“Abusos o ‘bullying’ pueden derivar en trastorno alimentario”

Los procesos traumáticos –como puede ser el abuso sexual en la infancia o adolescencia– están íntimamente relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), de ahí la necesidad de estar atentos a la detección del trauma, imprescindible para considerar las especificaciones del tratamiento y del acompañamiento. Para tratar este tema, el hospital de día de Ita A Coruña organiza el 3 de abril la jornada “Los procesos traumáticos y su relación con los TCA”, que contará con la participación de Uxía Domínguez Fuentes, directora del centro de Ita A Coruña; Anabel González, psiquiatra, psicoterapeuta y doctora en Medicina; y Montserrat Guarda Torner, coordinadora clínica de TCA de Ita.

–¿Cuál es la situación de los TCA en España y su prevalencia entre la población infanto-juvenil?

–En España hay sobre unos 400.000 casos de personas que tienen un trastorno alimentario. Y se espera que esta cantidad aumente en los próximos años. Además, los principales TCA (anorexia, bulimia y trastorno por atracón) los padecen uno de cada veinte adolescentes españoles y hemos notado un aumento de casos tras la pandemia, porque ha sido un gran disparador de malestar emocional, de sensación de riesgo, de pérdida de control, y también que se ha acentuado hasta el punto de rebajar la edad de inicio, encontrándonos con pacientes de 10 y 11 años con cuadros graves de TCA.

–Pese a que existe mayor preparación y más información, la prevalencia no disminuye.

–No, de hecho cada vez se ven más casos, con cuadros graves y con edades de inicio cada vez tempranas. Cada vez se está visibilizando más esta temática y hay mucha más especialización, cosa que se agradece, porque son trastornos muy difíciles de abordar y de tratar, pero es verdad que está siendo, de momento, insuficiente.

–¿También se constata un aumento de casos entre la población masculina?

–La mayoría de casos siguen siendo, de momento, de mayor prevalencia entre la población femenina, sobre todo en anorexia nerviosa y bulimia; sin embargo, en el trastorno por atracón está más equilibrado: hay casi un cincuenta por ciento de casos en hombres y en mujeres.

–¿Cuáles son las causas?

–Dejando aparte los procesos traumáticos, las principales causas normalmente vienen de rasgos de personalidad: personas muy perfeccionistas, con un nivel de rigidez muy alto o con un nivel de obsesividad en según qué conductas como el rendimiento académico. Cuando eso se junta con contextos como situaciones familiares complejas o situaciones en su entorno pueden hacerles sentir un poco desbordados, la suma de todas estas condiciones, al final, provoca que haya una mayor tendencia a que se pueda desarrollar un TCA. Es la suma de muchos factores. También es verdad que si rascamos un poquito hay muchos casos en los que dentro de su entorno ya hay algún trastorno alimentario o algún trastorno de la imagen corporal, bien en la familia, en el entorno de amistades o grupo cercano, y esto es importante porque no se suele hablar de ello. Lógicamente, también influyen factores de presión social.

–¿Las personas con trastornos alimentarios tienen una mayor probabilidad de haber experimentado traumas en su vida?

–Trauma viene de herida, y, en este caso, hace referencia a heridas emocionales. Estas heridas son la consecuencia de una situación potencialmente dañina o estresante que sobrepasa los mecanismos que tiene una persona para afrontarlos. Dentro de los más habituales, los que más vemos en consulta, sobre todo en TCA, serían los abusos sexuales, las situaciones de maltrato físico o psicológico en casa, situaciones de bullying –la mayor parte de los pacientes que vienen han sufrido bullying en algún momento de sus vidas–, procesos de duelo e, incluso, las mudanzas... Las personas disponemos de unos recursos para gestionar las situaciones que vivimos y lo que ocurre con estas experiencias traumáticas es que nos desbordan por completo, hasta el punto de llegar a desregularnos a nivel emocional y aquí es cuando se desarrollan los TCA, al usar la comida como un recurso de gestión emocional.

–¿Influyen en la gravedad del trastorno?

–Sí, porque es el desencadenante, es la causa en algunos casos de que haya una base a través de la cual se puede acabar desarrollando un TCA porque, al final, es un factor de riesgo y, además, si hay una reiteración la gravedad va a ser mucho mayor, porque la situación de la que se parte es mucho más compleja y el mecanismo de defensa que se genera en torno a esa experiencia traumática conlleva síntomas más complejos, más graves.

–¿Esta relación entre TCA y trauma es reciente?

–Es bastante reciente. Tanto el TCA como los procesos traumáticos son temas que han sido muy tabú a lo largo de los años. Cada vez más profesionales exponen estos temas, se especializan y hacen este tipo de formaciones porque si no se trabaja con estas patologías con la base de trauma es verdad que la atención no es suficiente. Se trabaja la punta del iceberg, pero no la base que está causando estos problemas.

–Marca la pauta de un tratamiento multidisciplinar.

–Nos parece fundamental, ya no solo el enfoque multidisciplinar, sino el trabajo coordinado entre todas las especialidades. Trabajamos con personas que tienen prácticamente afectadas todas las áreas de su vida: la psicológica, la emocional, la física, la nutricional..., y tenemos que hacer un trabajo muy coordinado para ayudar en la mejoría de estos pacientes. En un trabajo coordinado, aparte de agilizar mucho más el proceso, estamos entendiendo la complejidad que hay detrás de todos estos problemas. Y eso necesita el enfoque de diferentes profesionales que entiendan bien con lo que se está trabajando.

–¿Es posible la curación?

–Sí. Los TCA no son crónicos, cuando se habla de cronicidad tiene mucho más que ver con que no se haya hecho una detección precoz o con que se lleven muchos años de evolución del trastorno y no haya un seguimiento profesional especializado. Eso sí genera mayor riesgo a cronificar, como que haya una comorbilidad, es decir, otros trastornos de salud mental asociados. Sí hay recuperación y sí se cura un TCA.

–Sin embargo, no es un camino fácil.

–Cuando se está en el pozo es normal no ver salida. Ahí es importante la red de apoyo que pueda tener la persona, pero también la de los profesionales, que tenemos que entender que nadie desarrolla un TCA por capricho y que es un proceso largo que requiere de mucho acompañamiento y de mucho entendimiento.

–¿Qué importancia tiene el papel de la familia, del entorno?

–Contar con una red de apoyo es fundamental y en la parte del trabajo de las familias para nosotros existe una clara diferencia en la evolución de las personas. Cuando vemos una familia que rema a favor, que ayuda, la evolución, en la mayoría de los casos es favorable. En los casos en los que nos encontramos muchas resistencias por parte de la familia, al final dificultan el proceso terapéutico.

–¿Cuáles son las señales de alarma significativas para detectar un TCA?

–Los tres puntos de alarma principales serían, en primer lugar, la relación con la comida: si una persona deja de comer, o tiene alimentos prohibidos, o deja de acudir a eventos en los que hay comida... También está el tema del peso: si notamos alguna subida o bajada drástica debemos estar vigilantes. En tercer lugar, los cambios en el estado de ánimo o en las conductas: muchos padres, cuando vienen a consulta, nos dicen que no reconocen a sus hijas.

–Además de anorexia, bulimia o trastorno por atracón, ¿qué otros trastornos de la conducta alimentaria hay?

–El trastorno por atracón es recientemente conocido, pero no hay que perder de vista tampoco la ortorexia, que es la obsesión por la comida sana, y la vigorexia, que es la obsesión por el ejercicio y la musculación.

