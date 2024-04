El brote de gripe aviar en vacas se extiende a 11 rebaños de EE UU e infecta a gatos

La detección del virus de la gripe aviar H5N1 altamente patógena en vacas lecheras de Estados Unidos sigue trayendo de cabeza a los virólogos. Hasta ayer se habían confirmado positivos en 7 rebaños en Texas, 2 en Kansas, 1 en Michigan y 1 en Nuevo México –11 en total–, más 1 sospechoso en Idaho. Es la primera vez que este virus de la gripe del tipo A afecta al ganado, el cual se suele contagiar del tipo D. Los científicos subrayan que cuantos más saltos de especie dé el patógeno, más probabilidades habrá de que se adapte a los seres humanos, lo cual no ha ocurrido. Sí se han detectado positivos entre otros animales. En las explotaciones de vacuno afectadas había gatos enfermos. Se han tomado muestras, y, aunque el informe del Estado de Texas no lo dejaba del todo claro, un empleado de prensa del Departamento de Salud de Texas confirmó por correo electrónico al Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota que estos felinos domésticos habían dado positivo al virus. No es la primera vez que se detecta este virus en gatos. El 27 de junio de 2023, Polonia notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) muertes inusuales de gatos. Tras el análisis de las muestras, 29 de 47 (el 62 %) resultaron positivas en gripe A (H5N1) altamente patógena.

El trabajador que ha dado positivo en Texas tiene síntomas leves de conjuntivitis y está siendo tratado con un antiviral, oseltamivir. Las autoridades de EE UU remarcan que el riesgo para los humanos sigue siendo bajo, a no ser que trabajen con animales infectados o sospechosos de serlo. Desaconsejan, eso sí, consumir leche cruda o queso elaborado con ella. Los operarios que trabajen con ganado infectado deberían llevar mascarilla y gafas protectoras.

Aunque los virus de gripe aviar fueron detectados por primera vez en humanos en 1997 y han causado brotes con cientos de muertos, tienen dificultad para infectar las células humanas por las diferencias en los azúcares que cubren los receptores celulares de las aves y los humanos. Hay células de nuestros ojos que presentan receptores para el virus de la gripe aviar. De ahí que un síntoma inicial típico de una infección de gripe aviar en humanos sea el enrojecimiento ocular, que indica conjuntivitis.

Que el virus se haya transmitido de aves a vacas, o incluso entre vacas, aunque inquietante, no es tan mala noticia como que si se hubiera transmitido a ganado porcino. “Los cerdos son huéspedes peligrosos, porque tienen receptores aviares y humanos. –recuerdan las epidemiólogas estadounidenses Caitlin Rivers y Katelyn Jetelina en Substack–. A los cerdos les conoce como ‘recipientes de mezcla’ para los virus de la gripe. Hasta donde sabemos, esto no ocurre con las vacas”, precisan. Se cree que la pandemia de gripe de 1918, la mal llamada "gripe española", surgió en una granja de cerdos de Estados Unidos.

Estas epidemiólogas norteamericanas señalan que no se sabe todavía si el virus ha mutado para adaptarse mejor a las vacas, y cuál será el impacto en los precios futuros de la leche. “No sería sorprendente que hubiera más casos humanos en personas que tuvieron contacto directo con vacas. Lo que no sabemos es si el virus podrá transmitirse a otros humanos”, destacan.

Tras infectar a decenas de especies de mamíferos salvajes en casi todos los continentes, este virus de la gripe aviar demuestra que debemos “seguir esperando lo inesperado”, como afirma en un artículo de “Science” la veterinaria experta en gripe aviar Carol Cardona, profesora de la Universidad de Minnesota: “El virus está inventando nuevos bailes –advierte–. Ha roto las reglas en todo”.