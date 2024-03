“La escuela está fracasando en formar gente que lea y escriba”

El ensayista y escritor uruguayo Aldo Mazzucchelli ha destacado por ser una voz disidente con el pensamiento coral hegemónico. Profesor universitario en su país y Estados Unidos, ha abierto una ventana a la información alternativa con la revista digital “Extramuros”. Hoy y mañana impartirá un taller, gratis y abierto al público que podrá asistir uno o dos días, en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, dentro de una estancia de investigación para un proyecto con las cineastas Xisela Franco y Cora Peña. Bajo el título “O fin da escritura” disertará sobre la crisis de la humanidad, la trampa de una educación que abandona la lectoescritura y los dogmas en el mundo actual. La cita es hoy en Bellas Artes en Pontevedra a las 18.00 horas y mañana a las 11.30.

El escritor señala que “el problema es que, como civilización, damos por sentada la escritura, al pensar que siempre estará ahí, que no hay que cuidarla”.

–¿Qué riesgo corremos?

–Se está perdiendo la escritura como capacidad de libertad humana. No es absolutamente lo mismo una sociedad oral que una escrita. Hay gente que defiende las sociedades orales, piensa que son mejores, son más puras. Yo no lo creo.

–¿Por qué lo considera?

–El verdadero pensamiento siempre es crítico. Para desarrollarse precisa la escritura. La mayor parte de la gente piensa que uno nace y ya es capaz de pensar con toda su capacidad, que no precisa de la escritura para nada. Las as culturas orales son más conservadoras que las escritas. En la cultura oral lo que no se repite se pierde porque no hay manera de guardarlo.

–¿Cómo relacionar una sociedad oral con esta sociedad digital?

–En un mundo con todos conectados todo el tiempo de manera audiovisual, a través de las redes y demás, es muy común agruparnos con quienes repiten nuestros discursos. La repetición es más placentera para la mente porque uno se encuentra protegido como en una burbuja al decir o pensar los demás lo mismo que uno. Esa es una explicación de por qué el mundo tiene tanta grieta, está tan dividido y parece tan irreconciliable. Es un síntoma de que se perdió el pensamiento. El pensamiento que tenemos ahora no es pensamiento, como yo lo entiendo, sino que es algo así como un dogma contrapuesto a otro dogma. Si una persona oye a otra y no suena como espera, la segrega. Raramente se hace el intento de convencer. Fíjate qué rápido aparece el insulto en las redes. Entender eso como pensamiento es un error conceptual. No es pensamiento, es otro funcionamiento del lenguaje.

–Años atrás, se defendía el uso de las pantallas en las aulas. Ahora, hay voces que lo discuten, porque los escolares han perdido capacidad de escritura y lectura. Se piensa que con lo analógico mejorarían. Quizás esté conectado con el desarrollo del conocimiento...

–Totalmente conectado. La escuela tradicional está jorobada porque está basada en la lectoescritura. El pilar de la escuela tradicional moderna, siglos XIX y XX, era generar ciudadanos enseñándoles a leer y escribir. La escuela no puede existir aislada de la sociedad. El contexto social actual no llama en absoluto a leer. Llama a interactuar audiovisualmente, o sea, oralmente, a entretenerse, a una dispersión de los estímulos, cuanto más, mejor. El cerebro se estructura según los estímulos. Si no se aprende la lectoescritura a determinada edad, se puede aprender más tarde pero el cerebro se estructura de manera distinta. La escuela está fracasando en formar gente que lea y escriba. Decir que a través del audiovisual se puede enseñar lo mismo que a través de la lectoescritura es una trampa. No funciona; los resultados están a la vista. Yo doy clase en la universidad en Montevideo y en Estados Unidos. Año a año, son menos los estudiantes que llegan a la universidad sabiendo leer y escribir. Pasa allí, en España y en todas partes. La escuela está fracasando, la gente no aprende. ¿Qué salida queda? Primero, reconocer que lo que se está haciendo no funciona. Uruguay adoptó en 2005 el programa de un portátil por niño. Se han medido los niveles de aprendizaje y no mejoraron en absoluto. Pensar que la educación digital reemplaza la educación es un error.

–A más de uno le da un vuelco al corazón.

–El mundo está forzando a las generaciones nuevas a abandonar la lectura y la escritura –el mundo del individuo libre– para pasarlas a un mundo funcional. En este, son nodos en una red que funciona por sí misma. Es como una nueva humanidad.

–A élites políticas y económicas les puede interesar tener borregos...

–Desde hace unos 15 años, hay una tendencia instalada para que la educación solucione problemas. Por eso, enseña habilidades, destrezas, acompañadas de una ética sobre lo que es bueno o malo, que tienen que cuidar el planeta, a los animales... Si tú repites eso es una señal de virtud. Es una educación para desarrollar una habilidad, pero no educa para preguntarse por qué tiene ese problema, cómo es el funcionamiento económico, social, espiritual, qué generó esa angustia... Es una crisis profunda de la humanidad. Vivir no es solucionar problemas, vivir es buscarse problemas.

–¿Puede explicarlo?

–Problema para mí es un obstáculo, algo nuevo, lo que todavía no conoces, lo que todavía no manejas, lo que todavía no sabes qué hacer con ello. La experiencia de vivir sería buscar obstáculos, buscar enfrentarse con lo nuevo. Lo contrario es una invitación a no crecer. El mundo está más infantil y adolescente. Las reacciones emocionales respecto a la política son de adolescentes, con bandos con ideas fijas.

–A los políticos les interesa polarizar.

–Tenemos la peor política desde que yo conozco; la peor calidad de políticos. Los políticos precisan que no se cuestione nada.

–Macron o Von der Leyen redoblan los tambores de guerra...

–Es la caverna de Platón. La sociedad que se informa a través de los medios grandes es igual que la gente que está en la caverna, ven sombras que no son reales, proyectadas por una luz. Ven un mundo representado que no es real; las personas están encadenadas por lo que no pueden salir y tienen que mirar el telediario. Mucha gente prefiere permanecer en una ilusión donde hay buenos y malos; Putin es el malo absoluto, no hay libertad en Rusia donde se amañan las elecciones mientras que son limpias en USA. Es un disparate, una locura colectiva. Ha pasado muchas veces. Una resistencia es defender el mundo viejo.