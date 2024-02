La moda canina gallega se sube a la Fashion Week

El ciclo de la moda lleva años olfateando un nicho de mercado que cada vez se vuelve más suculento: la moda para perros. Hasta firmas como Prada (un jersey de lana blanca con motivos geométricos y el logotipo de la empresa italiana puede encontrarse por 610 euros para un chihuahua) o Bimba y Lola (con accesorios como collares, correas o bebederos) se han unido. Desde la Madrid Fashion Week, que se desarrolla esta semana, no quieren quedar atrás y Allianz EGO ha elegido a la marca gallega Rubearth para mostrar tendencias para ropajes caninos.

Será hoy cuando la firma –bajo el diseño del galaico-venezolano Gabriel Nogueiras– muestre sus diseños llenos de color y rayas. La elección del creador gallego, que logró que el músico Rauw Alejandro eligiese sus prendas, ha obedecido a que es el talento emergente más premiado en los últimos años en la pasarela madrileña: premio Allianz EGO Confidence in Fashion y dos premios Mercedes-Benz Fashion Talent.

“Desde que empezó la marca, con la segunda colección, hicimos una parte especial para perros. Siempre fui –detalla Nogueiras– muy doglover (amante de los perros). Las colecciones siempre fueron muy bien. Parte de nuestra facturación se debe a esta línea. Se vende muy bien en Corea o Japón con conjuntos con el jersey para la persona y el jersey para el perro a juego”.

Sin embargo, la propuesta para la pasarela madrileña solo mostrará tejido de punto para las mascotas. En su caso, los diseños no se realizan guiándose exclusivamente por la fantasía o imaginación. La comodidad para el animal se procura ante todo con asesoramiento especializado.

“He buscado el máximo cuidado a la hora de elaborar el producto. Con mi amiga veterinaria, me puse mano a mano a diseñar el producto para que fuese muy elástico, no rozase al perro, se correspondiesen las tallas caninas con los perritos que hay...”, explica el diseñador gallego afincado en Barcelona.

Gabriel Nogueiras, con estilismos de su marca Rubearth. / Rubearth

El modelo elegido para portar los divertidos pero elegantes jerseys es Pipper, un parson russell terrier, protagonista junto a su hermano del programa de televisión “Pipper en ruta” que se emite los sábados por la tarde (a las 18.45 horas) en La 2 de TVE o que está disponible a la carta en RTVE Play. La emisión ya va por su segunda temporada y hace un par de semanas recaló en las Rías Baixas.

Pipper ha podido comprobar la calidad de la ropa en la que se ha trabajado para que, por ejemplo, no se peguen los pelos del propio portador. “Es un hilo de algodón 100% reciclado italiano. Intento diferenciarme del producto que te puede ofrecer Inditex o H&M. Hay una diferencia muy grande respecto a un básico de estas firmas. El nuestro es casi lujo. A mí, no me gustaba el efecto de que quedara el jersey lleno de pelos. Entonces, hicimos que el hilo tuviese doble torsión, que los filamentos estuvieran más cerrados, para que rebotara el pelo del can”, explica el diseñador.

Su marca presenta tres tallas: la S para perros muy pequeñitos como chihuahuas; la M para canes como el carlino y la L serviría a un cocker. “No hacemos tallaje más amplio porque el público de perros grandes no aprecia vestir al perro. Si tienes que vestir a un gran danés, creo que te costaría más hacerlo que vestir a tu hijo para ir al cole”, comenta risueño.

La colección Rubearth dogs x Allianz EGO se puede adquirir desde hoy hasta el día 18 en el Allianz EGO Espacio de Creación de la Madrid Fashion Week pero también a través de la web rubearth.com.

Pipper, posando con un jersey de Rubearth. / Rubearth.

La apuesta de la Madrid Fashion Week no es bizarra en el mundo de la moda. Hace justo un año Samuel Hine escribía para GQ que el accesorio más de moda en la Fashion Week de Nueva York había sido llevar un perro a los desfiles. Los canes seleccionados para ilustrar el reportaje posaban en brazos de sus dueñas y dueños con jerseys caninos muy trendy.

En la pasarela, las mascotas también desfilaron en la CatWalk FurBaby con estolas a juego en color y material con largos vestidos de noche de las modelos.

También el pasado año la firma gallega “The painter’s wife” participaba en la primera pasarela para canes de la Pitti Uomo en Florencia.