Pascual Ortuño: “España debería tener jueces especializados en familia”

“España debería tener jueces especializados en familia”, manifestó ayer en Club Faro el magistrado de familia jubilado Pascual Ortuño, quien aludió a que nuestro sistema judicial sí tiene secciones dedicadas a esta área del derecho pero carece de formación para los profesionales que han de tomar decisiones en este ámbito. La aplicación de la ley en este tipo de conflictos es sencilla, tal y como corroboró el presentador del acto, el también magistrado jubilado Julio Picatoste, pero no así la dimensión humana de asuntos que entrañan dramas familiares y requieren de la intervención multidisciplinar de otros de profesionales como psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, entre otros.

Pascual Ortuño, que presentaba en Vigo su último libro “Hijo ingratos. Claves para entender los conflictos entre padres e hijos” (Ediciones del Azar), puso como ejemplo el de Inglaterra, donde él tuvo la posibilidad de hacer una estancia para formarse y donde los candidatos a ser jueces de familia han de tener una experiencia laboral de diez años en la justicia y superar un “hearing”, una formación en que las materias principales no son de derecho, sino de psicología evolutiva de familia, psicología infantil, aspectos sociales y psicológicos de los divorcios y hasta radiología infantil. “Esto les permite ejercer con una formación que nosotros adquirimos con el tiempo”, comentó Ortuño, quien hizo hincapié también en que esa falta de especialización en España afecta aún más a los que tienen que solventar apelaciones en instancias superiores, desde las audiencias provinciales al constitucional.

El conferencia aludió también a un tema que actualmente causa controversia, el de la exploración de menores en causas de divorcios de sus padres, y abogó por instaurar una práctica obligatoria en Uruguay: que el juez explique al menor los motivos de su resolución judicial si ésta va en un sentido diferente a lo que él manifestó que prefería. “Tengo una cruzada con el Tribunal Supremo para que recomienden esta práctica que es un beneficio para el niño”, afirmó.

Como ya asegurada en su libro anterior “La justicia sin jueces”, Ortuño reiteró que “los jueces somos máquinas de hacer decisiones, pero no de solucionar conflictos; de hecho algunas decisiones agravan el conflicto”, aseveró. “En mis años de carrera nunca un ciudadano que haya perdido su reclamación, me ha agradecido una sentencia diciéndome que le había convencido mi argumentación; el que pierde siempre tiene sensación de injusticia”, añadió.

Respecto a su nuevo libro, “Hijos ingratos”, el autor aborda mediante once casos que son experiencias reales de su trayectoria profesional conflictos muy actuales que plantean situaciones como la vuelta a casa del hijo divorciado, la implicación de los padres en problemas de drogadicción, alcoholismo y trastornos psiquiátricos sus hijos, su implicación en la violencia de género sufrida por sus hijas, la colisión de intereses entre yernos o nueras con suegros, la decisión de los hijos de ingresar a sus padres mayores en residencias geriátricas y batallas por las herencias. “He relatado los aspectos jurídicos de manera asequible al lector y, como defensor de la mediación, he tratado de ver que hay en el fondo del iceberg del que solo ves la punta para analizar ante qué conflicto o conflictos me encuentro en cada caso y cómo se pueden solucionar”, explicó. Para buscar esas salidas, ha acudido a tres colaboradores: Dominic A. D’abate, trabajador social y profesor de la Universidad de Montreal, introductor en España de las intervenciones en “coordinación de parentalidad”, Connie Capdevila, psicóloga clínica, y Francesc Peral, pedagogo social.

“No es un libro de autoayuda, sino que ayuda a reflexionar”, indicó el autor. “Como consejo general, diría que si su hijo se porta mal con usted olvídelo, tiene derecho a ser feliz lo que le quede de vida”. “A la sociedad las personas mayores les resultan molestas, ocupan viviendas en el centro de las ciudades, chupan de la hucha de las pensiones y guardan sus ahorros para eventualidades. Y eso molesta a los hijos ingratos”.

Un defensor de la mediación como alternativa más humana a la vía judicial

Magistrado jubilado de la Sala de Familia de la Audiencia de Barcelona y profesor de másteres y postgrados de derecho de familia y mediación en el ámbito universitario europeo y latinoamericano, Pascual Ortuño es un fiel defensor de incluir diversas fórmulas de participación de la ciudadanía en la gestión de la justicia, tal y como recoge el derecho anglosajón. Son los llamados medios alternativos: la negociación en positivo.

Director de la Escuela Judicial Española, donde se forman los jueces tras aprobar la oposición, abandonó ese cargo, entre otros motivos, porque no aceptaron que se exigiera a los aspirantes cursar un máster para aprender a llevar pleitos como abogado, un aprendizaje de la experiencia. La reforma del plan de estudios que propició incluyó una semana en los servicios sociales, acompañando a los trabajadores en el servicio de atención a la mujer maltratada, a migrantes y a la policía nocturna, práctica que luego se suspendió.

En su charla de ayer aludió a algunas experiencias profesionales que le marcaron, como el primer levantamiento de un cadáver al que acudió, donde fue recriminado por una forense veterana por acercarse a dar el pésame a la viuda del difunto (algo que ella entendía que no era su función) o una carta dirigida al juez escrita por un suicida que justificaba su decisión de quitarse la vida para no hacer sufrir a su hija.