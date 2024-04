Jenny and the Mexicats: “Queremos que la hora y media de nuestro directo sea la mejor de tu vida”

Desde que en 2012 salió su primer disco, Jenny and the Mexicats se hicieron un huequecillo en nuestros corazones. Quizás, sin querer, han puesto banda sonora a nuestra vida, pero no para llorar los desamores sino para “festejarlos”, como defiende su guitarra, Pantera. Con músicos mexicanos, españoles y la británica voz de Jenny han continuado haciendo de la vida una fiesta. Hoy, viernes 11, en la Mardi Gras de A Coruña, siguen con su nueva gira española que recala este sábado 12 en la Fábrica de Chocolate en Vigo a partir de las diez de la noche. Después, seguirán por Granada, Cádiz, Sevilla, Málaga para en agosto saltar a Brixton y otras citas. En esta entrevista, Pantera nos habla del nuevo single y del disco que se avecina.

–El nuevo sencillo “¿Quién me salva?” suena muy rumbero. ¿Cómo surgió el diálogo chico-chica sobre una relación que ella ha dejado atrás y él quiere retomar? –

El tema surgió en México. Estábamos jugando con frases. Estábamos con Pablo Lesuit, que es también parte de PortAmérica, coincidimos con él en una gira en México y con el percusionista David empezaron a jugar con frases sacando los versos de la canción. Decidimos grabarlo. Para la grabación definitiva, tenían un charango. Yo nunca lo había visto y fue gracioso tocar el tema con charango en cuanto me aprendí la afinación. Salió después una versión más rumbera con sonidos andinos. Nosotros no hacemos colaboraciones obligadas. Las que nos salen es porque estamos de fiesta y nos apetece grabarlo. Somos tres compositores en la banda y si colaboramos con alguien es porque nos conviene en rollo fiesta o nos hace clic.

–¿Dónde están radicados ahora?.

–Yo vivo en Madrid, Icho en Ciudad de México y Jenny en Londres, David está mitad del año en México y mitad del año en España. Nos juntamos para las giras.

–El último álbum fue “Fiesta ancestral” en el año 2019. ¿Están preparando nuevo disco?

–Tenemos ya el disco grabado. Lo terminamos hace unos meses pero entre los arreglos... Nos pasa lo mismo de siempre. Somos muy exquisitos en cuanto a quién lo va a producir y hacer los últimos ensembles. No nos gusta hacerlo con el productor famoso de turno. Nos gusta hacerlo con colegas que le vayan a dar el cariño y respeto que nosotros les damos a los temas. Tenemos diez canciones y una portada de Isaac Malakkai, artista gráfico que ya nos había hecho el trabajo para “Mar abierto”, donde sale una chica en una barca con unos gatitos.

–¿Qué nos puede adelantar del nuevo trabajo?

–-Los temas son muy variados. Está el tema con Taburete, otro con Pablo Lesuit incluso y también corridos tumbados [trap corrido, subgénero de la música regional mexicana que fusiona con música urbana] para los que contamos con los productores de Peso Pluma. Fue una experiencia brutal. No fue una colaboración con el grupo Peso Pluma.

–Pero, ¿giran al reguetón?

–-No, no lo escucho y con nuestros instrumentos no podemos hacer mucho en ese estilo pero en el corrido tumbado sí. Con el contrabajo, la trompeta, la guitarra española sí que puedes.

–Se toman tiempo para grabar los discos. Son una rara avis en el mundo musical hoy en día.

–Nosotros somos muy viejos ya. El primer disco lo sacamos hace unos 15 años. Yo nací en 1985. Conseguir un disco era dificilísimo. Cuando por fin llegaba a uno, me sabía qué tema iba detrás de cada canción. Ahora la gente solo escucha sencillos. Afortunadamente nuestro primer álbum nació en la transición de los discos a Spotify. Tuvimos la oportunidad de lograr un disco de oro por vender más de 30.000 copias. Nosotros creemos que es mejor sacar un disco que vivir de sencillos. Nos gusta lo antiguo, girar, hacer salas por Alemania a dolor... Tardamos lo que haga falta para grabar, incluso si hay que parar, paramos.

–Es curioso que aguanten unidos aunque no vivan en la misma ciudad, ni en el mismo país.

–El otro día me preguntaba un amigo cómo hemos aguantado con el grupo. Le contesté que lo difícil es llegar a los ocho años. Una vez lo consigues y si no has matado a algún miembro de la banda, si el público sigue yendo a las salas a tus conciertos, muy mal lo tienes que hacer para se hunda el barco. También puede pasar que estés cansado y no quieras seguir.

Jenny and the Mexicats. / J.M.

–Otro acierto del grupo es cantar cosas tristes con ritmos alegres, aunque también hay canciones lentas.

–Desde el principio, desde que formamos el grupo, tuvimos confrontaciones sobre muchas cosas. Pero lo único, lo único, en lo que los cuatro miembros originales hemos estado de acuerdo siempre es que no queríamos dar un concierto para hundir a la gente en la miseria, no queríamos tampoco hablar de política. Nos gusta que la gente sea consiente de lo que pasa en el mundo pero no queremos adoctrinar a nadie. Lo que queremos es dar un respiro a la gente, un pequeño oasis. Quiero que esa hora y media del directo sea la mejor hora y media de tu vida. Si haces algo de desamor, baila, festéjalo. Es nuestro concepto. También es verdad que hablamos mucho de alcohol. Es por mi culpa. Ya me lo prohibieron para este disco.