Una dolencia que muchas veces no da la cara

Por su origen genético, es importante realizar “estudios familiares lo más exhaustivos posibles” para detectarla de forma precoz, ya que una de cada 500 personas en España podría estar, sin saberlo, afectada por esta dolencia, según el doctor Roberto Barriales Villa, coordinador de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y del grupo de investigación de Cardiopatías Familiares y Genética Vascular del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC).

El especialista apunta que la prevalencia de la miocardiopatía hipertrófica es de un caso por cada 500 personas sanas, pero que no obstante, aplicando los estudios genéticos, la tasa estimada de afectados podría bajar a “un caso por 250 personas”. “Con lo cual no es una enfermedad rara, y es mucho más frecuente de lo que se piensa”, resalta.

El cardiólogo asegura que la “mayor parte de los afectados” por la miocardopatía hipertrófica “pueden hacer una vida normal” si la enfermedad “está bien controlada”. “Pero hay un porcentaje que puede tener problemas, como fatiga, disnea (dificultad respiratoria o falta de aire) o dolor torácico con el esfuerzo; síncopes; desmayos; arritmias (latidos cardíacos irregulares); y, en ocasiones –muy rara vez, aunque siempre hay que decirlo–, esta dolencia se relaciona con la muerte súbita. De hecho, es la principal causa de fallecimiento repentino en menores de 35 años”, refiere el doctor Barriales.

Tipos

La MCH se divide en dos tipos: obstructiva y no obstructiva. El doctor Barriales detalla que la forma obstructiva de la enfermedad es más severa, ya que el grosor aumentado de las paredes del corazón hace que se obstruya la salida de sangre por la aorta.

El cardiólogo insiste en que la MCH no es una cardiopatía congénita sino familiar; por tanto, “es raro” que se identifique ese engrosamiento de las paredes del corazón en la etapa fetal. “Esta enfermedad se suele detectar en la adolescencia, aunque a veces tenemos casos en niños, por eso en nuestra unidad trabajamos muy estrechamente con Cardiología Pediátrica. En realidad, nosotros vemos familias”, indica.

El doctor Barriales añade que, muchas veces, la dolencia no se detecta porque no da síntomas, y solo sería posible hacerlo al realizar un electrocardiograma o un ecocardiograma al paciente. “Y, después, una persona puede ser portadora de una alteración genética y no desarrollar la enfermedad hasta que cumpla 30, 40, 50 años. Hay quien porta la enfermedad y la va desarrollando con la edad, por eso es tan importante la detección precoz y el diagnóstico genético”, afirma.