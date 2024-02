Mary Poppins ya no es apta para todos los públicos: la popular película cambia su calificación

Mary Poppins ha cambiado su calificación. La película sobre la famosa niñera mágica ha pasado de ser un film considerado para todos los públicos, a requerir el control parental. Esto será así en Inglaterra.

Tras una revaluación de la película, los expertos han concluido que tiene "lenguaje discriminatorio", según la agencia de calificación de películas "The British Board of Film Classification" (BBFC). Consideran que algunos de los contenidos del filme no son aptos para una audiencia infantil y deberían verla con acompañamiento parental.

Se refieren en concreto a la palabra "Hottentots" considerándola como "ofensivamente racista" y que hace referencia a la forma en la que se llamaba anteriormente a los Khoekhoe, un grupo de pastores pertenecientes a Sudáfrica. En la escena el almirante Boom piensa que está siendo atacado por los "Hottentots" mientras desolladores de chimeneas bailan manchados de carbón en el tejado. Según la BBFC, este término además de racista, está "anticuado" en la actualidad.

Esta decisión ha generado una gran sorpresa, sobre todo porque Mary Poppins siempre ha sido considera una película muy feminista y moderna para la época. En una de las escenas de la película la señora Banks canta "socia sufragista" una canción sobre el derecho al voto femenino, en la que pide a otras mujeres que tienen que buscar la libertad , que deben "romper las cadenas" y optar a una "igualdad en el vivir y en el vestir también", para que sus "dignas sucesoras" canten al ser mayores: "por fin, vota la mujer".