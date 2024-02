Qué hacer si encuentras un animal herido (y qué no hacer para que no te multen)

Hoy mismo nos enterábamos de que la Policía Local de Vigo había recogido un ave rapaz que no podía volar y que una vecina había encontrado al lado de su casa, en Sárdoma. Sea en la ciudad o en su medio natural, la forma de actuar cuando hallas un animal silvestre enfermo o herido es la misma. A continuación te explicamos los pasos que debes dar (y qué no debes hacer para que no te caiga una multa).

En primer lugar, observa si efectivamente el animal necesita ayuda. Si es así, llama inmediatamente a alguno de los siguientes servicios de emergencias/asistencia, para que pueda ser trasladado a un Centro de Recuperación de Fauna:

Emerxencias de Galicia 112

Protección Civil de tu concello

SEPRONA 062

Servizo de Patrimonio Natural da Xefatura Territorial de la Consellería de Medio Ambiente de tu provincia

Al propio Centro de Recuperación de Fauna de tu provincia

Anota además todos los datos que puedas del lugar donde lo has encontrado, así como la hora y el estado en el que se encontraba. Esta información por escrito será muy valiosa para quienes posteriormente lo cuideny, sobre todo, para que pueda ser devuelto a su punto de origen.

Cómo prestarle ayuda en caso de urgencia

Lo recomendable es interactuar lo mínimo hasta que pueda ser atendido por personal especializado, ya que los animales silvestres, al sentir miedo o dolor, pueden reaccionar incluso de forma agresiva. Pero si se trata de una urgencia y es imprescindible actuar de forma inmediata:

Intenta no tocarlo sin usar una manta o alguna pieza de tela gruesa que te pueda proteger tanto de lesiones como de posibles enfermedades

Colócate detrás para envolverlo y así mantenerte alejado de su pico, hocico o patas.

Qué hacer mientras esperas por el servicio de asistencia

Si ya has cogido al animal, ten en cuenta estos consejos mientras esperas por el personal especializado:

Mételo en una caja de cartón adecuada a su tamaño y con agujeros para que pueda respirar sin dificultad

No le pongas agua ni comida

Quita la manta o la tela con la que lo envolviste y no metas en la caja paja u otros materiales que puedan infectarle las heridas

Mantenlo en un lugar aislado del ruido y con poca luz, fuera del alcance de otros animales y personas

Lávate bien las manos después de haberlo tocado

Lo que nunca debes hacer

Bajo ningún concepto puedes quedarte con el animal, ya que estarías infringiendo la Lei 5/2019, do 2 de agosto, de patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia y podrías tener que pagar una multa de hasta 2.000.000 de euros, dependiendo del grado de vulnerabilidad de la especie.

¿Y si es un polluelo? "No lo cojas"

Si te encuentras un pollo caído en el suelo, desde la ONG SEO BirdLife son tajantes: "Ante la duda, no lo cojas". Tienes que saber que, en la mayoría de los casos, estos polluelos no son huérfanos sino que se trata de volantones: aves que aún no sabe volar bien pero ya se atreven con algún pequeño vuelo y son ágiles saltando. Y, aunque creas que precisan de tu ayuda, sus padres los estarán vigilando en sus primeros 'escarceos' y si hay presencia humana, no aparecerán.

Consejos si encuentras un pollo caído en el suelo. / SEO BirdLife

Existen también polluelos que abandonan el nido antes de poder volar, como los patos o las perdices. Son como pequeñas bolas de algodón que despertarán nuestra ternura pero, al igual que en el caso de los volantones, no necesitan que los socorramos: aunque no vivan con sus padres, estos se encargan de su crianza.

Por supuesto, siempre hay excepciones y puede que te encuentres una cría realmente enferma que ha caído del nido por accidente. Desde SEO BirdLife dan algunas pautas para reconocerlas: "No cuentan casi con plumas, no pueden realizar vuelos cortos, son patosas, son incapaces de saltar y reclaman la presencia de sus padres para que les alimenten".

Pero los padres, con más crías que alimentar, es difícil que se ocupen del polluelo caído. Si te encuentras uno, ten en cuenta que criarlo requeriría mucha atención y además, si asocian a su rescatador con comida, dificilmente podrán volver a vivir en libertad. Lo recomendable es, como decíamos al principio, contactar con los servicios de emergencia/asistencia o directamente acudir a un centro de recuperación de fauna.

También si te encuentras un vencejo. Estas aves se pasan la mayor parte de su vida en vuelo y les cuesta despegar desde el suelo. Si la que has encontrado no está herida, bastará con posarla en la palma de la mano, lo más alta posible n un sitio abierto, pero sin lanzarla o impulsarla. Si puede volar, despegará inmediatamente. Si no vuela, llama al centro de recuperación.

En cualquier caso, ten en cuenta siempre estas advertencias, porque podrías estar condenando a muerte al polluelo:

No lo alimentes con leche, galletas o miga de pan: necesitan proteínas y la leche podría matarlo

No mojes los orificios que tiene sobre el pico al intentar darle de beber, ya que el ave respira por ellos

No manipules a la cría con las manos, ya que podrías estropear su plumaje