“Hay que afrontar la violencia sobre las mujeres y sus hijos como un estado de alarma”

El teléfono de Sonia Vaccaro no para estos días de sonar. España vive un repunte de violencia de género sobre los menores inédito hasta la fecha. Han sido asesinados siete niños a manos de sus padres en cuatro meses, lo que supone el peor arranque del año desde que se contabilizan los niños asesinados por sus propios padres o las parejas o exparejas de sus madres, en un contexto de violencia de género extrema.

Vaccaro, que es psicóloga forense de origen argentino, fue quien acuñó el término violencia vicaria y es una experta en este tipo de agresiones, por lo que son muchos los que estos días recurren a su experiencia para hacer un diagnóstico y buscar soluciones.

–Siete pequeños fallecidos en apenas cuatro meses. ¿Qué está pasando?

–No creo que haya un solo motivo al que podamos atribuir este recrudecimiento de la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas. Pero sí creo que no le hemos dado la importancia radical que tiene. Es hora de empezar a pensar en términos de estado de alarma y tratar y abordar el problema como terrorismo machista, porque es una forma de terrorismo que asesina a mujeres por el hecho de serlo, y a sus hijas e hijos. Esto se ha visto favorecido porque han surgido voces negacionistas legitimadas en puestos de poder y decisión. No entiendo que en España, que hace años que está trabajando arduamente en la lucha contra la violencia machista y tiene un corpus jurídico modélico, estas cosas sigan sucediendo. Y no podemos seguir reaccionando solo cuando ocurren tragedias de esta índole.

–El último caso, sucedido en El Prat, el asesino ha matado a sus hijos junto a la madre, no sería estrictamente un caso de violencia vicaria, ¿no?

–No, porque la violencia vicaria es la que el maltratador ejerce sobre los hijos para ir contra la madre. En este caso ha matado a todos: se trata más de un asesino machista que se cree dueño de su familia y de su prole y dispone de la vida de todos.

–La violencia vicaria más extrema es cuando se asesina a los niños para herir a la madre, pero ¿qué otras formas hay de violencia vicaria?

–Efectivamente, es cuando se les asesina o se les hace desaparecer, pero hay formas cotidianas de violencia vicaria que pasan por usar a los hijos e hijas para dañar a la madre. Puede ser hablándoles mal de la madre, contándoles relatos absurdos que los niños no pueden comprobar como que la madre no quería que ellos nacieran, o no quiso darles de mamar y muchísimos otros inventos con los que intentan poner al niño o niña en contra de la madre. También puede maltratarlos, pero no son las agresiones que generalmente hacen los violentos y que intentan ocultar, sino que las perpetran para que la madre lo sepa. Como romperles la ropa cuando están a su cargo, que regresen descalzos en pleno invierno o abrigados en pleno verano, interrumpir tratamientos médicos que tienen que seguir en el periodo que están con él y cientos de modalidades más. Inclusive impedirle a la madre que se comunique con ellos y mandarle fotos o noticias de otros asesinatos sin que ella sepa dónde están.

–Usted ha estudiado de forman pormenorizada las estadísticas, ¿qué rasgos tienen lo agresores que ejercen violencia sobre sus hijos?

–Son hijos sanos del patriarcado, lisa y llanamente machistas acérrimos, que no admiten perder el control y el poder sobre una familia que consideran de su propiedad. Al mejor estilo del ‘pater familias’ del derecho romano, él es el que decide quién vive y quién muere, y si se considera que es expulsado de esa familia, él decide que esa familia tiene que desaparecer y así lo cumple.