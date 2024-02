Negrete: “Los romanos no eran mucho peores que otros pueblos de la antigüedad”

“Los romanos, como los españoles, tenían una gran afición por hacer normas y reglas para luego saltárselas”. Así lo aseguró ayer el escritor y filólogo Javier Negrete (Madrid, 1964), que ayer estuvo en el Club FARO presentando su última novela, “Los idus de enero” (HarperCollins), cuya trama se desarrolla en veinticuatro trepidantes horas del 12 de enero del año 121 a.C, fecha en que nació el general Quinto Sertorio, uno de los mayores estrategas del mundo antiguo y cuya trayectoria está muy vinculada a Hispania. Y es que, precisamente este personaje histórico es el punto de partida de esta novela, aunque en ella aparezca en su juventud rememorando algo del pasado. “Esta novela termina donde tendría que haber empezado. Esto es algo que me suele ocurrir”, afirmó durante la conversación que mantuvo con el periodista vigués Rubén Rey.

El escritor explicó que lo que quería era escribir una novela sobre Quinto Sertorio y que comenzó a escribir en dos niveles temporales, una técnica que también emplea a menudo. Sin embargo, la extensión de la novela sería excesiva, por lo que decidió separar ambas líneas. De hecho, en estos momentos trabaja en la otra, que será la continuación de ésta.

“Los idus de enero” es una novela circadiana que se desarrolla en las calles, las “domus” y los suburbios de una Roma que vive momentos convulsos. En el Senado, las fracciones de los optimates –aquellos que defienden la oligarquía senatorial y su monopolio del poder– y la de los populares –liderada por tribunos de la plebe y que pretenden una nueva distribución del poder en el Estado– están literalmente en guerra y en este ambiente violento se traslada a las calles de una ciudad cada vez más poblada en la que las diferencias sociales no hacen más que agrandarse, un caldo de cultivo para la violencia y las revueltas. Negrete reconoció que la novela no escatima en situaciones violentas, pero añadió que no se puede juzgar el pasado desde el presente.

“Los romanos no eran mucho peores que otros pueblos de la antigüedad. Simplemente es que a la hora de ser violentos -todos los pueblos lo eran-, ellos eran los mejores. Eran muy organizados dentro del arte de la violencia”, afirmó el escritor, que recordó que la organización de sus legiones es algo que aún hoy continúa fascinando.

El escritor reconoció que comenzó a sentirse atraído por las antiguas Roma y Grecia siendo muy niño. “Mi fascinación por el mundo romano me viene del cine, de ver películas como Ben-Hur y Espartaco”, afirmó Negrete, que con tan sólo diez años escribió su primera novela de romanos, manuscrito que aún hoy conserva.

Pero Negrete no sólo escribe novela histórica, además de ensayos. Es también conocido por sus obras de fantasía y de ciencia ficción, como “La espada de fuego”. “A los escritores a veces se nos encasilla en un género, aunque todo está muy relacionado. Cuando escribes, ya sea una novela fantástica o una histórica, siempre se trata de lo mismo: tienes que trasladar al lector a un mundo diferente al nuestro”, afirmó el autor, que aseguró que es el propio relato el que dicta las técnicas.

También se felicitó por que se hayan acabado los prejuicios que hasta no hace mucho había sobre determinados géneros, como el fantástico, al que se consideraba de menor calidad que otros como el histórico. “Afortunadamente, hoy en España ya no se piensa que tenemos que escribir novela ‘seria’, sino que podemos escribir cualquier género e incluso haber una hibridación, que es bastante habitual, entre géneros”, comentó.

Profesor de Griego en un instituto de Palencia, ciudad en la que reside desde hace treinta años, Negrete habló también de la situación del sistema educativo en España en general, al que suspende. “No hago más que ver reformas, vamos haciendo diagnósticos del sistema educativo, que va a peor. Y el diagnóstico parece claro: está mal, pero las medidas siguen siendo las mismas”, opinó el filólogo y docente.

“Todo tiene que ser lo más sensorial posible”

“Los idus de enero” narra veinticuatro horas que marcaron un punto de inflexión en la transición entre la época de la República y el Imperio romano: el 12 de enero del año 121 antes de Cristo, el mismo día que nacerá el futuro general Quinto Sertorio, uno de los estrategas más brillantes del mundo antiguo y personaje clave en la guerra contra el pueblo germánico de los cimbrios. Alrededor de él y de su madre Rea se entrelazan las historias de un sinfín de personajes que modelan un mosaico de la que fue la ciudad más poderosa y temida del mundo, en un momento en que Roma vive momentos convulsos por el enfrentamiento entre las fracciones del Senado, que protagonizan una lucha encarnizada.

Entre estos personajes se encuentran Antiodemis, una actriz llegada de Chipre dispuesta a conquistar al público romano; su protector, el noble Servilio Cepión, uno de los políticos más deshonestos y que formará parte de la conspiración que centra la trama; su escolta, el celtíbero Nuntiusmortis; el despreciable Septimuleyo, patrón del clan de los Lavernos; el erudito griego Artemidoro y el gladiador Stigmata (cicatrices en griego). Javier Negrete reconoció que se trata de personajes todos con luces y sombras y con villanos “muy villanos”.

En cuanto a la ambientación, aseguró que siempre hay que cargar más las tintas cuando se escribe novela histórica, ya que escritor y lector han de trasladarse juntos a otro lugar y a otra época. “Todo tiene que ser lo más sensorial posible. Tenemos que hacer una especie de 3D y para esto necesitamos la imaginación del lector”, comentó.