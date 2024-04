“La regencia de Fernando el Católico en Castilla es trascendental para la historia de España”. Así lo sostuvo ayer José Calvo Poyato, doctor en Historia Moderna y uno de los referentes de la novela histórica, en el Club FARO, donde presentó “El rey regente” (HarperCollins), novela que transcurre entre la muerte de la reina Isabel, en noviembre de 1504, hasta la de Fernando, en enero de 1516. Así, los acontecimientos históricos entroncan con una trama de misterio que parte de una de las grandes interrogantes históricas: ¿otorgó el rey Enrique IV, hermano de Isabel, testamento? ¿reconoció en sus momentos postreros a la princesa Juana, conocida como la Beltraneja, como legítima heredera del trono de Castilla o ratificó a su hermana Isabel? Hay historiadores que dicen que sí y otros que no creen que existiese ese testamento. Esta falta de consenso la aprovecha Calvo Poyato para introducir la parte de ficción de la novela y mantener en vilo al lector mientras una persona de confianza del cardenal Cisneros indaga sobre su existencia a petición del regente del reino.

Calvo: “Fernando el Católico es el político más importante que ha tenido el país” / ágatha de santos

“Los hechos históricos no se pueden alterar. La novela histórica tiene que ser fiel a lo que ha pasado o a lo que nos cuenta la historia que ha pasado”, afirma el escritor, autor de superventas como “La ruta infinita” y su continuación, “La travesía final” y que en esta ocasión regresa a principios del siglo XVI para relatar cómo se asentaron los pilares de un imperio donde, décadas después, no se pondría el sol.

El historiador eligió esta época para escribir una novela por su trascendencia y por el atractivo del personaje, que se ha visto, sin embargo, ensombrecido por la figura incuestionable de la reina Isabel. “La figura de Isabel la Católica es tan potente, tenía una personalidad tan fortísima, que ha dejado en un segundo plano a Fernando. Sin embargo, él la sobrevive doce años e hizo también muchas cosas”, aseguró.

En este sentido, aseguró que Fernando tenía una habilidad política extraordinaria. “Fernando es, probablemente, el político más importante que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia. Sabe adelantarse a los acontecimientos, ceder cuando está en una posición de debilidad, apretar cuando se siente fuerte, actuar en un sentido o en otro según las circunstancias le indiquen. Otra cosa es como persona. Habría que distinguir al hombre público, al rey, al regente, de Fernando”, afirmó durante la conversación que mantuvo con la catedrática de Historia Rosa Pascual.

Junto con Fernando el Católico aparecen un nutrido número de personajes fundamentales para entender la historia, entre los que se encuentran su hija Juana de Aragón, apodada la Loca, y su esposo, Felipe el Hermoso. Calvo Poyato no cree que la sucesora de Isabel estuviera loca. En su opinión, Juana fue víctima de las ambiciones de su marido, primero, y de su padre y de su hijo Carlos I después. El historiador aseguró que el rumor de que estaba loca comenzó a extenderse desde los flamencos del séquito de su marido, que la encerró para poder disputarle el poder a su suegro.

“Yo tengo muchas dudas de que estuviese loca. Quizá la historia ha convenido que lo estuviera para glorificar a su hijo, que está usurpando el trono de su madre. Lo que pasa es que es una figura tan importante en nuestra historia que había que convertir a Juana en loca para poder justificar la presencia de Carlos como rey”, afirmó.

Tampoco cree que la muerte de Felipe el Hermoso se debiera a un golpe de calor tras un partido de pelota, tras la cual el cardenal Cisneros asumió la regencia de la Corona de Castilla a la espera de la llegada del rey Fernando. El historiador es más partidario de la teoría que apunta al envenenamiento, una fórmula “muy empleada en la época”. Lo que ya no cree es que Juana estuviese involucrada como apuntan algunos historiadores, que esgrimen que tras su muerte, Juana derogó todas las decisiones que tomó su esposo. “Creo que era una mujer pasional que estaba profundamente enamorada de su marido a pesar de todo lo que le hacía y que esto la hacía actuar con ira, pero no creo que tuviera que ver con su muerte”, dijo.

Por las páginas de “El rey regente” transitan personajes como Fernando el Católico, rey de Aragón y regente en Castilla; su segunda esposa, Germana de Foix; Juana la Loca; Felipe el Hermoso; Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, y el cardenal Cisneros, un personaje “injustamente tratado por la historia”, según José Calvo Poyato, ya que se le asocia a la Inquisición, pero también fue el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, y protector de artistas y hombres de letras como Elio Antonio de Nebrija. Durante los años que van desde la muerte de Isabel a la de Fernando, se confirma que Colón no había llegado a las Indias, el dominio español en Nápoles se consolida y continúa su expansión por el norte de África, mientras se busca un paso para llegar al mar del Sur y abrir la ruta hasta las Especias. Al mismo tiempo que va narrando todos estos acontecimientos, el escritor realiza un friso de la vida de la gente en común, del ambiente de las posadas y de los mesones, de los mercados y de los caminos, del día a día alejado de los grandes palacios y batallas en las que se mueven los grandes personajes. “En una novela histórica no sólo los grandes hechos y los grandes personajes son importantes, la gente sencilla también y nos permite movernos por lugares que los otros personajes no pisarían jamás”, explicó.