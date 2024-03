Las herencias de una sociedad pospandémica

14 de marzo de 2020. Se decreta el estado de alarma a causa de la pandemia de COVID-19. Confinamiento, mascarillas, distancia social, vacunas... El coronavirus nos obligó a adaptarnos a pasos agigantados a una nueva realidad; pero, cuatro años después, son muchas las secuelas y consecuencias que ha dejado, pocas las lecciones aprendidas y demasiadas las asignaturas pendientes.

Sergio Prieto “Hoy en día todos somos mucho más tecnológicos”

"La pandemia del coronavirus y el correspondiente confinamiento ha tenido un impacto significativo en la salud mental a nivel global. Las medidas preventivas de distanciamiento y confinamiento han llevado a un aumento en el aislamiento social", apunta el sociólog y analista de datos Sergio Prieto. "Esta falta de interacción con otras personas (fuera de los círculos familiares con los que hemos convivido durante lo que ha durado el periodo de confinamiento) puede contribuir a sentimientos de soledad, ansiedad y depresión, afectando negativamente la salud mental de la población. Por otro lado, la pandemia ha causado una gran incertidumbre económica para muchas personas, con pérdidas de empleo, cierres de negocios y disminución drástica de ingresos. El estrés financiero resultante puede desencadenar o agravar problemas de salud mental, como el estrés, la ansiedad y la depresión. La pérdida de seres queridos o incluso de personas conocidas muy próximas a nuestros círculos sociales provoca una seria alteración en la percepción de la seguridad del individuo; de esto hablaré más adelante", apunta.

"Obviando la experiencia personal que ha dejado en todos nosotros el haber vivido una pandemia a nivel global existe un aspecto fundamental en el que, desde mi punto de vista, creo que hemos sufrido una severa “mutación”: el uso de la tecnología. El confinamiento y el aislamiento social ha supuesto un gran incremento en el uso de la tecnología como mecanismo de entretenimiento y supervivencia de manera intergeneracional. Es decir, personas de avanzada edad (y no tan avanzada edad) que tal vez hubiesen prescindido del uso de la tecnología en su día a día se han visto prácticamente obligados a recurrir a todo tipo de tecnologías para poder entretenerse, para poder comunicarse e incluso para poder informarse del transcurso de la pandemia de manera prácticamente instantánea a través de aplicaciones como Twitter, TikTok, YouTube u otros medios digitales", destaca. "Hoy en día, 4 años después de haberse declarado el estado de alarma y el posterior confinamiento, podemos afirmar que todos somos mucho más “tecnológicos” que tiempos antes de la pandemia, y las personas que descubrieron en la tecnología un nuevo mundo de entrenamiento, comunicación e información no han relegado de ello", prosigue.

Pero, no hay que olvidarse de la otra cara de la moneda. "Aunque la tecnología ha sido una herramienta crucial para mantener la conexión durante la pandemia, también es importante señalar el incremento de la brecha digital, tanto entre clases sociales como entre generaciones. Está claro que las desigualdades socioeconómicas durante el confinamiento han provocado un impacto en el acceso a la educación, en el empleo y en las oportunidades laborales para aquellas personas y familias con recursos financieros limitados, suponiendo una dificultad a la hora de acceder a dispositivos tecnológicos, conexiones a internet de calidad y servicios digitales".

La pandemia de coronavirus nos ha demostrado lo frágiles que somos como sociedad y lo rápido que puede verse alterado nuestro sistema social

En cuanto a si hemos cambiado nuestra percepción de la vida tras la pandemia, el sociólogo reflexiona sobre dos temas que se encuentran muy relacionados: "la percepción de la seguridad y de la estabilidad y el concepto de libertad". "Por suerte o por desgracia, en la gran mayoría de países occidentales conceptos como seguridad o estabilidad se encuentran tan establecidos que, en ocasiones, se tratan como obvios. Esta realidad, no es la realidad que ataña al mundo entero. En general, países ubicados en Oriente, en Sudamérica o mismamente en el continente africano, entre otras ubicaciones del mundo, no gozan de los mismos privilegios de seguridad y estabilidad que en Occidente; vivimos en realidades totalmente dispares. La pandemia de coronavirus nos ha demostrado lo frágiles que somos como sociedad y lo rápido que puede verse alterado nuestro sistema social, suprimiéndonos esos sentimientos de seguridad y estabilidad que gozamos y que, desgraciadamente, obviamos. En mi opinión, este evento debería motivar a las personas a reflexionar sobre lo que damos por sentado respecto al Estado de Bienestar que disfrutamos en nuestro país, que puede verse alterado y perjudicado sin precedentes de un día para otro. El concepto de libertad tal vez sea el otro aspecto que antes del confinamiento dábamos por sentado y que ahora, después de todas las restricciones sociales implementadas durante la pandemia, nuestra sociedad no está tan dispuesta a perder de nuevo, e incluso, observo más comprometidas a las personas (considero que todavía no lo suficiente) a luchar por ello. Incluso, esto ya es un pensamiento y una observación mía, ante una nueva pandemia en los años venideros el rechazo a un nuevo confinamiento sería notable en la población española".

"La pandemia de coronavirus ha actuado como un revelador de las vulnerabilidades preexistentes en la estructura social, resaltando desigualdades y acentuando impactos en determinados colectivos", prosigue. "Uno de los aspectos más evidentes es la disparidad en el acceso a la atención médica y la exposición a riesgos de salud. Grupos marginados, comunidades de bajos ingresos y minorías étnicas han experimentado de manera desproporcionada el impacto negativo de la pandemia, a menudo debido a condiciones socioeconómicas desfavorables y a un acceso limitado a recursos de salud. En el ámbito sanitario, el impacto ha sido doble. Por un lado, la carga sobre los sistemas de atención médica ha sido abrumadora, revelando deficiencias estructurales y resaltando la importancia de una planificación y preparación efectivas".

Por otro lado, "la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la salud pública y la necesidad de políticas que aborden las desigualdades subyacentes que afectan a la salud de la población".

En cuanto a la política, "la pandemia ha generado consecuencias significativas": "Las decisiones políticas en torno a las restricciones, la gestión de la crisis y la distribución de recursos han sido cruciales para contener la propagación del virus. Sin embargo, estas decisiones también han sido objeto de debate y han amplificado las tensiones políticas existentes. La pandemia ha resaltado la importancia de un liderazgo político efectivo y ha subrayado la necesidad de una coordinación internacional para abordar crisis globales. El sistema social, en su conjunto, ha demostrado encontrarse muy interconectado, lo que implica que los impactos en áreas como la salud y la política generan consecuencias que se extienden a otras esferas de la sociedad. Por ejemplo, las restricciones económicas derivadas de la crisis sanitaria han afectado los empleos y los ingresos, lo que a su vez ha influido en la estabilidad social y ha resaltado la importancia de políticas de recuperación económica".

Juan Gestal “Se ha quedado entre nosotros como un virus respiratorio más”

"La pandemia ha dado a conocer a la Salud Pública, la cenicienta de nuestro Sistema Nacional de Salud. Ahora la población ya sabe que hay unos médicos preventivistas que se ocupan de velar por la salud de la población", afirma Juan Jesús Gestal Otero, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública. "Si hemos conseguido salir, y salir pronto de la pandemia ha sido gracias a las vacunas, sin ellas el costo en vidas y sufrimiento y el costo económico por las limitaciones de movimiento que tendríamos sería enorme", afirma. "La tecnología de RNA mensajero, cuyo desarrollo debemos a Katalin Karikó y Drew Weissman, premiados con el Nobel de Fisiología y Medicina de 2023, nos permitió disponer en muy poco tiempo de una vacuna efectiva. Moderna ya había desarrollado una vacuna de RNAm en 2003 frente al SARS-CoV-1, pero al dejar de circular el virus a partir de junio, no pudo probarse. Por eso cuando apareció el SARS-CoV-2, a los 42 días de conocerse la secuencia de su genoma ya tenía Moderna preparado un candidato de RNAm para utilizarlo como vacuna. Esta tecnología de RNAm, que transporta a las células adecuadas el código de una proteína para que estas la fabriquen y la presenten al sistema inmunocompetente para que produzca anticuerpos frente a ella, ya se comenzara con anterioridad a ensayar frente a diferentes cánceres (melanoma, pulmón, hígado, páncreas) con el objetivo de que nuestro sistema inmune los ataque y destruya. En el mundo del desarrollo de vacunas va a suponer una revolución dada su enorme flexibilidad, rápido desarrollo y menor coste", explica.

"El confinamiento fue necesario y muy útil para enfrentarnos a un virus nuevo, frente al cual éramos inmunológicamente vírgenes", subraya. "Los países que de entrada quisieron convivir con él, como Suecia o el Reino Unido, tuvieron que dar enseguida marcha atrás y establecer limitaciones de movimiento de la población para disminuir la transmisión del virus. No había mascarillas, en un primer momento no se sabía el papel de los portadores sanos e incubacionarios, y se tardó mucho en reconocer que la transmisión era fundamentalmente por los aerosoles, y que había que ventilar y usar FFP2 en lugar de la mascarilla quirúrgica. La tecnología de RNAm y otras que puedan desarrollarse antes de que llegue, que llegará, una nueva pandemia como la del COVID-19, lo que deseo que tarde mucho en ocurrir, nos ayudarán y quizás también pueda ser necesario o no el confinamiento. Lo que no habrá que hacer es cerrar los parques y desinfectar las superficies". Pero el epidemiólogo considera que "de momento, aú no" estamos prepadados para actuar con mayor diligencia en caso de una nueva crisis sanitaria como la del coronavirus. "Es necesario invertir más dinero y dotar de adecuados recursos a la Salud Pública y modernizar su Sistema de Vigilancia Epidemiológica integrando en él información no solo de las enfermedades humanas, sino también de las que afectan a los animales y de la información ambiental que pueda influir en nuestra salud y la de los animales. Lo que hoy se denomina “una sola salud”, advierte.

Apunta que el COVID persistente es "una secuela importante que está afectando a muchas personas y frente a la cual nuestro SNS está trabajando para ponerle remedio", al tiempo que destaca que "el COVID ha perdido importancia al perder el SARS-CoV-2 su carácter epidémico al ir adaptándose a convivir con nosotros, haciéndose más transmisible, pero más benigno y tener nosotros defensas frente a él. Pero no se ha ido, se ha quedado entre nosotros como un virus respiratorio más, responsable de cuadros catarrales. En la recién pasada temporada de gripe le hemos visto circular junto al Virus Respiratorio Sincitial y los virus de la gripe, pero en un segundo plano, y el futuro previsible es que cada vez su importancia sea menor".

Hay que seguir trabajando, por tanto, en "el desarrollo de la Atención Sociosanitaria y en hacer cambios importantes en el sistema de residencias de mayores": "Hay que fortalecer el SNS, dotándole de los adecuados recursos humanos, tecnológicos y económicos, tanto a nivel hospitalario como de la atención a la primaria y la salud pública. Modernizar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica como “una sola salud” y la capacidad de respuesta rápida; potenciar la investigación básica sobre posibles tratamientos frente a las enfermedades infecciosas y el desarrollo de vacunas, y la educación sanitaria de la población".

Ana Mª Núñez Rubines “Hay que dotar a la población de recursos de gestión emocional”

Durante los primeros momentos del confinamiento “hubo muchos problemas de ansiedad porque era una situación en la que habíamos perdido el control totalmente; de repente, nuestra vida se paraba en seco y la gente no sabía si conservaría sus trabajos o qué podía hacer para no contagiarse”, explica la Ana Núñez Rubines, miembro de la junta de gobierno del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) y coordinadora del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias.

“También hubo muchos conflictos dentro de las casas y, en otros casos, sensación de soledad, sobre todo entre las personas mayores”, expone. El confinamiento nos obligó a “estar ante las pantallas mucho tiempo”, tanto para las clases online como para el teletrabajo, con todo lo que eso supone. La pandemia “puso de manifiesto que ya antes había muchos problemas en la población y en el sistema sanitario, en lo que a salud mental se refiere, y a los que apenas se les daba importancia”, afirma la psicóloga. Y lo que afloró después “es lo mismo que había antes, pero mucho más intenso”. “No es que la pandemia provocase estos problemas en salud mental, sino que lo que había previamente se intensificó, enormemente”, valora.

“Desde el Colegio de Psicoloxía de Galicia pedimos que se incorporen psicólogos a la Atención Primaria y a los centros educativos. Esperemos que desde las administraciones nos den una respuesta rápida porque las cifras anuales de suicidio que tenemos no mejoran”, advierte.

“Hay que normalizar que ir al psicólogo no es para locos, que es algo normal, que nos ayuda a regularnos emocionalmente, a perder el miedo a sentir también las emociones más desagradables”. Así, considera necesario “dotar a la población de recursos para esta gestión emocional; a lo mejor ahí sí que hacemos que estemos preparados para una siguiente pandemia” porque, opina, “realmente muchos hemos salido de la pandemia sin recursos emocionales. No tenemos más”.

Maika López “Han aumentado los trastornos de conducta alimentaria”

“Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) han aumentado en la clínica significativamente. En España, un 264%”, apunta la farmacéutica y nutricionista Maika López, directora de la clínica de nutrición multidisciplinar NutriSalud. Matiza que “son datos del aumento de los TCA diagnosticados, pero hay un tipo de TCA ocultos, que conllevan atracones y vómitos”: “Las consecuencias físicas de estos últimos desórdenes alimentarios no son tan evidentes como las de las anorexias restrictivas; se producen en el silencio de una cocina o de una habitación y provocan consecuencias psicológicas que se agravan con los años de evolución”.

“El desencadenante en muchos casos diagnosticados en estos últimos 4 años ha sido el confinamiento”, expone: “Cocinar se convirtió en aquellos meses en una válvula de escape para muchas personas, pero comer también lo fue para algunas de ellas: cocinar-comer, cocinar-comer, o incluso, cocinar-comer-vomitar". "Si esas personas no acuden a un centro donde las puedan ayudar desde el punto de vista nutricional, médico y psicológico, dicho trastorno podría perpetuarse en el tiempo", advierte.

Además, “el confinamiento provocó que una generación (sobre todo de niñas) empezara su adolescencia haciendo ejercicio encerradas en su habitación, comiendo los bizcochos que habían cocinado y temiendo el posterior aumento de peso que anunciaban en los medios de comunicación y en las redes sociales”. Ese mismo confinamiento empujó también “a numerosas mujeres, madres, adultas de entre 30-45 años, a entrar en ese mismo bucle”.

“Los estándares de belleza y éxito que promovían y siguen promoviendo las redes sociales también actúan como desencadenantes de esos trastornos, de esos atracones que se ocultan, que avergüenzan, por eso no se cuentan, no se diagnostican y se perpetúan en el tiempo”, subraya. “Hay alteraciones nutricionales que van asociadas a estas enfermedades que también han aumentado, como las gastritis, el reflujo gastroesofágico, las hernias de hiato, alteraciones en las analíticas como aumento de colesterol o de triglicéridos, hígados grasos... Pero todas ellas no avergüenzan, sí se cuentan y sí se pueden diagnosticar”.

Emma Martínez “Sigue el furor por las casas con terraza o jardín”

La pandemia también ha provocado cambios en las tendencias de compra de vivienda. Ahora se valoran más las casas con terreno o los pisos con terraza, confirma Emma Martínez, presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (AGALIN). “Justo después de la pandemia hubo un furor por las viviendas con terraza o con jardín, de irse de la ciudad al campo... Eso sigue estando vigente”, afirma. “El siguiente paso es el tema de la red, aunque ya no es tanto para el teletrabajo”, añade: “También se arreglaron muchas casas de campo o de la aldea, y se adecentaron para vivir todo el año, convertida en vivienda habitual”.

Una tendencia que también ha tendido consecuencias en los precios: “Hay viviendas que están sobrevaloradas, porque pueden ser viviendas con muchos años pero que si tienen jardín o si están en una zona atractiva de paseos marítimos o con parques o zona verde cerca, son lo que la gente más está buscando ahora, para poder tener zona de esparcimiento”. De este modo, Emma Martínez constata que “ha cambiado el perfil de compra”. “La gente sigue queriendo una terraza, aunque sea pequeña, y, por supuesto, siguen teniendo muchísima demanda las casas, aunque sean para reformar. Ahora se valora más vivir en el campo”. En cuanto a los pisos, “en las promociones nuevas, que aunque hay pocas empieza a haber, cada vez hay más en las que la construcción tiende más a tener un balcón o una terraza”, subraya.