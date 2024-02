Un estudo revela que a primeira gran tradutora de Rosalía ao inglés foi a fotógrafa Ruth Matilda

Ruth Matilda Anderson publicou, no ano 1939 e en Estados Unidos, o libro “Gallegan Provinces of Spain. Pontevedra and La Coruña” que se converteu no “máis exhaustivo estudo sobre a identidade galega” realizado ata que no 1944 apareceu o “Sempre en Galiza” de Castelao. A obra da fotógrafa americana incluíu centos de fotos dos anos 20 galegos, pero tamén impresións da autora e a tradución de sete textos de Rosalía de Castro, da que se cumprirán 187 anos do seu nacemento o vindeiro venres.Unha investigación vén agora de revelar que Anderson foi a primeira gran tradutora de Rosalía ao inglés.

Deféndeo a investigadora Alba Rodríguez que, co estudo “A tradución das marxes como reivindicación das mulleres galegas. Elas, as elididas, a través de Ruth Matilda Anderson” , conseguiu o último Premio Enxeñeiro Comerma do Concello de Ferrol.

Ruth Matilda Anderson. | // HISPANIC SOCIETY / Hispanic Society