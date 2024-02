El cine gallego firma una de sus mejores añadas en el Festival de Málaga con once producciones

Una edición más el Festival de Cine de Málaga se convertirá entre los días 10 y 19 de marzo en una pantalla privilegiada para disfrutar del cine gallego. Un total de once producciones gallegas (tanto largometrajes como cortos) se proyectarán en la ciudad andaluza optando la mayoría a premio. Como punto destacado, “As Neves”, de Sonia Méndez, e “Tratamos demasiado bien a las mujeres”, rodada en Galicia y con guion de Miguel Barros, de ascendencia gallega, intentarán llevarse la Biznaga de Oro, el premio principal del evento.

Para “As Neves”, la selección para Málaga supone una campaña excelente de promoción teniendo en cuenta que el 10 de mayo llegará a los cines. Se trata de la opera prima de la viguesa Sonia Méndez que en 2020 estrenó el documental “A poeta analfabeta” sobre Luz Fandiño. “As Neves” es su primera película de ficción.

"As Neves"

Rodado en A Fonsagrada (Lugo), el largometraje "As Neves" se verá en Málaga en su versión original en gallego. El filme presenta la historia de un grupo de adolescentes que celebran una fiesta de noche para al día siguiente descubrir que una de las amigas ha desaparecido y que la villa está incomunicada por la nieve.

"Tratamos demasiado bien a las mujeres"

Por su parte, “Tratamos demasiado bien a las mujeres” también competirá por la Biznaga de Oro. En la producción, encontramos a la gallega Ficción, mientras que en la dirección, a la vasca Clara Bilbao. El guion corre a cargo de Miguel Barros –quien firmó años atrás el western “Blackthorn”, dirigido por Mateo Gil. En el elenco, como protagonistas, Carmen Machi y Antonio de la Torre pero también los gallegos Luis Tosar, Cris Iglesias o Diego Anido. El filme es una versión a la española de la novela francesa “On est toujours trop bon avec le femmes”.

Presenta a Remedios, una mujer que se va a casar en 1945 pero los maquis quieren tomar la tienda donde ella se prueba el vestido de novia. La mujer tendrá que sobreponerse a los rebeldes y sus fusiles si quiere hacer realidad su sueño. El largometraje se estrenará en cines el 15 de marzo y también se verá en Amazon Prime.

Estos dos filmes competirán por el galardón en la sección oficial con otros 17, entre ellos, “Pájaros”, protagonizada por los gallegos Javier Gutiérrez y Luis Zahera, una road movie por media Europa.

En la sección oficial pero fuera de concurso, encontramos otro protagonista gallego en “La mujer dormida”, Javier Rey; así como la música para la banda sonora de “Nina” a cargo de la gallega Zeltia Montes.

"Aurora" y "Salvaxe, salvaxe"

En la sección de documentales, nos topamos en el apartado de largometrajes “Aurora” y “Salvaxe, salvaxe”.

El primero viene firmado por la viguesa Area López que siguió durante más de diez años a una vecina de sus padres en una aldea de As Neves. El segundo fue dirigido por el ourensano Emilio Fonseca. El trabajo es una investigación sobre las tierras del lobo. Trátase de un “ensayo fílmico, un antidocumental de naturaleza”, avisan.

Documental "Salvaxe, salvaxe”. / Fonseca

"Corre o vento" y "Platónico, platónica"

También como documentales pero en versión corta competirán “Corre o vento”, de Paula Fuentes e Guillermo Carrera. En esta pieza –en gallego– retrataron a los tres últimos habitantes de Vilar do Courel, una aldea que se resiste a desaparecer y donde algo cambia con la llegada de Branca, desde Barcelona.

Otro corto documental gallego es “Platónico, platónica”, del lucense Xacio Baño. En esta pieza reflexiona sobre el amor.

Varios cortometrajes

Ya en los cortometrajes de ficción nos topamos con “O frío”, de Pablo Dopazo, sobre un hombre que trabaja en un mercado de abastos y que un día recibe una llamada con la que regresa el pasado.

"Cafuné", corto de animación de Lorena Ares y F. de Vigo. / L.A.F.V.

Como piezas cortas de animación, se podrá ver “Cafunè” de los vigueses Lorena Ares y Carlos F. de Vigo –sobre el trauma de una niña que naufragó en una patera– y “Bird or not to bird” (de Martín Romero y ganador al premio al mejor corto en los Premios Goya). En el apartado “Afirmando los derechos de la mujer” presentará su corto el pontevedrés Nani Matos, “Antes de que se poña o sol”; mientras que la directora viguesa Xisela Franco mostrará su nuevo trabajo, “Amas da Terra”. Este compite en la sección oficial de Cinema Cocina. Se trata de un corto con la chef gallega Lucía Freitas que incluye a varias mujeres cultivadoras. En el apartado de largometrajes, podremos ver al chef gallego Olleros, de Culler de Pau, en el largometraje “Equibocados”.

Sonia Méndez: “Es un buenísimo momento para el cine gallego”

“Estamos en un buenísimo momento para el cine gallego y ya llevamos tiempo y nos mantenemos ahí. Los hechos lo demuestran con películas en festivales de España y el extranjero premiadas. Debemos sentirnos orgullosas de este momento”, destaca la directora de cine viguesa Sonia Méndez, que presentará en el Festival de Málaga su opera prima “As Neves”.

Ayer por la tarde, desde Madrid, donde fue convocada por el Festival, explicaba que “estamos muy contentas de estar en la seccion oficial, es un buenísimopunto de partida para la película. Hacer un filme es muy difícil y hacer ruido con el estreno también. Por eso, estamos contentas con ir a Málaga con una pelílcula en gallego, una opera prima y un reparto novel”. Méndez destacó de “As Neves” que ofrece un “retrato dramático psicológico más apegado a la realidad de los adolescentes, sin artificios”.