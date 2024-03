El truco de la comida barata en el aeropuerto: apréndetelo para tu próximo vuelo

Coger un avión significa para muchos viajeros el comienzo de una nueva aventura que permite descubrir otros países y otras culturas muy diferentes a las nuestras. Ahora bien, si se cuenta con un presupuesto limitado o, simplemente, no apetece pagar un pincho de tortilla a precio de caviar Beluga, este sencillo truco es fundamental para conseguir que ahorres unos cuantos euros en el aeropuerto y no mueras de inanición antes de llegar a destino.

Es frecuente que tanto aeropuertos como compañías aéreas vayan cambiando su regulación y, muchas veces, el viajero se siente algo perdido. Después de unos cuantos años acostumbrados a no llevar líquidos en el avión que superen la capacidad estipulada, de quitarnos las botas antes de pasar por el control de seguridad o saber las medidas exactas de nuestro equipaje de mano para no tener ningún problema a la hora de embarcar, parece que el futuro nos seguirá deparando más novedades.

Precios por las nubes

Los controles biométricos ya son una realidad, así como las nuevas normas con respecto a los líquidos, pero ¿qué pasa con la comida? Cualquier viajero que haya pisado un aeropuerto sabrá que los precios suelen estar casi a la misma altura que los aviones; es decir, por las nubes.

Si no quieres empezar tus vacaciones pagando un dineral por una comida lo mejor es que apuntes este tip viajero, que te permitirá llenar el estómago en el aeropuerto de la forma más sencilla posible.

Muchos viajeros no saben si se puede pasar comida cuando se traspasa el control de seguridad del aeropuerto y, de manera general y para sorpresa de muchos, la respuesta es SÍ, aunque con ciertos matices.

Lo primero de todo es saber que cada aerolínea puede establecer sus propios requisitos con respecto al transporte de alimentos. Además, en los vuelos internacionales suelen ponerse bastante estrictos con el tema para evitar posibles problemas de seguridad alimentaria. Ahora bien, más allá de eso, no deberías tener problemas para subir tu propia comida al avión.

¿Cómo saber qué comida se puede subir a un avión?

La clave para saber qué alimentos se pueden pasar por el control de seguridad sin problemas es bien sencilla. Todo alimento que no se adapte al continente en el que se guarda tiene luz verde. Pero vamos a explicarlo de una forma mucho más ilustrativa para que no haya dudas: un filete con patatas metido en un túper no supone un problema, mientras que un yogur o una sopa sí. ¿El motivo? Estos alimentos se adaptan (debido a su consistencia líquida) a la forma del envase y, por tanto, deben cumplir con la normativa respecto a la cantidad de líquidos permitidos.

En definitiva, puedes prepararte casi cualquier plato en casa para disfrutarlo en el aeropuerto o en el avión y lo único que tienes que tener en cuenta es que no contenga líquido. Ahora bien, ¿y si lo que te apetece es una ensalada? Tampoco hay problema, ya que es tan sencillo como prepararla y llevar en un bote aparte (ya sabes, menos de 100 ml.) la salsa. Una vez pasado el control, solo falta echar el aliño y ¡voilá! ya podrás disfrutar de una comida saludable y barata.