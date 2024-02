“Hospitalario”: un acto de amor de El Hematocrítico

“Estaba en su mejor momento creativo, tanto en su faceta profesional como en la personal. Se ha ido muy pronto”, lamenta Víctor Mascato al referirse a la repentina e inesperada muerte de Miguel Ángel López. Mascato apunta que “Hospitalario” es “uno de otros proyectos suyos que tengo por aquí, pero que todavía están en unas fases anteriores”. El libro que sale hoy, en cambio, iba a ser publicado antes. “Para respetar su memoria decidimos dejar un poco de espacio, de tiempo. Creíamos que ahora era el momento para cumplir su deseo porque sé que a él le hubiera hecho mucha ilusión que saliera mañana (por hoy)”, asegura. “Miguel era una persona muy creativa, era una mente que no paraba, que no se cansaba, no solamente en lo literario, sino también en cualquier faceta artística: Podcast, radio, televisión... No digo cine porque no le dio tiempo”, afirma el editor: “Desconozco cuál era su faceta con otros editores, pero conmigo lo compartíamos todo y siempre aportaba un punto de vista que yo no tenía: cuando yo veía una cosa, él veía cien”.