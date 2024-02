Cómo no hacer de tu casa una trampa mortal

De las 235 personas que en el año 2022 fallecieron a consecuencia de un incendio, 176 perdieron la vida dentro de una vivienda. Es decir, tres de cada cuatro víctimas del fuego en España murieron dentro de una casa. "La vivienda, en la que entendemos que debe ser un lugar seguro para sus moradores, se convierte en algunos casos en una trampa mortal", advertía en diciembre del pasado año la Fundación Mapfre en el informe que anualmente elabora con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB).

La investigación de la Policía Nacional aún no ha determinado el origen del siniestro que el pasado jueves destruyó un edificio del barrio valenciano de Campanar y causó la muerte de diez personas. Pero las estadísticas señalan que los fallos en dispositivos e instalaciones eléctricas son la principal causa de los incendios mortales en viviendas que se dan en España, ya que en 2022 estuvieron tras el 30% de los fallecimientos.

Instalaciones defectuosas

"De lo que se deduce que a las instalaciones defectuosas y al mal uso de las mismas se suman los incidentes derivados de la carga de baterías, algunas de las veces derivadas de la manipulación de estos dispositivos", subraya el estudio.

"Descuidos en la cocina, escaso mantenimiento de las instalaciones, sobrecarga de regletas, adquisición de dispositivos no certificados, manipulación de los mismos etc., pueden estar en el origen de muchos de estos siniestros", señalaban Mapfre y a APTB en sus conclusiones.

Tras los fallos en las instalaciones eléctricas, la segunda causa probable de incendios en viviendas con víctimas mortales fueron los productores de calor (un 25,8%) y en tercer lugar, los fallecidos relacionados con el hábito de fumar: personas que se quedan dormidas mientras fumaban en el sofá (salón) o la cama (dormitorio), dejando caer el cigarrillo sobre la tapicería, la alfombra o las sábanas y provocando un fuego.

El peligro en el salón

Según se deriva de las estadísticas, el salón, con el 41,2% del total de víctimas, se muestra como el lugar más "peligroso" de la casa, pues allí es donde se inician prácticamente la mitad de los incendios con víctimas mortales. El segundo foco vuelve a ser el dormitorio, con el 29,8%. Y,como todos los años, en tercer lugar,se encuentra la cocina, con el 17,5% de los fallecidos.

Para evitar incendios originados por electricidad, la APTB recomienda medidas como desconectar los aparatos eléctricos que no se usen y no sobrecargar los enchufes conectando varios aparatos. En este sentido, recuerdan que las regletas han de estar normalizadas con marcado CE y soportar el consumo solicitado.

También recomiendan no utilizar cables pelados y sin protección, no manipular la instalación eléctrica si no se es un instalador autorizado, no realizar arreglos provisionales en lámparas ni aparatos eléctricos y colocar los sistemas de protección adecuados a su potencia eléctrica.

Electrodomésticos y cocinas

El sector de edad más vulnerable a este tipo de accidentes mortales es el grupo de mayores de 64 años ya que su hogar suele ser “un entorno de riesgo, en el que se suma la limitación de las capacidades, la soledad, viviendas con unas instalaciones obsoletas y, en definitiva, un mayor número de variables de riesgo”. Además de las averías más frecuentes, las instalaciones antiguas no cuentan con elementos de protección diferencial para contactos indirectos, lo que incrementa el riesgo de iniciarse en ellos un incendio.

En cuanto a los electrodomésticos, los bomberos lanzan consejos como colocarlos de forma que se facilite la ventilación de los motores, no dejar la plancha caliente sobre la ropa y desconectarla al terminar, no cubrir lámparas y bombillas con paños o papeles, no enchufar electrodomésticos que se hayan mojado hasta que estén secos y no acercar calefactores a cortinas, camas o mesas camilla.

En la cocina los bomberos recomiendan limpiar frecuentemente la campana extractora de humos para que no facilite la propagación de un incendio en caso de arder el aceite de la sartén, y no usar agua para extinguir aceite ardiendo, sino sofocarlo cubriéndolo con un paño húmedo.