Cen obras optan aos premios Follas Novas do libro en galego

Os premios Follas Novas do Libro Galego, organizados pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), a Asociación Galega de Editoras (AGE) e a Federación de Librarías de Galicia (FLG), remataron a primeira fase de selección e un cento de obras convertéronse en aspirantes. Será en maio cando se coñezan os libros gañadores. Antes, o xurado decidirá cales serán as tres finalistas por cada categoría.

Como obras de ensaio e investigación, pasaron a primeira peneira: “As bicicletas si son para Galicia”, “Carmiña Sierra: a primeira muller do Seminario de Estudos Galegos”, de Aurora Marco; “De Galicia a Mauthausen”, Alba Garrido; “Melpómene entre nós”, de Iria Pedreira Sanjurjo; “O cento voando. Amores, alianzas e monogamias”, asinado por Andrea Nunes; “Os corpos inscritos e os textos escritos”,Rebeca Baceiredo; e “Ser Cetáceo”.

Na categoría de divulgación, son prefinalistas “Consciencia: A ciencia que nos rescatou da pandemia”, de Sonia Villapol; “Fanzines en Galiza”, de Ramón Mariño Fernández; “Gárgolas en Compostela”, de Benxamín Vázquez; “Guía definitiva dos mamíferos da Galiza”, de Ignacio Munilla; “Historia do fútbol femenino en Galicia”, de Héctor Pena; “O benshi de Galicia”; “O cento voando” e “Unha historia da arte galega”, de Carlos López Bernárdez.

En narrativa, o xurado elixiu “A muller xabarin”, de Fina Casalderrey; “A parte dos anxos”, de Emma Pedreira”; “A parte fácil”, de Ismael Ramos; “Alguén nos lembrará”; “Cinco corujas, de Susana Sanches Arins; “Coa man esquerda”, “Hotel Carioca” e “Ninguén contará a verdade”, de Pedro Feijoo.

Nas obras de poesía, as aspirantes son “As alas de serpe”, de Sol Mariño; “Diario 1/Azul Monforte”, de Antón Lopo; “Enxerto”, de Dores Tembras; “Esta disidencia que habitamos”, de Andrea Nunes; “Imago” (Helena de Carlos); “Retratos de vodas, partos e funerais” (Silvia Penas); “Salón de Té” (Lupe Gómez) e “Sonora” (Chus Pato).

Entre outros, tamén citamos as propostas á promoción da lectura entre as que se atopan As comadres das letras; a Biblioteca de Sober; @contosnalareira; Espazo Lectura de Gondomar, Festas dos Libros, FLAZ de Allariz, Libraría Caretabón, Grupo Ouriol e Revista O Papagaio.