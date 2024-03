Diabetes tipo 1, 2... e 3

A Asociación de nenas, nenos e xente nova con diabetes de Galicia, ANEDIA, pon en marcha o seu proxecto “Eu son tipo 1, e ti?”, un programa de educación e divulgación en diabetes que inclúe sesións educativas nos centros escolares con contacontos adaptados ás distintas etapas educativas, con temáticas que inclúen saúde, alimentación e diabetes.

Raquel Queizás é a encargada de acudir ós centros escolares. Co seu conto “Son San” diríxese ós alumnos máis pequenos, mentres que “Nano ten diabetes” está dirixido ós nenos de Infantil e primeiro e segundo de Primaria. Para os máis maiores, presenta “Un caso azul”. “En todos eles intenta que os cativos interactúen e, a maiores, fánse charlas sobre alimentación saudable para os nenos e tamén para o profesorado”, destaca Carolina Estival, vicepresidenta do colectivo: “A diabetes tipo 1 é unha enfermidade autoinmune, e a súa aparición non ten relación coa alimentación, pero tamén é certo que unha alimentación e uns hábitos saúdables son imprescindibles para tódolos nenos, teñan diabetes ou non”.

“Esta campaña está subvencionada polo Plan Social ENCE e, polo de agora, vaise a poñer en marcha nos concellos de Marín, Pontevedra e Poio, pero trátase dun proxecto que se pode exportar a calquera concello de Galicia”, puntualiza. Tamén queren colaborar con algún centro ou equipo deportivo.

A necesidade deste tipo de programas faise patente porque “é importante que o círculo dun neno con diabetes coñeza a súa problemática”. “É importante que os compañeiros do cole o entendan e o sepan porque, ademáis, eses nenos teñen familia e esa información vaise espallando. O que queremos é sensibilizar a toda a poboación en xeral sobre a diabetes tipo 1 e creo que esta é unha forma de acercarse ó resto da poboación”, apunta a vicepresidenta de Anedia.

“A diabetes tipo 3 é a dos coidadores, a dos amigos e todas as persoas que están arredor dun tipo 1”

Tamén axuda na integración dun alumno que padeza esta enfermidade. “Nós sempre dicimos que hai moitos tipos de diabetes: a tipo 1, que é na que nos focalizamos; a tipo 2, que padece un maior número de persoas afectadas, pero que ten outras circunstancias; e logo está a diabetes tipo 3, que é a dos coidadores, a dos amigos, a de todas esas persoas que están arredor dunha persoa tipo 1, que se preocupan por ela, que ven cómo está, que esperan por ela se se atopa mal”, expón Estival. “Ó mellor un día un neno ou nena con diabetes está no parque xogando e non se atopa ben e sempre hai un amigo, un compañeiro, que está esperando a que se volva a atopar ben para seguir xogando. Este tipo de sensibilización é o que se busca. Que eses tipo 3 sexamos moitos máis, no só os do entorno máis cercano do diabético”, engade.

Tamén é moi imporante esta sensibilización no entorno escolar. “Dende hai moitos anos estamos autorizados por Educación para ir dar formacións ós centros escolares para o profesorado, para que poidan ataxar unha hipoglucemia ou se, nun momento dado, lle teñen que poñer un pouco de insulina a un cativo, que se sintan seguros do que está facendo”, afirma. “É algo que xa se ven facendo dende hai moitos anos nos centros escolares onde hai nenos con diabetes tipo 1. Normalmente faise ó inicio de curso e logo, segundo se van diagnosticando máis nenos ó longo do ano, vánse facendo máis formacións”.

“Dende hai moitos anos estamos autorizados por Educación para ir dar formacións ós centros escolares para o profesorado”

“En xeral, atopámonos con moita receptividade. É entendible o medo ó descoñecido cando surxe o primeiro caso nun centro, e aparece ese medo a facer algo mal, pero sempre lles dicimos que o peor que poden facer é non atendelo, non facer nada”, anuncia.

O caso máis urxente podería ser cando un neno diabético ten unha hipoglucemia (baixada de azúcar), neste caso “terían que darlle algo doce ou un zume, por exemplo”, di Estival. “Ademais, tódolos nenos con diabetes en Galicia están inscritos na alerta escolar e, nese senso, están bastante seguros”.