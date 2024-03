La atleta paralímpica Desirée Vila denuncia el acoso sexual sufrido tras su último vídeo

“Lo de las redes sociales” parece estar yéndose de las manos a muchísimos usuarios. Cada semana, noticias sobre personas que deciden cerrar sus cuentas tras oleadas de acoso masivo de todo tipo inundan las portadas de los periódicos digitales. El racismo, el machismo o el ciberbullying han encontrado en la caja de comentarios su arma arrojadiza favorita. El último caso de violencia sexual y machista en redes social ha sacudido a la atleta paralímpica gondomareña Desirée Vila, que ha denunciado los comentarios recibidos durante la última semana a raíz de un vídeo viral.

La joven, que perdió su pierna a los 16 años por complicaciones tras un accidente durante un entrenamiento, aprovechó no solo para denunciar el acoso sexual recibido tras el vídeo, sino que recriminó de forma clara y contundente la falta de humanidad mostrada en relación a su condición física.

“Que yo pueda hacer una broma con mi propio físico no significa que una persona que no me conoce de nada pueda darse el lujo de hacer comentarios de índole sexual. Un extraño hablando de sexo y del cuerpo de una mujer NO es humor. Morbosear y faltar al respeto a una persona NO es un derecho que te den las redes sociales. No se trata de machismo ni feminismo, se trata de respetar a una persona ya sea hombre o mujer y ya tenga dos piernas o una”, se puede leer en la descripción de un último vídeo que jamás habría querido llegar a hacer.

“Una cosa es que yo haga comentarios sobre mi discapacidad, haga chistes, humor negro... Y otra cosa es que los hagas tú, que nadie te ha dado permiso. Es muy fácil esconderse detrás de una pantalla”, empezaba comentando en el vídeo tras enumerar algunos de los inaceptables comentarios recibidos a lo largo de la última semana.

El más que desagradable episodio llegó a raíz de un vídeo anterior que se hizo viral en Reels y TikTok y, pese a que este no contenía ningún tipo de connotación sexual, la caja de comentarios se terminó llenando de reacciones de esta índole. “Y aún así no estaría justificado. Feliz Día de la Mujer. El acoso que todavía recibimos por redes sociales es impresionante. Hasta ahora creo que no era consciente porque nunca me había pasado a este nivel. En muchas ocasiones hemos recibido foto p**** o comentarios de este, pero lo de la última semana ha sido brutal”, tuvo que lamentar.