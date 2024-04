Gonzalo Giner: “Echo en falta respetar el comportamiento innato de los animales”

El veterinario y escritor Gonzalo Giner defendió ayer en Club FARO: “Echo en falta respetar el comportamiento innato de los animales”. Fue su respuesta a una pregunta del periodista José Luis Barreiro acerca de si estamos excediéndonos en la humanización de las mascotas.

Giner añadió que “cada vez hay una mayor presencia de los animales formando parte de la familia”, lo que le parece bien e incluso le ha acontecido a él con un perro que hace dos años falleció.

El veterinario y escritor explicó que debemos entender el comportamiento de los animales que nos acompañan y debemos aceptarlo. Como ejemplo, recordó que a su can familiar le gustaba comer caracoles y rebozarse en los restos o en otros que no tienen precisamente buen olor. Ante este tipo de acciones de nuestras mascotas, debemos comprender que para los perros de caza es necesario revolcarse en la tierra y restos para camuflar su olor corporal y así poder pasar más desapercibidos para ir a por las presas. Aunque el perro realmente no vaya de caza, tiene esos comportamientos porque es algo innato a su ser.

En cuanto a la ganadería intensiva tan criticada en los últimos años, indicó que “hay mucha falacia” en los ataques contra ella por parte de algunos ecologistas. Recordó que lleva 35 años trabajando como veterinario, en la actualidad de hecho visita granjas del norte de Madrid, Ávila y otros lugares, y que lo que realmente ve es que los ganaderos han mejorado mucho en los últimos tiempos para lograr un nivel más alto de comodidad para los animales.

“Trabajo con explotaciones de bastantes cabezas de ganado y ve que les ponen comida recién hecha; que tienen camas de paja o colchoneta; que están cómodas, que respetan las relación entre las vacas...”, enumeró.

En este punto, realizó un comentario interesante e incluso simpático sobre la socialización de estos rumiantes: “Hay vacas macarras que atacan a otras; otras son cotillas, otras son unas envidiosas, otras glotonas... No estoy hablando de una película de Disney, estoy hablando de comportamiento animal”.

Recalcó que sus reflexiones no van en contra de nadie y que tampoco cree que “no tengan la verdad” aquellas voces que critican la ganadería intensiva aunque, según su punto de vista, considera que “no conocen el mundo animal, son gente muy urbanita”.

“No digo que no haya gente que no lo haga bien, pero los ganaderos sacan los tractores a la calle porque se siente maltratados por los urbanitas, se sienten ofendidos con muchos comentarios. Es gente que tiene rentabilidad baja por su negocio, que corre riesgos, que casi no tiene descanso...”, indicó Gonzalo Giner.

Sobre su última novela, “La sombra de los sueños” (Planeta), explicó que no es una novela histórica –aunque hay capítulos dedicados a Saladino, sultán de origen kurdo del siglo XII que se convirtió en uno de los grandes gobernantes del mundo islámico de la antigüedad– pero que sí incluye en su interior una parte de novela histórica.

El libro arranca con una mujer en el Museo de Orsay en París en 2017 que se dispone a robar el cuadro de Manet “Berthe Morisot con una ramo de violetas” utilizando el ilusionismo aprendido de su abuelo. “El libro contiene un gran truco de magia. Está estructurada en piececitas, que son los personajes. Voy juntando piezas para que el lector entienda algo pero luego las separo y lo despisto. Es una novela que hasta el último momento no se acaba de entender. Hay cinco personajes claves: Saladino, una ladrona de arte, un chino detenido en una cárcel de su país por excederse en sus investigaciones, un emir y una mujer egipcia que es zooarqueóloga. Hay otras palabras clave: caballos, arte, historia, ciencia, magia y sueños”, indicó sin soltar prenda del relato. Respecto del final, solo adelantó que la gente dirá: “No me lo puedo creer”.

Anécdotas de caballos famosos e históricos

Gonzalo Giner aprovechó para hablar también en Club FARO, en la presentación de su libro “La sombra de los sueños”, de varios caballos famosos e históricos como Rocinante, Bucéfalo, Marengo o Palomo.

Sobre Bucéfalo, señaló que era el caballo de Alejandro Magno. Cuando falleció el animal, como lo quería tanto y le estaba tan agradecido por acompañarlo en los éxitos en las batallas le dedicó una ciudad.

Otro citado fue Marengo, el equino de Napoleón. Bonaparte, que era bajito, buscó un equino que no fuera grande. Cuentan que la batalla de Waterloo fue herido en ocho lugares diferentes y aún así sobrevivió.

Los ingleses se llevaron el caballo para Reino Unido, lo curaron y “se convirtió en un mito”, resaltó Gonzalo Giner. Restos de su esqueleto se pueden visitar en el Museo Nacional del Ejército de Chelsea.

En cuanto a Rocinante, recordó que era el caballo de Don Quijote y de Palomo indicó que era el de Simón Bolívar.

Confesó que ya se encuentra pensando en la historia de su próximo libro y que será la segunda parte de “El sanador de caballos”, el libro con el que logró un super éxito y que presentaba la vida de un veterinario de la época medieval.

En la nueva entrega viajará hasta después de la Batalla Navas de Tolosa en la antesala de la conquista de Valencia. Explicó que su familia –sus antepasados eran abogados, procuradores del tribunal de las aguas valencianas– le lleva pidiendo años un libro sobre la ciudad mediterránea.