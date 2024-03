Pioneras: mujeres líderes y referentes para las nuevas generaciones de niñas

‘Empresa y diversidad: pioneras’ ha contado con dos mesas de expertas en las que se ha debatido sobre la importancia de contar con referentes femeninos en todos los ámbitos laborales, así como las claves para promover el talento femenino en las empresas y cómo llegar a puestos de liderazgo.

La sesión ha arrancado con unas palabras de Armando Huerta, director de comunicación de Prensa Ibérica que ha hecho énfasis en que ‘no hay democracia plena si no existe una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres’. También ha destacado la apuesta de este grupo editorial en la lucha por la igualdad, que pasa por tener a 6 mujeres al frente de 6 periódicos, así como de varias revistas.

Aina Calvo Sastre, secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres / Prensa Ibérica

Aina Calvo, secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres, ha dado la bienvenida al público asistente y ha comenzado exponiendo la dificultad que todavía tienen las niñas a la hora de encontrar referentes femeninos que les sirvan de inspiración. También ha hecho alusión a cómo las mujeres suelen tener unos estereotipos interiorizados sobre sus capacidades y cómo estos condicionan las propias expectativas.

‘Nosotras mismas nos autolimitamos, pero todo es posible’. Pilar Blanco — Directora técnica del área de gestión de Ingenierías y Diseño en el negocio de Construcción de ACCIONA

Momentos del debate / Prensa Ibérica

La primera mesa de expertas ha contado con la participación de cuatro mujeres que son referentes en diversos campos de actuación: Elena Martín Pérez, presidenta de la Asociación Española de Cirugía; Marta Morgade, vicerrectora de Compromiso Social y Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Madrid; María Dolores Pérez Esteban, decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid; y, Pilar Blanco Bailo, directora técnica del área de gestión de Ingenierías y Diseño en el negocio de Construcción de ACCIONA.

‘La divulgación es clave a la hora de crear referentes femeninos. Tenemos que despertar vocaciones’. María Dolores Pérez Esteban — Decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid

María Dolores Pérez Esteban, decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid / Prensa Ibérica

Educación, motivación y esfuerzo

Todas las ponentes han estado de acuerdo en señalar la importancia que la familia tiene a la hora de motivar a las niñas a la hora de elegir su vocación, así como desde el propio sistema educativo. Las ponentes no han contado con referentes, pero destacan que poco a poco los va habiendo y eso es fundamental para que las niñas no se autolimiten. Elena Martín ha mencionado algunos micromachismos que ha vivido a lo largo de su trayectoria profesional. ‘Me decían, mira qué maja o qué mona cuando estaba delante de un paciente al que tenía que operar de un cáncer de páncreas’. Y, lo más importante, ‘mis compañeros no consideraban mis capacidades para liderar. Contra esto, hay que mantenerse firmes, porque eso te empodera’, ha sentenciado.

‘Yo no me di cuenta que era pionera hasta que te lo dicen. Y esto supone una gran responsabilidad’. Elena Martín Pérez — Presidenta de la Asociación Española de Cirugía

Pilar Blanco se ha movido en uno de los sectores más masculinizados, el de la construcción: ‘Cuando yo he estado al mismo nivel que mis compañeros en temas técnicos, se me ha tratado con cierto paternalismo, pero con el cambio generacional todo ha ido cambiando’.

Las expertas han hablado también de la importancia de que existan políticas específicas (que incluyan también políticas de conciliación y cuidados, así como fomentar la corresponsabilidad) y se potencie el liderazgo femenino, ya que según María Dolores Pérez ‘tenemos que actuar como agentes de cambio’.

‘Resulta fundamental que los legisladores apoyen la corresponsabilidad, ya que las mujeres siguen asumiendo el rol de cuidadoras’. Juan Gómez Arbos — Secretario General del Instituto de las Mujeres

Mujeres que mandan… como mujeres ‘Cuando una ocupa un puesto de mando debe conseguir que la sigan, pero sin imponer, esa es la clave del liderazgo’. Con estas palabras, Pilar Blanco Bailo ha querido dejar claro que las mujeres deben optar a puestos directivos, pero no deben comportarse como si fueran hombres. También de estas diferencias ha hablado Elena Martín: ’Muchas mujeres no se han atrevido a preguntar en paneles de expertos si no había representación femenina’. Irene Navarro ha ido en la misma línea y ha expresado que ‘en ocasiones se nos olvida dar nuestro criterio y cuando lo damos, estamos acostumbradas a tener que justificarlo’. Por su parte, Ana Sainz señalaba que la mujer tiene que creer que puede, aunque ‘en la parte de networking todavía tenemos que mejorar’, debido a que la mujer es la que se ha encargado principalmente de los cuidados en la unidad familiar.

‘Claves para atraer y promover el talento femenino a las empresas’’ ha sido el título del segundo debate que ha contado con la participación de Camino San Millán, head of Diversity & Inclusion de ACCIONA; Juan Gómez Arbós, secretario General del Instituto de las Mujeres; Ana Sainz, directora general de la Fundación SERES; e Irene Navarro, presidenta de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias.

Ana Sainz, directora general de la Fundación SERES / Prensa Ibérica

‘Las cuotas son fundamentales para poder escalar tanto en el sector público como privado’. Irene Navarro — Presidenta de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias.

Ana Sainz ha roto el hielo con un dato de lo más revelador: ‘El PIB en 2050 podría crecer alrededor de un 3 % si llegáramos a una igualdad real’. Y ha ido más allá: ‘La mujer no tiene problemas. El problema lo tiene una sociedad que no considera que la igualdad de género sea un factor que aporta a todos’.

‘No nos podemos permitir que pasen 130 años hasta llegar a una igualdad real, porque se están perdiendo muchas oportunidades’. Ana Sainz — Directora general de la Fundación SERES

Carreras STEM: un futuro para las niñas

Todas las expertas han reconocido la importancia de que las nuevas generaciones de niñas no se pongan freno a la hora de estudiar carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) puesto que son ramas con una demanda profesional muy alta; de hecho, ‘según datos de UNESCO, en 2050, el 75 % de los empleos existentes estarán relacionados con los ámbitos STEM’, ha señalado Camino San Millán.

Un momento del debate / Prensa Ibérica

‘Existen cuellos de botella a lo largo de toda la carrera profesional de las mujeres’. Camino San Millán — Head of Diversity & Inclusion de ACCIONA

Se ha hecho referencia también al tema de las cuotas y lo que estas van a suponer a la hora de que las mujeres escalen en el ámbito laboral. ‘En ocasiones hemos podido llegar a lo más alto, pero aun así se nos sigue invisibilizando’, ha expresado Irene Navarro. También San Millán ha mencionado que los ‘cuellos de botella’ siguen existiendo, pero ha sido positiva al respecto: ‘Estos se pueden identificar y medir y, por tanto, se puede actuar estableciendo las medidas adecuadas’.

Existen diferentes soluciones que pasan por cambiar modelos de trabajo, fomentar una corresponsabilidad real o trabajar los sesgos inconscientes, pero lo más importante es ‘hacernos valer y que nos escuchen, por nosotras y por las que vendrán detrás’, ha sentenciado Irene Navarro.