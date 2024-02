Del borde de la muerte en una unidad de quemados, a nadar de las Cíes a O Vao con los pies encadenados

Álvaro Trigo Puig sufrió un accidente en 2018 que casi acaba con su vida. Debido a las heridas, -se quemó el 63% de su cuerpo- estuvo en coma 10 días y permaneció 4 meses ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en aislamiento total. Se sometió a 13 operaciones.

Su caso fue tratado con un hallazgo médico, la piel artificial UGRSKIN, y hoy este joven madrileño de 28 años es el claro ejemplo de la eficacia e idoneidad de este medicamento en pacientes con graves quemaduras.

El grupo de Ingeniería Tisular del departamento de Histología de la facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR) y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, pionero en el diseño y la fabricación de tejidos artificiales humanos, inventó y publicó en 2012 un modelo de piel artificial basado en células de la piel humana y biomateriales naturales diseñados por el propio grupo de investigación.

Los científicos lograron demostrar la eficacia de este modelo de piel en animales de experimentación y desarrollar todos los controles de calidad necesarios para su caracterización, según los requerimientos de las distintas agencias del medicamento.

La piel artificial creada por los científicos de la Universidad de Granada. / UGR

Consiguieron fabricar esta piel artificial en calidad farmacéutica para su uso como medicamento de terapias avanzadas de acuerdo con la normativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Por fin, en 2016 se utilizó por primera vez y con grandes resultados la denominada UGRSKIN. La paciente presentaba graves quemaduras en el 70% de su superficie corporal. Desde entonces, se han tratado un total de 15 pacientes, cuatro de ellos menores, con una supervivencia global cercana al 80%.

La evolución de Álvaro durante estos años ha sido espectacular. / UGR

Álvaro Trigo fue uno de esos casos. Seis años después de su accidente, este viernes ha acompañado a sus sanadores en la factultad de Medicina de la UGR durante la presentación, ante los medios de comunicación, de los optimistas resultados de este medicamento y su evolución en los 12 primeros pacientes, que ha dado lugar al artículo científico titulado “Histological assessment of nanostructured fibrin-agarose skin substitutes grafted in burnt patients. A time-course study”, publicado en la revista de alto impacto Bioengineering and Translational medicine´´.

La historia de Álvaro

Amante del deporte, la vida de Álvaro dio un giro fatal en febrero de 2018. Paradojicamente, por esa época, el joven madrileño se preparaba para opositar a bombero. Durante una visita a su abuela en Jaén, su casa se incendió y él intentó apagar el fuego, pero cayó sobre las llamas. Comenzaba ahí un duro viaje hacia su recuperación que ha sido doloroso y lleno de obstáculos.

Primero reimplataban su propia dermis de las piernas en las zonas quemadas, pero no había piel sana suficiente, así que se sometió a ese tratamiento experimental con células madre para crear esa piel cultivada y así completar la cura. Sin embargo, ni siquiera sus médicos, que habían advertido a su familia que el 90% de los casos con la gravedad de su ser querido no salían adelante, daban crédito a una recuperación, que además se produjo en tiempo de récord: justo un año después del accidente, Alvaro cruzó la meta de la maratón de Sevilla.

Álvaro terminó la maratón de Sevilla justo un año después de su accidente. / Instagram

Desde entonces, organiza y lleva a cabo proyectos en colaboración con oenegés y fundaciones, en los que afronta retos deportivos solidarios de larga distancia, como el que le trajo a Vigo en el año 2021 para cubrir a nado, con los pies encadenados, los diez kilómetros de distancia que separan las islas Cíes de la playa de O Vao.

Antes, en 2020, nadó en solitario desde Formentera a Ibiza. También realizó un camino solidario de 110 kilómetros, corriendo desde su casa, en Ubrique, hasta el estadio del Betis para recaudar fondos para sufragar el elevado coste de unas prótesis que necesitaba un chico que había sufrido quemadures. Además, ha escalado el Kilimanjaro y el Mont Blanc, y cruzado a nado el Estrecho de Gibraltar.

Álvaro Trigo, y algunos de los retos que ha afrontado tras su recuperación. / Instagram

En la presentación de resultados de este viernes en la facultad de Medicina granadina, Álvaro agradeció y elogió a sus médicos y a los investigadores por esta exitosa labor que le salvó de una muerte casi segura: "No es un milagro. Es fruto del trabajo", aseguró. Por su parte, el catedrático Antonio Campos expuso la gestación de este descubrimiento, asegurando que "no hay ninguna realidad que antes no haya sido un sueño", al hilo de lo que supone en medicina el campo de los tejidos artificiales, de lo que darán buena cuenta en el encuentro de la Red Europea de Ingeniería Tisular de la Piel para Grandes Quemados, que tendrá lugar en Granada el próximo mes de junio.