El diseñador gallego que le hace un traje al cáncer

La vida está marcada por momentos, vivencias y experiencias. El matemático y meteorólogo Edward Lorenz explicaba el efecto mariposa asegurando que el aleteo de estos insectos podía generar un huracán en otro lado del mundo. La vida muchas veces es eso: el aleteo de una pequeña mariposa que hace que, de repente, todo cambie.

Javier Barrio es un diseñador de moda gallego que se inició en el mundo textil para el hogar en 1987 y, en 2004, creó su propia firma. Fue en este contexto, y aprovechando la experiencia adquirida, que decidió unir su conocimiento sobre telas con su vocación de diseñador de moda. Su trabajo ha viajado por prácticamente todo el mundo y desfilado por sitios como Beverly Hills, Dubái, Mónaco o Marbella, pero para entender su trabajo también hay que exponer parte de su lado más humano.

En la actualidad Javier Barrio está trabajando en realizar una serie de desfiles benéficos que, a lo largo de todo el mundo, puedan dar dinero para distintas asociaciones contra el cáncer: “El siguiente desfile que haré es benéfico, en Jordania, con la princesa, Ghida y la reina, Rania Al-Yassin, y para una asociación muy importante que tienen en el país contra esta enfermedad, The King Hussein Cancer Foundation”, explica.

Conexión con la enfermedad

Cuando le preguntan por qué se inició en el mundo del diseño, Javier Barrio siempre habla de su madre: “Pienso en las veces que se cambiaba al día, lo bien que se portaba con los demás, el hecho de que era un alma creativa...”, resume.

Cuando tenía 17 años fue cuando empezó a vivir la historia del cáncer que padeció su madre. Esa situación lo obligó a, desde una temprana edad, ver cómo se “mermaba” y cambiaba. “Mi madre me transmitió no solo el tema de la moda y de vestirse bien, sino también que hay que tratar bien a los demás. Para mi es un pilar muy fuerte de mi vida y hablar de ella en los desfiles es hacerle un homenaje”, explica.

Cuando él tenía 22 años ella falleció a causa de la enfermedad, pero esta no pensaba soltarlo y tenía otro ruedo preparado para él. “Desde los 20 a los 26 estuve como una rata de laboratorio probando fármacos que no me funcionaban hasta que me fui a Madrid, donde se dieron cuenta de que tenía un cáncer y fui operado de urgencia”, recuerda el diseñador.

Fue así como lo operaron, no sin antes advertirle la dificultad del procedimiento: “Tenía un tumor en el cerebro muy difícil que se llama astrocitoma, que es un cáncer que te dá de vida entre un año y dos. Podía morir en la operación o quedarme inmóvil, así que cuando me desperté empecé a moverme como un loco comprobando que todo había ido bien”.

Recuerda cómo fue el periodo de recuperación, el calor que hacía en Madrid y sus caminos desde el hotel donde se hospedaba hasta el hospital. A partir de ahí, hasta que cumplió 35 años, las visitas a urgencias eran algo muy frecuente ya que “a la mínima que tenía cualquier problema de salud, ya estaba en el hospital”.

Otra oportunidad

Después de vivir esa experiencia pensó que la vida le estaba dando una “segunda oportunidad”. Dentro del mundo de la moda se dio cuenta de que podía aportar algo para las asociaciones que luchan no solo contra esta enfermedad, sino también las que apoyan a los niños sin recursos y víctimas de explotación laboral.

Con su experiencia y los datos de la incidencia que tiene esta enfermedad, pasó a querer ser como Robin Hood: “Yo vivo bien, tengo lo que necesito. Ahora lo que quiero es un inversor con el que abrir tiendas por todo el mundo y que parte de los beneficios de estas sean para ayudar a las personas”, explica.

Según la Asociación Española Contra el Cáncer, se estima que en 2021 hubo 285.530 casos nuevos de cáncer en España. La International Agency for Research on Cancer estiama que el número de casos nuevos de cáncer irá en aumento en los próximos años, pudiendo llegar a afectar a 28 millones de casos nuevos al año en 2040.

Es así como la lucha de este diseñador gallego se sale por fuera de los límites geográficos para intentar llegar a cada rincón del mundo y conseguir que otras personas tengan esa “segunda oportunidad” que él ha podido disfrutar.