“Nos pasamos la vida navegando nuestros miedos, con ratitos en el paraíso”

–Su primer álbum en solitario, ‘El miedo y el paraíso’, anticipa un viaje de contrastes desde el título. ¿Su equipaje trae más luces o más sombras?

–Yo compuse este disco en un momento difícil de mi vida hace tres años, en el que decidí ponerme a escribir canciones para ocupar la cabeza. Ni siquiera tenía pensado para qué iban a ser esas canciones pero, poco a poco, me di cuenta de que estaba escribiendo mi primer álbum en solitario. Y la verdad es que este disco me regaló volver a ilusionarme y esa nueva aventura musical mejoró mucho mi momento vital. El título del disco surge de eso, porque empieza en un momento incómodo pero que fue arrojando luz a mi vida. El resultado es, efectivamente, un disco de contrastes, muy íntimo, donde me desnudo bastante, mostrando esas luces y sombras que conforman la vida a lo largo de todas las canciones.

–Precisamente, el repertorio del disco comienza con ‘El Miedo’ y termina con ‘El Paraíso’. Si seguimos ese orden, ¿podríamos convenir en que la estación última es la esperanza?

–Ese es el viaje, porque así fue como lo viví yo. Las canciones están prácticamente en el orden en que las escribí, salvo por un par de cambios. Yo empecé escribiendo El Miedo y La Rabia, y luego escribí La Fe, porque en ese punto exacto sentí que lo que estaba escribiendo realmente me iba a ayudar. Y acabo en El Paraíso, que es la última canción que escribí, que, efectivamente, arroja ese mensaje de que todo va a ir bien. Creo que este viaje lo hacemos todos constantemente, y que no es un viaje que empieza y termina, sino que es una especie de bucle. Nos pasamos toda la vida navegando nuestros miedos, con ratitos en el paraíso. Por eso creo que este es un viaje muy universal y que esa es una de las razones por las que el disco está conectando tanto con la gente. Creo que todos somos muy parecidos entre nosotros y que mi viaje no es solo es mi viaje, sino el de muchísima gente.

–¿Le resulta más complejo expresarse por completo en primera persona del singular?

–Ahora sucede que puedo hablar más que nunca en primera persona del singular. Esa intimidad creo que trasciende y que se nota. Además, es una de las cosas que estoy intentando llevar al directo, para que se note que lo que estoy haciendo es abrirme en canal y compartir de verdad con el público, más allá de ofrecer un concierto en el que solo se toque una canción tras otra. Realmente me apetece ese grado de intimidad, que quizás vaya unido al hecho de que este sea mi comienzo en solitario.

–¿En algún momento le produce vértigo ese ejercicio de exposición o desnudez?

–Cuando la exposición es voluntaria y controlada, porque es mi disco, mis conciertos, mi discurso, no tengo problema y me siento cómodo. Yo soy una persona que siempre cuenta sus cosas a sus colegas, su familia; no tengo demasiados secretos y me gusta mucho compartir lo que me pasa, tanto lo bueno como lo malo, con la gente que quiero y que me quiere. Claro, la música también es un vehículo perfecto para contar lo que tienes dentro y, de forma no buscada, también estoy viendo que ayuda a mucha gente. Pero la exposición no buscada y no controlada ya es otra cosa, y en esta profesión mía es algo que tienes que afrontar y digerir. Ese tipo de exposición no me gusta nada.

–¿La música puede salvarnos?

–Me llegan muchísimos mensajes en ese sentido con este disco. No sé si la música salva pero, sin duda, alivia. Para mí es un gustazo que los beneficios colaterales de este trabajo sean ver a gente disfrutando y diciéndote que has puesto palabras a sentimientos que tenían dentro y que no sabían cómo explicar. Es una gozada que este disco no solo me haya ayudado a mí, porque lo escribí para ayudarme a mí mismo, sino que también esté haciendo más felices a muchísimas personas.

–Con respecto a ese viaje introspectivo que supuso la creación del disco, ¿cree que prestamos atención suficiente al cuidado de la salud mental, que es una realidad que por fin forma parte del diálogo social?

–Siempre he sido muy consciente de la importancia de la salud mental, sobre todo, en los últimos años, porque cuando desempeñas un trabajo como este, que te convierte en una persona pública, tienes más amenazas. Pero creo que todos, con independencia de nuestro oficio, tenemos que cuidar la cabecita, ya sea por estrés, por ansiedad o por accidentes de la vida que tienes que afrontar. Yo nunca he sentido demasiados tabúes con respecto a estos temas y es importante visibilizar que es bueno pedir ayuda, así como entrenar tu mente para aprender a gestionar mejor las emociones, igual que entrenamos el cuerpo en el gimnasio. Por otro lado, quizás deberíamos plantearnos también por qué se habla tanto de salud mental: hay un aspecto positivo, que es la pérdida de un tabú estúpido, pero que se hable tanto de salud mental debería hacernos reflexionar sobre el hecho de que algo estamos haciendo muy mal.

–¿Por ejemplo?

–Creo que vivimos demasiado estresados, con demasiada ansiedad, con mucha sobreexposición en redes sociales. Por eso veo esa doble cara al tema de que hablemos tanto de salud mental, porque de repente parece que necesitamos mucha ayuda para vivir, para estar sanos mentalmente. Deberíamos plantearnos que, como sociedad, igual hay ingredientes que nos están haciendo mucho más mal que bien, porque hay demasiada gente sufriendo o viviendo en la insatisfacción.

–Con todo, ¿cuál es el mayor miedo de Mikel Izal y dónde está su paraíso?

–Para mí, el miedo es todo lo que no puedo controlar. Cuando siento que algo se me escapa, siempre me genera un poco de ansiedad. Pero mis miedos, más bien, me los invento. Mi miedo nace de situaciones futuras y distopías que me invento, en lugar de centrarme en lo que verdaderamente está pasando. Estoy trabajando sobre todo en eso: en intentar que mi imaginación no sea tan potente y vivir el presente y la verdad. Y precisamente de eso nace mi paraíso, porque cada vez creo más firmemente que mi paraíso tiene que ver con mis colegas y mi familia, con la gente que me quiere, con tenerlos cerca y disfrutarlos, y alejarme del ruido de lo que no es real y que va de la mano de lo que hablábamos antes. Creo que el paraíso es algo mucho más sencillo: es tener personas que te quieren y rodearte de ellas.