El chichi se reivindica entre insultos

Desde niñas hemos aceptado que los dibujos de penes aparezcan en las paredes interiores y exteriores de edificios, ascensores... sin que nadie escriba sobre ellos insultos. Pero cada vez que la artista viguesa Lupita Hard realiza un grafiti de un chichi en su ciudad, Vigo, este es profanado poco después con la palabra puta o guarra.

Podría atender a puritanismo, pero los miembros viriles dibujados nunca son tachados ni violentados con palabras. Es el doble rasero del patriarcado en el que reflexionamos con la canción “Zorra” de Nebulossa o los discos “Puta” y “Reputa” de Zahara de fondo.

Lupita Hard no se ha amilanado y recientemente ha plasmado sus imágenes de chichis en alfombras que vende en la página web de su marca, www.musarota.com, donde también se pueden adquirir camisas, pantalones, camisetas, petos o sombreros con otras ilustraciones.

Grafitis de 2017, 2021 y 2022 / FDV

Al preguntarle qué le llevó en su día a pintar los emblemáticos chochos en grafitis, responde que “se debe a varios motivos. Hay una parte de mi historia personal que se refleja ahí y que es algo que nunca he contado ni voy a contar. Por otro lado, el hecho de que empecé en el arte urbano y era muy masculino, por lo que había nada más mío y femenino que mi coño. Lo decidí plasmar a modo burlesco diciendo yo estoy aquí también”.

Las vulvas se han plasmado en diferentes modelos con el fondo negro y lso bordes rosas; o el fondo rosa chicle con las líneas en negro; o lo mismo pero con fondo rojo.

Sus primeras ilustraciones urbanas fueron en 2015 con mi alias Lupita o Lupa pero los chochos comenzaron un año después y en Vigo, aunque también los plasmó en otros lugares como Nueva York. Gran parte de su obra, ha sido tachada. “Yo –expresa– no estoy insultando a nadie. Entiendo que a alguien no le guste el grafiti, el pintar en la calle. Lo respeto. Yo empecé a hacerlos por mí, por pintar, y después se le dieron otras connotaciones, lo que estuvo bien. Al final, es interesante generar debate, controversia”.

Ante la cuestión de cómo se siente por los atentados contra su obra –recordemos que hay un pacto tácito entre grafiteros de no pintar por encima de una obra de alguien sin su permiso–, Lupita Hard explica que “yo sé que quien pinta por encima no tiene nada que ver con el arte urbano. En el mundo del grafiti siempre me han respetado lo que he hecho. Esa guerra no es de la gente que pinta, sino de gente que no está de acuerdo con lo que muestro”.

La artista denuncia el acoso sexual en su actividad como grafitera

Reconoce que al principio sentía “rabia” ante los insultos de spray. “Al principio, cuando veía eso, las arreglaba. Volvía a pintarlas pero a la semana estaban igual (con las palabras puta o guarra sobreinscritas). Suponía un gasto de energía, tiempo y pintura, además de riesgo de que me pudiesen multar. Entonces, decidí que tenía que hacer algo para recalcar que lo había hecho yo y que no se podía tachar más por encima. Así fue como se me ocurrió poner por ejemplo ‘La más puta’ “ sobre el chichi con la palabra puta, detalla una artista que destaca que todo lo que hace lo hace con “retranca e ironía”.

Por ejemplo, sobre la pintura salmón que cubrió uno de los coños escribió: “La hipocresía es el opio del pueblo. Toma coño!!!!”.

“Lo que yo hago tiene mucho de juego pero hay gente que lo lleva al campo personal. Se enfada y eso me retroalimenta más”, comenta una artista que para vender sus alfombras de vaginas en internet las promociona con el eslogan: “De la calle a tu casa”.

La marca Musa Rota arrancó el verano pasado en su versión online. “Es un proyecto que he empezado con mi pareja. Yo hice Bellas Artes y Moda; mi pareja borda, pinta, también viene del mundo del arte. Él aboga mucho por el trabajo artesanal. Empezamos esta iniciativa conjunta para hacer piezas artesanales y artísticas”, detalla Lupita Hard.

La idea de esta nueva firma de ropa es ofrecer estilismos unisex sin limitar el tallaje. “Hemos estado en diferentes eventos pero de momento no estamos en ninguna tienda física. El nombre de Musa Rota no tiene más trascendencia más allá de la sonoridad que tiene y el juego de palabras. No hay historia chulísima detrás”, explica esta joven que también es poeta y que ha participado en el Kerouac en New York donde aprovechó para dejar estampado su coño artístico.

“Hasta conocer al grupo de Kerouac escribía para mí, no pensaba que mis poemas podían interesar a otras personas. Concibo la poesía como algo intimista e íntimo; la utilizo como canal para desahogarme”, reflexiona la viguesa que denuncia en sus redes el acoso sexual en su actividad como grafitera.

