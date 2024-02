Javier Sainz: “Queremos humanizar el Prado y hacerlo accesible a todo el mundo”

“Queremos humanizar el Prado, hacerlo accesible a todo el mundo, desterrar ese miedo que generan los museos vistos como edificios enormes con grandes escalones que la gente sube como si se fuera someter a un examen de conocimiento de fechas y movimientos artísticos”. Así explicaba ayer en Club FARO Javier Sainz de los Terreros su labor al frente de la comunicación digital de la mayor pinacoteca de España.

Entrevistado por Marta Viana, responsable de comunicación y didáctica del Museo de Arte Contemporánea de Vigo, MARCO, Sainz de Terreros fue ofreciendo diversos detalles de su labor como community manager de la bicentenaria institución, apoyándose para ello en vídeos realizados para la web y redes sociales, y del libro que acaba de editar, “Los tesoros del Prado” (editorial Montena), un recorrido por 25 obras de la pinacoteca con un relato cercano, no academicista.

Retrocediendo a una década atrás, Sainz confesó que “comenzamos sin saber muy bien cómo debía hablar un museo en redes sociales, incluso hubo un debate de si en Twitter nos debíamos dirigir al público tratándolo de tú o de usted”. En 2017 comenzaron con los vídeos en directo en Instagram, con la idea de transmitir qué ocurre en el museo cuando esta cerrado, diez minutos antes de abrir. “Al mostrar las obras, la gente nos pedía que les contáramos algo sobre ellas, así que llegamos al acuerdo de ofrecer información que ya estaba en el museo, pero de una forma más mascada para el público, sin miedo a llamar alfombra colgada a un tapiz o desconocer una fecha exacta y quedar en consultarla para ponerla más tarde en comentarios”.

Esos vídeos , diferentes a los de nivel académico alto que ya tenía la pinacoteca, se fueron haciendo cotidianos y entraron a formar parte de la rutina de miles de seguidores que lo empleaban como “desayuno cultural”. Al principio no mostraban a ninguna persona en cámara, pero después comenzaron a involucrar a personal de la institución desde expertos conservadores como Alejandro Vergara, especialista en arte flamenco, a becarios o a personal de mantenimiento, y, luego, a colaboradores externos, como la mediática farmacéutica Boticaria García, que hablaba de neurociencia ante un cuadro, el músico gallego Abraham Coupeiro, que mostró ante un relieve cómo tocar el instrumento de viento más iconográfico de la Grecia clásica (el aulós, una especie de flauta larga que el músico introducía en sus labios a pares e interpretaba a la vez), en un vídeo que en pocos días registró más de un millón de visualizaciones en Tik Tok y 600.000 en Instagram, o bailarines que interpretan coreografías inspiradas en los cuadros ante lo que danzan. “Los museos tienen que ser relevantes para la sociedad y servir de inspiración para artistas de cualquier disciplina”, explicó Sainz.

Aprovechando eventos o la visita de personas conocidas a Madrid, entre esos vídeos se encuentran actores como el británico Bryan Cox, quien habla ante el cuadro de Goya de “Saturno devorando a sus hijos” sobre la semejanza de la obra con su papel en la serie “Succession”, o Tim Burton, que haba emocionado ante “El jardín de las delicias” de El Bosco, su obra favorita, la primera vez que la ve.

La llegada de la pandemia y el confinamiento hizo que esta labor cambiara peor no cesara. “Queríamos aportar certidumbre de una institución de 200 años en un momento en que todo cambió y hacer la vida más llevadera desde el arte”, así que optaron por realizar vídeos en directo en los que los seguidores entraban a media pantalla y pedían que se les mostrara su obra favorita en la mitad restante. “Eso generó una comunidad fiel se seguidores y a nivel interno hizo que mucha gente del Prado se animara a colaborar”.

Respecto al libro “Los tesoros del Prado”, Sainz comentó que trata de suscitar una visita calmada al museo, en la cual además de ver grandes obras, en el camino descubres otras menos conocidas que suscitan tu interés por saber más sobre ellas.

