Las cuatro huellas imborrables que Jaime de Armiñán deja en Galicia: "Es un país maravilloso, me gusta su luz, su paisaje..."

En noviembre del año 2007, el director madrileño Jaime de Armiñán recibió en el teatro Colón de A Coruña el premio 'Chano Piñeiro al audiovisual gallego', un galardón que la Secretaría Xeral de Comunicación de la Xunta había creado un año antes para reconocer la labor 'Audiovisual Internacional con relevancia para Galicia', y una segunda categoría que premiaba al 'Audiovisual gallego', de cineastas o nombres relacionados con este arte, nacidos fuera de las lindes de la comunidad.

José Luis Cuerda y Alejandro Amenábar abrieron la nómina de premiados en 2006. El relevo lo tomaron el gallego nacido en Francia José García y el creador de la película "Mi querida señorita", por ser "el realizador no gallego que más veces ha rodado películas en Galicia", por "no limitarse a rodar en territorio gallego, si no a dignificarlo", por ser "el primero que llevó Galicia a Hollywood" y por "prestar sus ojos y su cámara a Galicia en una época difícil y sin contar con ayuda pública",

Jaime de Armiñán, cuando fue galardonado con el premio 'Chano Piñeiro' en el teatro Colón de A Coruña, en 2007. / Carlos Pardellas

Los premiados recogieron unas esculturas de Sargadelos elaboradas por el artista Paco Leiro, y en su intervención, De Armiñán afirmó que "este es, seguramente, el premio más maravilloso que he recibido, porque no me lo esperaba, ni me presenté a él, ni tenía la menor idea de que existía".

"De mis doce películas -decía entonces Jaime de Armiñán-, cuatro están entera o parcialmente rodadas en Galicia, porque es un país maravilloso, porque su luz es inconfundible, porque a mí me gusta el mar bravo que salta y no se remansa, porque también me gusta la lluvia y su sol y sobre todo me gustan sus gentes". Esas creaciones gallegas fueron las que justificaron la elección del director y escritor madrileño como adjudicatario de este galardón.

"Mi querida señorita"

Estrenó este sano hábito de localizar sus creaciones en Galicia con su film más reconocido y por el que fue nominado al Oscar a "Mejor película extranjera" (la categoría ahora denominada "Mejor película de habla no inglesa"). "Mi querida señorita" compitió en 1973 con la obra del hispanomexicano Luis Buñuel, quien se impuso al resto de nominadas con "El discreto encanto de la burguesía". Jaime no logró la estatuilla, pero sí el reconocimiento de esta película en tierras norteamericanas, y por ende, la exportación y difusión de sus localizaciones gallegas más allá del Atlántico.

Cartel de "Mi querida señorita". / FDV

De Armiñán rodó la película en el año 1971 en Tui, Baiona y Vigo, con José Luis López Vázquez en el papel de Adela Castro, una solterona provinciana que no tiene clara su sexualidad y al final acaba por operarse para convertirse en el hombre que realmente es, sin quedar del todo satisfecha con el cambio.

Escenas de "Mi querida señorita" en la que se reconocen localizaciones gallegas como Samil, Playa América, Bouzas o Tui ; en una de ellas Julieta Serrano, la actriz que interpreta a la sirvienta, lee un ejemplar de Faro de Vigo (2ª foto). / FDV

Fue un duro trabajo para el actor protagonista, agobiado por tener que hacer doble papel, como así reconoció el realizador en alguna entrevista, años después: "Era una época delicada para aquel tema. Y, en el rodaje, pedía cosas absurdas, como que, cuando tocaba el piano, se vieran las manos de una mujer. ¡Si él sabía tocarlo!. Hay una escena en la que se le acerca Ferrándiz y él-ella sale corriendo por la playa. 'Yo no corro como ellas”', dijo. Y tuvimos que buscar una doble en Playa América, en la ría de Vigo, donde rodábamos. Pero él -José Luis López Vázquez- no quedaba conforme".

Esta fue la película española más taquillera de 1972, y consiguió llevar a las salas a casi dos millones de personas para ver la historia de una persona en busca de su identidad de genero, un relato transgresor y revolucionario para la época, alabado por la crítica, y que hoy es ya un clásico del cine español.

"¡Jo, papá!"

Una parte de los exteriores de "¡Jo, papá!" (1975), fue rodada en Vigo, a donde el protagonista, interpretado por Antonio Ferrandis lleva a su familia para revivir la Guerra Civil desde el bando de los vencedores.

Cartel de "¡Jo, papá". / FDV

La sinopsis del film nos presenta a Enrique Seoane, que vive en una ciudad del noroeste de España -Vigo-. Está casado con Alicia y tiene dos hijas: Pilar -Ana Belén-, de 23 años, y Carmen, de 8. Enrique hizo la guerra civil en el lado nacional, lo que en plena juventud le llevó a cruzar España desde Galicia -su tierra natal- hasta el Mediterráneo. Ahora quiere rememorar su aventura y ofrecérsela a su familia, especialmente a Pilar. Los cuatro recorren el país pisando por donde había pisado Enrique. Pero el viaje se complicará mucho más de lo esperado.

Una película realizada cuando la dictadura franquista daba sus últimas bocanadas y que, gracias a ello, pudo lanzar su tímido mensaje de que hay que olvidar el pasado y mirar siempre hacia el futuro. La obra sufrió los envistes de la censura, -era la época del destape y una joven Ana Belén rodó un par de escenas desnuda- y De Armiñán tuvo que reescribirla un par de veces. Franco se murió cuando estaba a mitad de rodaje, y la película quedó un tanto descafeinada, según las críticas de la época.

Fernando Fernán Gómez, en el Casco Vello de Vigo durante una de las escenas de "¡Jo, papá!". / FDV

El plantel de actores estaba formado por Ana Belén, Fernando Fernán Gómez, Antonio Ferrandis, Josep Maria Flotats, Amparo Soler Leal y Eduardo Calvo.

"Al servicio de la mujer española"

Jaime de Armiñán volvió a Vigo tres años después para rodar "Al servicio de la mujer española", en la que el realizador plantea la cuestión del sexo y la educación castradora de la posguerra en Galicia.

Cartel de "Al servicio de la mujer española" / FDV

El film, de 1978, cuenta la historia de una mujer que dirige un consultorio en una emisora de radio local que recibe cartas de una misteriosa radioyente que se hace llamar Soledad, pero que en realidad es Julio Hernández, un rico conservero de la región, obsesionado con ella.

Marilina Ross en "Al servicio de la mujer española". / FDV

El reparto está plagado de grandes nombres del cine español como Marilina Ross, Adolfo Marsillach, Mary Carrillo, Amparo Baró, Emilio Gutiérrez Caba, o José Lifante, entre otros, y fue rodada en A Lanzada, cabo Silleiro, Canido y Samil, además de en la ciudad olívica.

"La hora bruja"

"La hora bruja" (1985) con adn escénico completamente gallego, cuenta la historia de el Gran César -Francisco Rabal-, nieto de Constantina Comesaña, reputada bruja gallega, que pasea su espectáculo de "cine magia" por Galicia a bordo de un autobús que ha convertido en su cómodo domicilio. Con él viaja su cuñada y amante Pilar Esmeralda -Concha Velasco-. En uno de sus viajes recoge a una muchacha -Victoria Abril- que alterará la monótona vida de la pareja, porque es una hermosa y entrañable meiga de las muchas que pueblan los bosques gallegos.

Cartel de "La hora bruja". / FDV

La itinerante película fue rodada en Mondariz, As Pías, Fornelos de Montes, A Guarda, Baiona, Tui, Rande, cabo Silleiro, A Ramallosa, o Camposancos y FARO se hizo eco de las jornadas previas a la grabación cuando el equipo de la película y alguno de sus actores buscaba escenarios en la comunidad.

Paco Rabal y Víctoria Abril, en "La hora bruja". / FDV

"Jaime de Armiñán, Sancho Gracia y Teo Escamilla localizan exteriores en la provincia para filmar una película sobre las brujas", titulaba el decano en un artículo ilustrado con una foto de Rabal y Velasco, en el que se informaba de que "será rodada en los próximos meses en el Valle Miñor y en Condado".

Paco Rabal contaba esta anécdota del rodaje: : "...y venga pescado fresco, venga patatas estupendas, de un lado para otro con Leoncio, taxista de Mondariz contratado para la película. Tenía una mujer bella y trabajadora, una hija concejala y comunista y él era un taxista requerido y eficaz. Recuerdo que una noche que rodábamos al amanecer y me lo llevé a la marcha de Vigo, y se las arregló para traerme justo a la hora bruja para alivio de Armiñán".

Cuando fue el estreno de esta película en Vigo, su director concedió una entrevista a FARO, en la que explicó las razones por las que prefería escenarios gallegos para rodar: "La razón dé elegir Galicia es porque es un país maravilloso, porque me gusta su luz, su paisaje... además, en el caso de "La hora bruja" era inevitable. La hemos empapado de vino de la tierra y de amigos de un día, pero que ya no se olvidan. "La hora bruja" necesitaba ese clima y ese ambiente. Galicia está enraizada con la magia, es país de bruxas y meigas, la Santa Compaña hace de las suyas y "Saga" -a veces hada y a veces duende- nace en lo más hondo de sus fragas. No hemos rodado esta película en Galicia por capricho, la hemos hecho porque no podía ser en otro sitio, porque "La hora bruja" es cine pero también es territorio mágico", explicaba el realizador madrileño.

Armiñán, invitado al Club Faro

Este miércoles 10 de abril, Jaime de Armiñán se ha ido. Tenía 97 años, pero ha dejado marcada su huella como director en la historia del cine, dejando además una parte de su corazón de cineasta en Galicia.

Y es que, sus visitas a la comunidad no se limitaron a buscar escenarios para sus películas. Ocho años después de rodar "La hora bruja" fue uno de los insignes invitados al Club Faro, lugar al que regresó en 2003, en ambas ocasiones como guionista y escritor.

Curiosamente, tras sus dos intervenciones, una palabra se repitió en los titulares que se plasmaron en el diario decano al día siguiente: "En cine hay que cuidar la palabra hasta la muerte", rezaba el primero.

Jaime de Armiñan, autor teatral, durante una conferencia en el Club Faro, presentado por Chano Piñeiro, en 1993. / FDV

Diez años después, tras la presentación de su obra literaria "Los duendes jamás olvidan", esta frase encabezó el artículo en las páginas del diario vigués: "La muerte forma parte de mis primeras imágenes de infancia". Hoy, más que nunca, hace suya esa palabra para decirnos adiós.

Suscríbete para seguir leyendo