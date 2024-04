Narbona: “La filosofía no es algo aracico, sino un camino que debemos transitar”

“La tristeza es uno de los mayores enemigos del ser humano y una manera de luchar contra ella es salir de uno mismo, descentrarse. Estamos muy pendientes de nosotros mismos”. Así lo aseguró Rafael Narbona (Madrid, 1963), filósofo, escritor y uno de los críticos literarios más reconocidos del país, que ayer presentó en el Club FARO “Maestros de la felicidad. De Sócrates a Víctor Frankl, un viaje por la historia de la filosofía” (Roca Editorial), un testimonio de una vida de superación contado a través de la filosofía, concebida como una herramienta para alcanzar felicidad. Según Narbona, una obra que exalta la vida y la esperanza, y con la que espera poder ayudar a otros que, como él en el pasado, viven en el pozo de la ansiedad y la desesperanza.

“Si no hallamos un sentido a nuestra existencia, una dirección que nos permita afrontar las penalidades de la vida, nos sentimos desorientados y desarraigados. Por eso, creo que la filosofía, lejos de ser una disciplina anacrónica, constituye un camino que sigue abierto y que hay que volver a transitar”, añadió el invitado del Club FARO, a quien el presentador del acto, el escritor Antonio García Teijeiro, premio nacional de literatura infantil y juvenil 2017, se refirió como “un auténtico humanista” y un “filósofo de mirada limpia y pensamiento profundo”.

Según Narbona, la felicidad no está en lo material ni en el placer. “La felicidad no es un derecho, sino algo que debemos ganarnos. Y no lo digo yo, lo dice Kant. No es simplemente la euforia superficial de todo me va bien, sino el sentimiento de mirarte al espejo y tener una conciencia satisfecha: he hecho lo que debía”, argumentó.

El filósofo y escritor fue dando pinceladas de algunos de los pensadores para él imprescindibles para la cultura occidental, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Pascal, Spinoza, Francisco de Asís, Voltaire, Kant y Frankl, y relató su experiencia personal, cómo la muerte de su padre delante de él cuando sólo tenía ocho años y el suicidio de su hermana mayor derivaron en una depresión de la que llegó a pensar que jamás saldría. “El dolor psíquico es una de las experiencias más insufribles que existen y de la que nunca te recuperas del todo”, reconoció.

Aun así, tocó fondo y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo esa visión trágica de la vida. “Dejé, por mi cuenta los psicofármacos. Seguí estando en un estado de melancolía pero me estabilicé y, sobre todo, me di cuenta de que no podía seguir contemplando la vista desde ese punto de vista, que era necesario, frente a la fatalidad, adoptar una actitud enérgica y luchar. La vida está llena de cosas maravillosas”, expuso Narbona, a quien escribir yh cuidar de su madre con alzhéimer y también de su hermana cuando enfermó le ayudó a superar la depresión. “Cuidar de mi madre es uno de mis grandes logros”, reconoció-

Narbona aseguró que con esta nueva mirada, recuperó la confianza en el ser humano y descubrió que en él despunta la solidaridad frente al egoísmo, como demuestran comportamientos como el de los sobrevivientes del accidente del avión uruguayo que se estrelló en la cordillera de los Andes y que protagonizan la última película de J. A. Bayona, “La sociedad de la nieve”, historia que le sirvió como ejemplo, así como Etty Hillesum, una joven judía holandesa que murió con 29 años en Auschwitz y que siempre mantuvo su esperanza en el hombre y en Dios.

En la conversación que mantuvo con el escritor vigués, Narbona también se refirió al cristianismo como pilar fundamental de la cultura europea, aunque discrepó del papel de la iglesia. “Que la iglesia quede reducida a algo irrelevante no me parece una desgracia, pero sí me lo parecería que el ser humano perdiera una perspectiva trascendente”, opinó el conferenciante, que recordó que al cristianismo se le debe, entre otras cosas, la idea del perdón.

“Lo peor de una exclusión es que acabes asimilándola”

“Maestros de la felicidad” tiene como telón de fondo la experiencia de veinte años como profesor de Filosofía de enseñanza media de Rafael Narbona y está salpicado de historias de algunos de sus alumnos, cuyos nombres ha cambiado para mantener su intimidad. En su opinión, el profesor de filosofía tiene que ser un puente entre los textos de los pensadores y los alumnos, y buscar una conexión entre esos textos y el mundo en que vivimos. “Me parece absurdo que un chaval se aprenda como un papagayo una serie de teorías que luego va a olvidar. No soy ni partidario ni de los exámenes. De lo que se trata es de sacar lo mejor de cada alumno y cada uno es diferente. Todos tenemos talento para algo y también limitaciones”, dijo.

Según Narbona, la filosofía es una disciplina más cercana a la literatura que a la ciencia. “La ciencia es muy útil, pero no nos puede dar el sentido último de la vida. La literatura y la poesía sí”, sostuvo el filósofo, que atesora una biblioteca con más de 10.000 títulos en su casa, en la que vive con su mujer, Piedad, uno de sus pilares, y sus perros y gatos.

Precisamente dedica un capítulo a los derechos de los animales. “La forma en que una persona trata a un animal pone de manifiesto su calidad moral”, afirmó Narbona, que recordó que el hombre no es el rey de la naturaleza, sino su guardián.

También habló de la marginación de la filosofía a la mujer, calco de la sociedad de cada tiempo. “Hasta hace poco, la mujer era poco más que un animal doméstico, cuyo destino era estar sometida por completo al varón y los filósofos despreciaban a las mujeres que pensaban, pero es que las mujeres no tenían la oportunidad de hacer otra cosa y además asumían ese papel impuesto, y lo peor de una exclusión es que acabes asimilandola”, dijo el filósofo, para quien la marginación de la mujer persiste hoy. “Veo en muchos jóvenes mucha actitud machista”, advirtió.