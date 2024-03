Primera incautación de fentanilo en Galicia: ¿venta o autoconsumo?

La aparición de seis pastillas de fentanilo entre las drogas incautadas por la Guardia Civil a un vecino de Culleredo en los últimos días no implica que exista un tráfico ilegal de ese medicamento en la zona de A Coruña, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia. “Lo más probable es que se lo hubieran recetado, normalmente todos estos individuos que tienen una adicción a los analgésicos del tipo opioide es porque estaban a tratamiento médico con ellos”, señala Antonio Busto, miembro de la Junta de Gobierno de la entidad colegial, quien hace un llamamiento a evitar una alarma innecesaria sobre el fentanilo, que considera provocada por la crisis de los opioides que sufre Estados Unidos.

Los agentes intervinieron una cantidad de fentanilo muy escasa, 25 microgramos (seis dosis). El Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña, que se ha hecho cargo de la investigación, dilucidará ahora si traficaba con esta sustancia o era para autoconsumo.

Primera incautación

El Cuerpo Nacional de Policía apunta en la misma dirección, ya que informa que hasta ahora no ha habido incautaciones de fentanilo en la ciudad, de lo que se deduce que no existe un tráfico de esta sustancia o que es tan reducido que no genera una alerta.

“Todo lo que suena a fentanilo nos pone en alerta, pero lo que nos debería alarmar es la incautación de las otras sustancias”, indica Busto en referencia a la marihuana, cocaína, hachís y heroína aprehendidas en la operación de la Guardia Civil. En su opinión, la aparición de fentanilo en esa intervención “es circunstancial porque es muy poquita cantidad, ya que puedes tener una caja de 60 comprimidos en casa y no por eso eres un narcotraficante”.

Busto pone de relieve que el fentanilo es un analgésico del tipo opiáceo y que en España está controlado tanto para su fabricación como para su distribución como medicamento en oficina de farmacia. “Aquí no es fácil de obtener si no es con una receta o por medios ilegales como webs de dudosa procedencia”. También resalta que para adquirirlo en una farmacia es necesario presentar una receta médica de estupefacientes, de la que afirma que está “absolutamente controlada”, a lo que se añade que este tipo de productos se custodian en cajas fuertes en los establecimientos farmacéuticos.

Una de las razones de que se recete el fentanilo, según Busto, es que tiene menos efectos secundarios que la morfina y que no tiene un riesgo mayor de adicción, por lo que está justificado su uso para reducir el dolor en personas que sufrieron un accidente o con un dolor crónico. Para este profesional, “la noticia está en la incautación de cocaína, heroína y el resto de drogas”, porque “el hecho de que una persona pueda tener comprimidos de fentanilo es de lo más habitual si está a tratamiento analgésico, aunque otra cosa sería si encontraran gran cantidad de pastillas”.

También advierte de que los productos que se encuentran en otros países como estupefacientes con los que se trafica son derivados del fentanilo que se elaboran con ligeras modificaciones de la molécula origina y de los que explica que no son ilegales, sino alegales, porque no existe una regulación sanitaria sobre ellos, pero que constituyen un riesgo fundamental para la salud pública.

Prescripción incontrolada

El directivo colegial recuerda el problema del fentanilo empezó en Estados Unidos con la prescripción incontrolada por parte de los médicos de derivados de opioides que convirtió a los pacientes en adictos a ellos. Las mafias de la droga, favorecidas por la necesidad de estas personas de conseguir esos medicamentos cuando los médicos dejaron de recetarlos, crearon más tarde los derivados del fentanilo, de los que destaca que son más adictivos y que estaban sin fiscalizar por las autoridades.

Busto aclara que en España “no existe este problema” y que existe un control “más avanzado y restrictivo” de los fármacos, aunque reconoce que en el caso de los derivados en Europa pasan dos años hasta que se fiscaliza una nueva sustancia y que al cabo de ese tiempo ya han surgido otras nuevas.

Suscríbete para seguir leyendo