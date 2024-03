A Sinada resurge en el papel

El olvido. Esto fue lo que más le impresionó de A Sinada, aldea abandonada de Crecente (Pontevedra), mientras iba descubriendo sus calles y se asomaba al interior de sus casas de piedra, derruidas e invadidas por la vegetación. Y también fue el resorte que engrasó la maquinaria de la imaginación de Charo Álvarez Prieto para construir una historia de ficción que le devolviera la vida en el papel. Y fuera de éste también, porque “A Sinada” (Ediciones Agoeiro) ha despertado el interés de más de un lector por esta aldea, una de las cerca de 2.000 que engrosan la Galicia vaciada. Ésta es, asegura, la mayor satisfacción que le está aportando su tercera novela.

“Este libro pretende ser un homenaje a todas las aldeas olvidadas de Galicia y me encanta saber que después de leer esta historia, la gente se interesa por ellas”, afirma esta viguesa, que compagina su profesión como enfermera –desde hace un año trabaja en la unidad de reproducción asistida del CHUVI– con su pasión por la literatura.

En cuanto puso sus pies en A Sinada le invadió la sensación de que ya conocía ese lugar, del que se enamoró por su belleza, y comenzaron a asaltarle preguntas: ¿Qué historias albergaron los muros de sus casas?, ¿qué secretos velaban?, ¿qué historias se habrían contado al calor del hogar?, ¿por qué, de repente, cesó la vida en ella? Y entonces tuvo claro que su visita a A Sinada no se quedaría en una bonita galería de imágenes para compartir en sus redes sociales. En ese momento lo supo: su próximo libro se ambientaría en este enclave, aunque, al final, no resultó ser exactamente así.

Se encontraba inmersa en esta novela cuando su tía Neyde, que entonces tenía 91 años, le pidió que narrara la historia de su padre (el abuelo de la enfermera y escritora), Joaquín Álvarez (Arbo, 1890), maquinista ferroviario, fusilado por sus ideales republicanos en diciembre de 1936 en Vigo. Así, aparcó temporalmente este proyecto y se centró en esta historia familiar, que dio como resultado la que sería su segunda novela, “Última carta para Virginia” (Ediciones Agoeiro, 2022) –la primera fue “Orlagh”, un libro que habla sobre la reencarnación en el que homenajea a su madre y a su abuela–.

“A Sinada” vuelve a enmarcarse en el género del misterio fantástico, con una historia que habla de la salud mental y de las posesiones demoniacas, de la ciencia y de las creencias. Su protagonista es una adolescente de 15 años, Aurora, que, tras la muerte de su padre se marcha a esta aldea a pasar las vacaciones estivales con su familia, invitada por Sabela, una amiga de la infancia de su madre. Desde el momento en que llega a la aldea, comenzarán a sucederse acontecimientos extraños mientras va descubriendo la historia de los antiguos moradores de la casa, como Séfora, la bisabuela de su anfitriona, considerada una bruja por su gran conocimiento de las hierbas medicinales; la de la actual cuidadora de la casa, Rosa, que perdió la voz de niña por un trauma, y al joven Luis, un pastor de aspecto y modales extraños.

Con estos hilos, Álvarez Prieto confecciona una trama de misterio en la que el lector tendrá que dilucidar si lo que se sucede es real, fruto de la mente de una niña que ha sufrido una dura pérdida o si responde a fuerzas sobrenaturales. La respuesta dependerá de las creencias de cada lector. “Galicia tiene unas leyendas maravillosas que alimentan el misterio y los gallegos somos muy creyentes. Yo me he educado con mi madre y con mi abuela, que eran creyentes y que habían experimentado cosas que no tenían explicación. Yo misma, también, y estoy segura de que mucha gente también, aunque no lo cuenten por miedo a lo que puedan pensar de ellas”, afirma.

Álvarez Prieto escribe desde que tiene uso de razón, aunque hasta hace unos años no se había atrevido a presentar sus manuscritos a una editorial. “Para mí, escribir es una necesidad, una terapia. Pero nunca pensé que mis historias pudieran interesarle a alguien más”, comenta.

Actualmente, trabaja en una nueva novela, protagonizada por uno de los personajes de “Orlagh”.