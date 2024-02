13 ideas para levar O Entroido alén do corazón todo o ano

O Domingo de Piñata, o pasado día das elección galegas, puxo fin ao Entroido 2024, alén dos desfiles adiados polo mal tempo e que nalgunhas vilas se celebrarán a vindeira fin de semana. Como soportar un ano por diante de espera ata a vindeira edición? Medallóns de Sargadelos; camisetas de Rei Zentolo,NWHR ou Galoha; xoias de Silvereira ou Ana Miguéns, máis bolsas de tea asinadas por Carabuñas e Estudio Brétemas ou fundas de móbil e cuncas de Lóstrego son algunhas das ideas que atopamos para ter presente o Carnaval alén do corazón. Percorremos 16 marcas.

Nos últimos anos, distintas marcas galegas plasmaron en deseños en distintos soportes as máscaras ou traxes tradicionais do Entroido. É a estela que se atopa tamén no Carnaval de Cádiz.

Na festa andaluza, só na web latiendadelcarnaval.es atopamos camisetas, colares, chapas, cuncas, mantas, toallas e xogos de mesa.

Sargadelos

En Galicia, quizais a primeira marca en honenaxear o Entroido foi Sargadelos. Na súa web, a día de hoxe, podemos adquirir unha medalla coa máscara de cigarrón de Verín (21 euros) e un cartel de máscaras do Entroido (65 euros).

Silvereira, xoias de madeira de amieiro

A colección máis ampla de xoias entroideiras témola con Silvereira. Juan Lamas e Marta Ares venden as máscaras de pantallas, boteiros de Vilariño de Conso e Viana do Bolo, peliqueiros (ou cigarróns) máis dos xenerais do Ulla en pendentes, pulseiras, broches, marcafollas e colgantes feitos en madeira cuxo prezo vai dende os 11 aos 32 euros.

“Empezamos haberá uns catro anos sacando estas pezas. Os primeiros foron os pendentes de peliqueiros e cigarróns. Ao principio, pensamos que se vendería só no Entroido pero inda que non é unha loucura hai xente que compra as pezas fóra da época do Carnaval. Foi xente de Verín a que nos impulsou a facelo. Alí é onde temos o noso punto principal de venda”, explica Juan Lamas, xerente da firma.

Cigarrón, de Silvereira en pendentes de madeira. / Silvereira

Para os complementos e xoias empregan madeira de amieiro. “É unha especie de crecemento rápido á que lle gusta a humidade; nace libre sobre todo á beira dos ríos. Un carpinteiro da zona de A Estrada (Pontevedra), a uns 20 quilómetros do noso obradoiro nola trae. Coidamos así a pegada de carbono. Aproveita para taboíñas pequenas descartes desta madeira que se empregan para outras cousas. Nós cortámolas con láser para ir dándolle xeito e despois pintámolas a man cuns pinceis moi pequenos”, detalla Lamas.

Para el, “o Entroido é unha festa que non se pode perder; cada vez vai máis para arriba. É un éxito especialmente de Ourense e hai que apoialo”.

Ana Miguéns, xoias con moita cor

Outra marca que ofrece xoias sobre o Carnaval galego é Ana Miguéns. Coñecida polos broches e gargantillas coas Dúas Marías de Compostela, os seus colares cos pementos de Padrón cheos de cor, no seu Instagram, podemos ver pezas como pendentes de peliqueiros ou de pantallas.

Pendentes de Ana Miguéns. / Ana M.

Carla Alfaia, pantallas e peliqueiros en prata

Pola súa parte, Carla Alfaia ofrece a posibilidade de encargar un colgante-broche en prata coa máscara da pantalla de Xinzo (170 euros) ou dun peliqueiro (180 euros).

Camisolas e camisas

Alén das xoias, tamén podemos levar o Entroido na roupa con camisetas de Ozoco, La tostadora ou Redbubble. Máis curradas son as de Rei Zentolo que ofrece dúas camisolas: unha branca cun peliqueiro ou cigarrón e a frase “Vas levar” e outra en negro cun boteiro. Quedan poucas tallas.

Rei Zentolo. | // REI ZENTOLO / REi Zentolo

Outra firma galega de camisetas que homenaxea o Carnaval é Galoha cunha azul e un deseño dun peliqueiro. Tamén vende unha camisa de manga curta azul con estampado de motivos entroideiros tanto para home como para muller.

A firma NWHR inspirouse tamén no Entroido para unha colección cápsula de camisetas.

Camisola de NWHR (Nowhere). | // E.B. / E.B.

Para os deportistas, o Ourense Club de Fútbol vende –se quedan existencias– camisetas técicas dedicadas ao entroido en negro.

Por último, atopamos bolsas de tea como tributo ao Carnaval en Estudio Brétemas e Carabuñas máis funda para móbil en Lóstrego.