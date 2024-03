Las fresas con hepatitis A de Marruecos no llegaron a los consumidores

Las fresas con Hepatitis A, que entraron a Andalucía desde Marruecos a través del Puerto de Algeciras (Cádiz), no llegaron al consumidor porque no se pusieron en el mercado, según informó a la Junta de Andalucía la empresa de Huelva que las importó. Se trata de 1.500 kilos de fresas que entraron por Algeciras el 19 de febrero. Según la versión que el importador ha dado a la Junta, las tenía vendidas, pero el comprador finalmente no se las llevó y se pusieron malas, por lo que no se distribuyeron al consumidor, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, explicó que el importador les aseguró que no llegó a ponerlas en el mercado, aunque la Administración autonómica está haciendo “todas las comprobaciones oportunas” para confirmar que no han sido distribuidas, “y sobre todo, que no han sido consumidas”.

Moreno denunció que el Gobierno central “no quiere asumir su responsabilidad”, pero “los controles de aduana fallaron”.