esta sociedad en Nigrán, el próximo 31 de mayo. Durante este encuentro, especialistas en distintas áreas hablarán sobre sexualidad. Entre los ponentes se encuentran Isabel Pressas, coordinadora de centros Querote+, y Chis Oliveira, coordinadora de Comando Igualdade, además de varios socios de SOGASEX, incluida su presidenta.

