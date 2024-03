“El texto de esta obra está muy vivo, va evolucionando con la actualidad”

Los actores gallegos Iria Ares y Xoan Carlos Mejuto dan vida a Bernard Mathieu, presidente de Escandalonia, y a su actual esposa y primera dama, Paola D’Angio. Ambos protagonizan un auténtico escándalo al puro estilo “Old Hollywood”, escrito por el popular Pedro Ruiz con dosis de humor y crítica social. La gira gallega de esta alta comedia satírica producida por Estudo Momento llega hoy a Vigo (Teatro Afundación, 20.30) tras su exitoso paso por el Teatro Lara de Madrid. Mañana estarán en Pontevedra.

–¿Con qué sensaciones llegan a Galicia con esta obra?

–IRIA ARES: Estamos muy contentos. Yo nunca antes había actuado en Vigo y ahora lo voy a hacer por partida doble, primero con “Escándalo en palacio” y, después, volveremos el 17 de mayo con “Señorita Xulia”. La verdad es que venimos en volandas, porque creo que estamos en nuestro mejor momento como compañía; la acogida del público tanto en Madrid como en Galicia está siendo muy buena y estamos muy contentos.

Ilusión

–¿Responsabilidad, nervios o ilusión por actuar en casa?

–I.A.: Yo creo que una mezcla de todo, pero quizá mucha más ilusión. Somos gallegos y nos encanta el humor gallego. Es verdad que en Madrid tenemos que adaptar algunos chistes porque nuestra retranca no se entiende; pero para nosotros, como gallegos, actuar en una comedia en Galicia es un placer, porque sentimos que tenemos un lenguaje común con el público.

–X.C.M.: No solamente en el texto, sino en nuestra forma de actuar, los dobles sentidos van en nuestro ADN. Desde el primer momento, el público capta el tono de comedia que proponemos y eso es muy gratificante.

–Política y humor van de la mano en esta obra, en un momento político, además, convulso.

–I.A.: El texto de “Escándalo en palacio” está muy vivo, es una obra que va evolucionando con la actualidad. Pedro Ruiz es un maestro en contar de manera cómica, pero también muy ácida y con mucha profundidad, nuestra actualidad política. Quien lo conoce se va a encontrar con un texto muy Pedro Ruiz; quien no, se encontrará con un tipo de humor que hace mucha falta en la sociedad española, porque la política está muy crispada. “Escándalo en palacio” intenta plantear, además, el poder entendernos desde el amor y la unión. Siendo crítica la obra, que lo es, lo que pretende es construir algo positivo y tender puentes.

–X.C.M.: En Madrid nos tocaron unas elecciones adelantadas, en pleno verano. Hicimos algún chiste ad hoc y la gente lo pilló al vuelo. Ahora volvimos a tener elecciones anticipadas cuando planteamos la gira gallega, así que yo no sé qué tiene este espectáculo que adelanta elecciones. Normalmente siempre ponemos algún chiste que hace referencia a la actualidad política, algo que el público agradece mucho.

“Retratar conflictos desde la cultura, el amor y la risa nos hace mucha falta” Iria Ares

–¿Esa actualización favorece esa conexión con el público?

–I.A.: Desde luego. En este país la política se vive muy intensamente. Genera filias, fobias, pasiones..., y “Escándalo en palacio” consigue exactamente eso. Además, tiene un plus, que es que está hecho desde el no posicionamiento. Ni Mejuto, ni Pedro Ruiz ni yo nos decantamos por ningún color ni por ninguna bandera. De hecho, los protagonistas son presidentes de Escandalonia, una república inventada, y toma esta distancia para poder observar mejor las cosas que nos pasan en el día a día. Ese plus del teatro, de poder retratar conflictos desde la cultura, desde el amor, desde la risa, nos hace mucha falta. Poder hablar de temas como la corrupción, la ambición política, el amor o la familia desde un punto de vista cómico, pero profundo, hace que el público se entregue al espectáculo, y es algo que nos enriquece a todos.

–X.C.M.: Gente de derechas se ríe del espectáculo y gente de izquierdas, también. Nosotros no nos posicionamos, servimos en bandeja un cóctel de risas sobre un tema que normalmente desune, pero en el patio de butacas lo que notamos es una unión. Todos nos reímos de lo mismo. Y como dice Pedro Ruiz: “Espero que el público se ría y que después piense y no olvide”.

–Una llamada a la reflexión...

–X.C.M.: Sí. Y es que, además, el humor apela a lo más inteligente que tenemos. Te puedes estar riendo durante un tiempo, al principio de modo inconsciente, pero a medida que avanza la obra te vas dando cuenta de que despierta la inteligencia, la agudeza. Al público le gusta el toque clásico que tiene, pero también la actualidad y la agudeza de la pluma de Pedro Ruiz. Es muy quirúrgico en sus chistes.

–Un toque clásico que es una seña de identidad de la compañía.

–I.A.: Eso es algo que en Estudo Momento, la compañía que formamos juntos Mejuto y yo hace unos 7 años, venimos haciendo desde el principios de nuestras obras. Somos unos enamorados del cine clásico, de sus actores y estrellas. En esta obra, por ejemplo, quisimos homenajear a Marilyn Monroe, ya que el personaje de Paola D’Angio está inspirado en ella. Mejuto tiene momentos en los que también le hace un guiño a Groucho Marx, que está muy presente en la obra, porque Pedro Ruiz elige alguno de sus chistes más famosos y conocidos, y para nosotros volver a traer esa grandeza y esa magia del cine clásico es algo de lo que estamos muy pendientes, no solo desde lo estético, también desde la actuación. Nuestra manera de actuar tiene mucho que ver con las actuaciones que se ofrecían antes, que poco tienen que ver con las que se ofrecen ahora, que son más realistas, más naturalistas.

El espectador puede elegir en su imaginario de qué presidente se está riendo Xoan Carlos Mejuto

–X.C.M.: Para nosotros, la elegancia, distinción y buen gusto no pasan de moda y el hecho de utilizarlas para la caracterización de los personajes los aleja de la realidad y permite y facilita, en mi personaje por ejemplo, que es un presidente, que no se identifique con uno en concreto. Así, el espectador puede elegir en su imaginario de qué presidente se está riendo. Yo no imito a Pedro Sánchez, ni a Feijóo ni a nadie. Esto nos permite idealizar al personaje. Al alejarlo un poco de la realidad permite al espectador rellenar la línea de puntos.

–Quiso la casualidad que el destino les uniese a Pedro Ruiz. Cuando leyeron su texto, ¿encajaba con sus planes de hacer una alta comedia?

–I.A.: Fue amor a primera vista. Lo tuvimos que adaptar para actualizarlo y para añadir referencias al cine clásico, pero poco más. Se conserva la estructura, la idea original, muchos chistes... Nos enamoró desde el principio.

–X.C.M.: Él nos animó a adaptarlo porque el texto tiene 15 años. Cuando él escribe el texto, el tema de las redes sociales no tiene la relevancia de hoy en día y él mismo nos animó a que lo actualizáramos.

–¿Y le gustó la adaptación?

–I.A.: Nos animó a que metiésemos inteligencia artificial, cosa que hicimos... Nos encontramos a un Pedro Ruiz muy generoso, no solo a nivel autoral, sino también a nivel personal, porque siempre nos apoya, nos da consejos, sigue desde cerca nuestra gira... El texto fue amor a primera vista, pero lo que nos dejó hacer después con él, todavía más. Conserva todo lo bueno de Pedro Ruiz actualizado al día de hoy. Creo que ese cóctel es definitivo para el éxito que está teniendo la obra.