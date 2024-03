A poesía e a música únense en “Desamar ultrasónico” no Museo do Mar

A dor polo amor que remata ten inspirado algunhas das máis belas obras de arte da historia e segue a converterse en fonte de inspiración. A escritora Elba Pedrosa e os músicos Álvaro Iglesias máis Xosé Liz afondarán na cuestión cun espectáculo de poesía e melodía. Será no Museo do Mar de Vigo o sábado 9 de marzo, a partir das seis da tarde.

Baixo o título de “Des a mar ultrasónico”, establecerán “un diálogo” entre versos e música interpretada por instrumentos como a zanfoña, frauta traveseira ou contrabaixo.

“A obra fala do desamor e tamén da mar”, explica Pedrosa a FARO. “As ideas que trasladan están vencelladas con estes momentos nos que o amor se escacha”.

Desa rotura, non resulta indemne a voz poética que nos amosará “as leas vencelladas coas desigualdades, as violencias verbais... Iso está vinculado coa música composta para a obra”.

A xira para presentar este espectáculo comeza en Vigo, nun lugar xa de por si evocador pola situación e arquitectura: o Museo do Mar. “Desde logo, sinto moita satisfacción por ver cumprido un proxecto, cun traballo coas miñas poesías por un proceso de desamor que eu estaba a vivir. Foi un traballo moi sentido por min e por Álvaro Iglesias coa súa música. Resultou todo un reto, hai tempo que pensaba en facer esa simbiose artística”.

Recalca a escritora que traslada a través da arte unha mensaxe que pode axudar a moita xente. “Teño a esperanza –sinala– de pór o meu grao de area en procesos vitais e cotiás polos que pasamos todas as persoas e dos que non falamos inda que mancan moito. Con este traballo que imos compartir coa xente creo que imos aliviar almas”.

Na parte musical, Álvaro Iglesias explica que o seu traballo comezou cunha amplitude de ferramentas que tivo que reducir cando recibiu o encargo de levalo ao directo o que lle limitou o emprego de recursos. Porén “a sinxeleza expresiva de Elba víñame moi ben. Eu tiña que establecer un símil coa música. Son composicións feitas expresamente para ela, para cada un dos seus poemas. Cando me encargan algo, personalizo moitísimo, non tiro de cousas que xa teño feitas”, indicou Álvaro Iglesias, que está a piques de publicar o seu quinto disco.

“Ver un poema meu trasladado a música é unha éxtase total que me facía chorar”, lembra Elba Pedrosa.

O proxecto pode escoitarse xa no Spotify mentres que os poemas de Elba saltan ao papel co libro “Des a mar” que Edicións Embora vén de publicar. A obra –que inclúe vídeo da peza principal e con código QR para acceder á obra sonora nas plataformas– vaise presentar en El Corte Inglés o luns día 4 ás 18.00 horas.

Por último, indicar que a entrada para o espectáculo poético-musical do sábado 9 no Museo do Mar, en Alcabre, é gratuito, apoiado pola Consellería de Cultura.

Tras Vigo, a obra poderá verse en A Coruña, no Museo de Belas Artes o día 15 deste mes. A terceira entrega en Galicia está reservada para a Cidade da Cultura o 23 de marzo e a cuarta para Ourense, no Teatro Principal, o 7 de xuño. Ademais tamén será levada fóra de Galicia. Un dos puntos é Canarias.