A viguesa Area Erina acode a Málaga con “Aurora”, sobre unha anciá de As Neves

“Imos sen grandes pretensións pero é unha oportunidade de proxección moi grande. Estou moi contenta”, sinala a directora de cinema Area Erina sobre o seu documental “Aurora” que estreará mañá no Festival de Málaga, na sección oficial de documentais optando a premio. A peza audiovisual ten como protagonista a unha muller de As Neves (Pontevedra), que agora ten 98 anos de idade, e que gravou durante máis dunha década.

A realizadora viguesa comunicou á anciá protagonista do documental así como á súa familia que a longametraxe se visualizará na cita andaluza, unha das máis importantes do cinema español.

“A pesar de que Aurora era consciente do retrato que lle fixen durante todos estes anos, ela non está familiarizada con estes medios”, sinala a cineasta olívica.

Desde que finalizou a rodaxe ata agora, varias cousas cambiaron. A máis determinante, que Aurora non segue a vivir na casa de As Neves onde a gravaron senón que se atopa moi preto na vivenda dunhas sobriñas en Meder, Concello de Salvaterra.

Quen vexa o documental poderá coñecer como era o mundo de Aurora na súa casa familiar, situada á beira da vivenda dos pais da directora de cinema.

Area comezou a rodar a Aurora no 2007 –cando ela tiña 27 anos– con “gravacións que fixen interrumpidamente ao longo de máis de dez anos ata que rematei no 2022. Eu ás veces levaba a cámara cando a visitaba; outras veces non. Foi como un ritual. Comezamos unha relación forte de amizade. A cámara foi testemuña do paso do tempo para Aurora pero tamén da intimidade da evolución da nosa amizade. Foi un encontro entre dúas xeracións diferentes”, sinala a realizadora.

“Somos dúas persoas de idades e mundos diferentes que se atopan nun tempo case atemporal”, engade.

Para a realizadora a audiencia coñecerá como vivía esta muller anciá, o seu modo de pensar, de ver a vida... moi vencellado ao lugar.

“No momento no que empecei a rodar este documental tiña a pulsión de gravar o meu entorno, o que acontecía. Comecei case por azar inda que tamén tiña a conciencia de que estaba a retratar un modo de vida que estaba desaparecendo –sen luxos nin comodidades e dun xeito que lembra a como se vivía de maneira austera nalgúns núcleos tradicionais a finais do século XIX ou principios do XX–. Parecíame interesante captalo en imaxes”, describe Area Erina.

Respecto ás leccións que aprendeu de Aurora no tempo no que estivo a gravala, sinala que “lle teño un agradecemento enorme por deixarme entrar no seu mundo durante tanto tempo. Aprendín moitísimas cousas. É outra maneira de vivir a vida. Deume unha lección de vida, de honestidade, de fortaleza. É unha persoa que tivo unhas circunstancias duras de vida pero amosou moita resiliencia nas adversidades. Ela foi unha muller independente que optou por esa forma de vivir máis acorde co básico máis aló das comodidades actuais”.

“É outra maneira de enfrontarse á vida, ao tempo”, agrega a realizadora. “Aurora, sinala con rotundidade, é testemuña de toda unha época coas guerras e a situación da muller nas circunstancias da vida, coa crueldade e a violencia dentro da súa casa. Son realidades duras que nos podemos atopar hoxe en día. Ela é unha muller admirable”.