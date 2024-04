Mueren 29 personas en el incendio de una discoteca de Estambul que estaba en obras

Al menos 29 personas murieron ayer víctimas de las llamas de un incendio declarado en la discoteca Masquerade, ubicada en el sótano de un edificio residencial de 16 plantas del barrio de Besiktas, en la ciudad turca de Estambul, en el noroeste del país.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, declaró que el incendio se ha declarado en el sótano del edificio, donde se ubica una discoteca que estaba siendo reformada, según informaciones recogidas por la agencia turca de noticias Anatolia.

El gobernador señaló que los fallecidos son trabajadores que participaban en las obras de reforma del local. Gul destacó que la discoteca había renovado su licencia en 2018. Sin embargo, incidió que no están claras las causas del incendio.

Las autoridades han designado una terna de fiscales encargados de las pesquisas y que ya han emitido órdenes de arresto contra cinco sospechosos, incluidos tres trabajadores, el responsable de obra y el gerente responsable de la reforma.

Las obras no contaban con licencia del Ayuntamiento, según las autoridades municipales. “No consta solicitud alguna para hacer reformas en el interior del local. Se trata de un sótano dos plantas bajo tierra, por lo que no se ve de fuera y no había quejas al Ayuntamiento. Se puede decir que era una intervención clandestina”, dijo el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, a la prensa.

El Masquerade era una discoteca con un gran escenario, que albergaba actuaciones musicales y, según su página web, un aforo de hasta 4.000 personas. El local afirma en su web que iba a estar cerrado del 10 de marzo al 10 abril para una “renovación del diseño” del interior.

Imamoglu confirmó a la prensa que todos los fallecidos fueron encontrados en el sótano del edificio, de 16 plantas. Según el diario “Milliyet”, se ha identificado a 13 de los fallecidos, entre ellos un albañil y un cocinero.