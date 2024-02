“Escribir este libro foi unha terapia”

Fran Pereiro, autor de “Atlas de Xeografía Interior” (Medulia Editorial, 2023), falará esta tarde en Vigo, a partir das 20.00 horas, na Asociación Cultural Río Lagares, do seu primeiro poemario, “un libro de poemas escrito totalmente espido, sen trampas e comprometido coa miña liberdade persoal e expresiva”.

–O seu é un libro que fala das diferentes fases da depresión, un libro moi intimista.

–Si, é sobre un proceso que vivín durante anos de depresión e de como chego á conclusión de que necesito axuda para saír dela e de como entro nunha terapia para curarme. Ademais, durante este proceso morreu o meu irmán, e atópome de novo con Galicia, e iso supón atoparme tamén coa miña infancia, coa miña adolescencia, coa miña construción.

–Ven de aí o de atlas? Vai marcando itinerarios, rutas que marcan ou inflúen na vida dun?

–Son rutas emocionais. Hai moitos lugares nos que parei so cinco minutos pero que supuxeron un algo para min, lugares que descubrín en viaxes ou que compartín con outra xente que tamén son significativas e lugares nos que vivín e, de feito, tamén conforman esa construción persoal.

–Que o levou a escribir este poemario?

–Eu escribo dende sempre. Empecei ós nove anos, pero non publicara nunca. Tiven unha pausa cando empezou todo o problema da depresión, pero a espita que fixo que volvera a escribir foi a morte do meu irmán. Púxenme entón a disciplina de escribir un poema por día polo menos. Escribilo ou esbozalo. Moitos deles non chegaron a nada, pero foi como unha especie de terapia tamén. O libro serviume de terapia.

–Foi difícil espir a súa alma nun libro tan persoal?

–Si. Cando empecei a terapia eu xa tiña escritos moitos poemas, pero entón tiven que espirme completamente, porque me comprometera coa terapia, eu quería curarme. Tiven que borrar tódalas barreiras que non me permitían chegar a conclusións, ata que, ó final, completamente espido, saía a verdade. A partir diso pensei que os poemas do libro tiña que reescribilos, para ser completamente honesto comigo. O libro é moi intimista, moi duro ás veces, pero creo que é moi honesto.

–Foi máis complicado, sen embargo, darse de conta de que precisaba axuda?

–Si, pero xa foi como algo desesperado. Tiña moitas ideas obsesivas e vin que por min mesmo non podería saír. E eu quería saír. Espirme foi doloroso, pero foi moi liberador.

É un libro de esperanza, de fe na curación e de fe en min mesmo

–Son poemas sen puntuación nin maiúsculas, por que?

–A falta de puntuación ten que ver coa forma de pensamento que tiña eu nese momento da depresión. As ideas saían a ballón, todas xuntas, saltaba dunhas a outras, eran obsesivas, pero non había pausa. A falta de maiúsculas foi o mesmo, porque nesa forma de pensamento tan bestial, calquera idea, fora grande ou pequena, pesaba o mesmo. Angustiábame tanto un problema real coma un imaxinario e quixen que iso se reflectise no libro e pensei que a falta de maiúsculas fai todas as letras iguais e, polo tanto, co mesmo peso específico.

–Son poemas duros, pero encerran unha mensaxe de esperanza?

–Absoluta. Si que expresa unha esperanza. É un libro de esperanza, de fe na curación e de fe en min mesmo, algo no que estou traballando aínda.

Un intento de axudar

–Na sinopse di: “É un libro sobre min e sobre ti”.

–Eu nunca pensei que podería chegar a o punto ó que cheguei. Eu non é que fora unha persoa cun carácter especialmente forte, pero a verdade é que nunca pensara que puidera chegar a caer nun pozo tan profundo. Si que tivera anteriormente algún conato, pero sempre o superara. O libro si que é un intento de axudar ou de que alguén poida recoñecerse e buscar axuda.

É como unha soidade moi grande e moi destrutiva.

–Cómpre máis ca nunca falar das enfermidades mentais?

–Eu creo que si que fai falla. Todo o que ten que ver coa vida interior, cos sentimentos, é como un tabú, non entendo moi ben o motivo. Ós amigos podíalles falar de calquera tipo de problemas pero chegado o momento de expor “creo que teño unha depresión”, a resposta foi horrible. Non atopei a intención por parte dos demais de intentar informarse sobre que é isto, ou como poder axudar. Non atopei nada diso. É como unha soidade moi grande e moi destrutiva.

Só e abandonado

–Ía preguntarlle se se sentira só.

–Absolutamente. Só e abandonado.

–Falla, moitas veces, non saber axudar.

–Si. Pero tamén está o medo a enfrontalo. É unha enfermidade mental, non é unha cousa física que che poidan poñer un emplasto e xa estás curado. É ese medo aínda existe e eu coido que durante un tempo seguirá existindo.

–Moi necesario este atlas entón.

–A min, con que sirva para pórse na pel do outro, xa estaría moi satisfeito. Se serve tamén para que un recoñeza que está pasando por un proceso así e que é mellor pedir axuda canto antes, non deixar pasar o tempo, xa estaría encantado.

–Pensa xa nun novo libro?

–Agora estou preparando un segundo libro de poemas, quero terminar un libro de conto para nenos e tamén un libro de relatos curtos para adultos. É un período malo no anímico, pero moi produtivo, tamén pinto e fago escultura. A creación, en xeral, sempre está presente na miña vida.