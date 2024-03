La manifestación del Movimiento Feminista de Madrid ataca la Ley Trans

Con cánticos contra la ley trans y tras la pancarta “La prostitución no es un trabajo. ¡Abolición ya!”, miles de personas se congregaron en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles en la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid. “El 8M no tiene pene” o “ser mujer no es un sentimiento” fueron algunas de las proclamas de esta manifestación, donde también se portaron carteles contra la pornografía o con una palabra cuyo significado se cuestiona estos días, aunque aquí lo tuvieron claro: “Antes de matarla la llamaron zorra”.

Desde que en 2022 se descabalgaron con una marcha propia, distinta a la organizada por la Comisión 8M, que a escasas calles de distancia recibió a las ministras del Gobierno de Pedro Sánchez y representantes de los partidos de la izquierda, el Movimiento Feminista de Madrid fue perdiendo apoyos en las calles. Empezaron a diferenciarse en 2018, con una columna propia dentro de la gran marcha que recorrió Madrid, y con la llegada de la Ley Trans de Irene Montero empezaron a quedarse cada vez más solas.

Ayer, mientras en el entorno de Atocha las calles estaban ya a rebosar a las siete de la tarde, hora de convocatoria de ambas manifestaciones, en Cibeles la afluencia fue bastante menor, pero aun así las convocantes aseguran que había alrededor de 30.000 personas donde la Delegación de Gobierno calculó que había 4.000.