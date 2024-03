“España debe dimensionar el peligro que le acecha”

La noche en que Javier Milei se alzó con la victoria en Argentina, la del 10 de diciembre de 2023, la periodista y referente del feminismo Luciana Peker decidió exiliarse a España. Venía recibiendo amenazas por la defensa de la ley del aborto, la denuncia de los feminicidios y el posicionamiento en favor de Thelma Fardin, actriz que denunció a un compañero de la telenovela “Patito feo” por abuso sexual cuando ella tenía 16 años y él, 45. Supo que su seguridad empeoraría.

–¿No tuvo la más mínima duda?

–En el foro de Davos, Milei dijo que su enemigo es el feminismo “radical”, con su “agenda sangrienta del aborto”. La persecución, a diferencia de la de los años 70, tiene a las mujeres con voz pública en la primera línea. Y yo estoy entre esas mujeres hostigadas.

–La persecución empezó mucho antes de la noche electoral.

–He probado ante la justicia argentina –con un dictamen de julio de 2023– que hay un plan orquestado para hostigarme. Cuando conté la historia de Thelma Fardin, por ejemplo, me apareció un teléfono con su identidad que venía del edificio de la Fuerza Aérea, la misma que fue capaz de hacer vuelos de la muerte, arrojando personas vivas al río de la Plata. Está probado que muchos de los que hoy forman parte de la función pública fueron parte de esa orquestación denunciada.

–¿Quienes son?

–Integrantes de La Libertad Avanza, sus ideólogos culturales, referentes libertarios violentos. No digo los nombres por precaución.

–¿Alguna amenaza más insoportable que el resto?

–Se me quebraron las piernas cuando leí un mensaje que decía “te mereces ser la próxima” tras postear en Instagram un artículo sobre feminicidios, en contra del discurso de uno de los candidatos. Yo crecí en democracia y, aun con amenazas, siempre creí que escribía en libertad. En ese momento tuve miedo.

–Exiliarse, con dos hijos, no debe ser fácil.

–Mi plan es sobrevivir y escribir. En Argentina hay un acorralamiento intolerable. Se han disuelto el Ministerio de las Mujeres y el Instituto Nacional contra la Discriminación, se está prohibiendo el lenguaje inclusivo en la administración pública, no hay políticas eficaces contra la violencia de género. Las mujeres se han silenciado. Es importante que no nos callemos, no solo para Argentina, sino para Latinoamérica y España.

–¿Para España?

–España debe dimensionar el peligro que le acecha. Cuando la semana pasada Santiago Abascal defendió en la Conferencia Política de Acción Conservadora, en Washington, “la vida desde su principio hasta su fin natural”, le decía a España y a la UE que en sus planes está derogar el aborto. Lo que pasó en EEUU y pasa en Argentina es una vuelta a la oscuridad que no creíamos que sucedería.

–Vox pinchó en las últimas elecciones.

–Si España hubiera tenido el sistema electoral de Argentina, podía ganar. En todo caso, oír a Abascal defender los valores de la familia, cuando no habla de las familias diversas y democráticas, ya no se puede tomar como algo bizarro. Milei, Trump y Abascal están unidos y organizados, y los cortafuegos no se logran en cinco minutos. Se requiere la unidad en los feminismos, en la academia y en la política para frenar el retroceso de derechos.

–Uno de cada cinco chicos de 15 a 19 años considera que el feminismo es un “invento ideológico”. ¿Cómo lo ve?

–Es una realidad que hay que afrontar. Frente a los sectores que han impuesto esta batalla cultural, urge hacer una pedagogía amable, que sea inclusiva e intente llegar a estos varones. Pero debe haber un compromiso de la UE: lo que hace que estos discursos lleguen a los jóvenes no es la libre circulación en las redes sociales –máquinas de fake news–, son intereses comerciales.

–¿Se siente al fin segura?

–Siento más libertad que miedo. Aunque me siguen mandando stickers del revólver, me han atacado diputados como Fernando Iglesias, publiqué una columna en The Guardian y de los 100 comentarios, 100 fueron violentos. Pero siento la solidaridad de periodistas y escritoras como Ana Requena, Lucía Lijtmaer, Isa Calderón, Isa Valdés, Inma Alonso, Gabriela Wiener, Isa Muntané, Brigitte Vasallo.

–Se acerca el 8-M. ¿Qué pone en su pancarta?

–Las feministas de España deben salir del eurocentrismo y recordar que la cuarta ola feminista empezó en Latinoamérica, con Rita Segato, Las tesis [que viralizaron el himno “Un violador en tu camino”], Ni Una Menos, Marea Verde. Hago un fuerte llamamiento a la unidad en apoyo a las periodistas, escritoras, actrices y directoras argentinas. Y a la política española pido que abran becas o lugares de residencia temporal para ellas. Para volver a la esperanza y a la transformación social.