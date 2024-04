“Todos tenemos un lado tenebroso, aunque dormido”

El COVID mermó su capacidad de memoria y su olfato, pero le ha dado, a cambio, otras alegrías, ya estos dos síntomas asociados al Covid persistente inspiraron la trama de “Loor” (Espasa), con la que Luis García-Rey (Vigo, 1981) se ha hecho con el prestigioso Premio Primavera de Novela. El periodista deportivo estuvo ayer en Vigo presentando este nuevo “thriller”, que indaga sobre la fama, la tiranía de la imagen y de las redes sociales y los celos, y que lanza esta pregunta: ¿cuándo empezamos a morir? Axel Nash y Lorena Galván, Loor, vuelven a ser los protagonistas, dos policías poco convencionales que prometen con volver con un tercer caso.

–Tiene que ser terrorífico despertarse, como Loor, abrazada a un cadáver y no recordar nada.

–Como a mucha gente, desde el COVID, he perdido capacidad de memoria y de olfato, aunque éste lo he recuperado casi por completo, y pensaba: imagínate que un día sales por la noche, conoces a alguien y te despiertas en su casa, abrazado a su cadáver y no te acuerdas de nada. A partir de ahí, se genera una sensación de amor y desconfianza, primero hacia uno mismo y luego hacia quién confías para contárselo. Además, Loor y Axel son policías, lo que hace que se les planteen muchos dilemas morales.

–La novela habla del éxito y la fama. ¿A veces son difíciles de gestionar?

–Aquí hay un contraste muy interesante que es el del éxito fulgurante, porque la víctima que aparece abrazada a Loor es una “influencer” una persona que de un día para otro se encuentra con miles de seguidores en Instagram y con que está haciendo muchísimo dinero en OnlyFans y ese crecimiento tan tan vertiginoso como llega se va y eso es muy difícil de gestionar,. Y luego está la segunda víctima, una estrella del rock a quien le sucede lo contrario: lleva 20 años acostumbrada a que todo el mundo le haga la pelota y, de repente, le llega la decadencia porque el tiempo nos adelanta a todos, nos vence a todos y esa gestión del peso y de la huida de la fama es también muy delicada.

–¿También somos víctimas de la imagen y de la tiranía de la redes?

–Sin duda, las redes sociales son un enemigo bastante nuevo al que nos tenemos que enfrentar, que nos tiraniza de una manera muy rotunda y en muchos sentidos. Habitualmente, la gente expone una vida que no es real pero que crea una expectativa a la que es imposible responder y entonces te conviertes en esclavo de ti mismo. Instagram y las redes sociales están creando muchísimos problemas de salud mental.

–¿Se valora más nuestra imagen en las redes que nuestro currículo?

–Yo apenas las uso y no me va mal, aunque es cierto que ahora tener muchos seguidores puede abrirte puertas. Yo estoy en Twitter, y leo y cotilleo pero publicó pocas cosas porque en el mundo del deporte los haters proliferan de una manera exagerada y además tienen mucha facilidad para expresar sus emociones a través del insulto y a mí el insulto no me gusta.

–¿Por qué nos atrae tanto el lado oscuro de las cosas?

–Yo creo que el ser humano es cotilla por naturaleza. Sentimos muchísima curiosidad por lo desconocido y nos queremos asomar al lado tenebroso que probablemente todos tengamos, aunque dormido.

–Le reboto la pregunta de la sobrecubierta del libro: “¿Cuándo empezamos a morir?”

–Es un pregunta que me hago a veces porque creo que tomamos decisiones en la vida, que cometemos errores que precipitan nuestra muerte de una manera o de otra. En la novela, por un lado está la investigación en el momento presente y, por otro lado, vemos como las dos víctimas van tomando decisiones que, inevitablemente, les precipitan hacia su asesinato.

–Se declara un admirador de Domingo Villar. ¿Que Axel Nash colabore en un programa de TV es un guiño a Leo Caldas, que colabora en uno radiofónico?

–Sí, Domingo Villar es un escritor que me encanta, pero esto no lo había pensado así. Me hacía gracia incorporar de alguna forma el mundo de la tele, que es en el que trabajo, en las novelas.

–¿Cómo acaba un periodista de deportes escribiendo “thriller”?

–Lo hice como un desafío, para divertirme durante la pandemia, aunque yo creo que hay algo de “thriller” en el mundo del deporte, con casos como el de Rubiales. Pero incluso un partido de fútbol no deja de ser 90 minutos en los que puede pasar absolutamente de todo; nunca sabes quién va a sobrevivir y quién va a caer eliminado, que es como fallecer.

Suscríbete para seguir leyendo