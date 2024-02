Gafas con denominación de origen gallega

Las sillas voladas de acero tubular de creadores como Marcel Breuer, Alvar Aalto, Mies van der Rohe y Lilly Reich inspiran la colección cápsula (colección con menos piezas que una tradicional) que la diseñadora Sabela Juncal (Pontevedra, 1997) ha realizado para Mó, la marca exclusiva de gafas de Multiópticas. La arquitectura incompleta de los frentes y las líneas fluidas del metal de las gafas evocan las patas curvadas que caracterizan estas icónicas sillas.

La colección surge como resultado del concurso organizado entre los nueve diseñadores seleccionados para la Allianz EGO, la pasarela de nuevos talentos de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, entre los que se encontraba Sabela, que concurría con la colección “Condominio”, inspirada en el proceso de construcción del hogar. Esta iniciativa, que se celebró por primera vez en febrero del pasado año, contó con un comité de expertos, quienes eligieron a Sabela para diseñar esta colección para la conocida compañía óptica.

“Esta colaboración me ha permitido abordar un proyecto de diseño totalmente nuevo, con materiales y técnicas muy diferentes a las que estoy acostumbrada, lo que ha supuesto un estímulo creativo para mí con el que, además, me he divertido mucho”, afirma la diseñadora, a quien le gusta salirse de la zona de confort y asumir nuevos retos. Según ella, es la forma de continuar aprendiendo y progresando.

Sabela se confiesa una entusiasta de las gafas como complemento. Por eso, diseñar esta colección le ha hecho especial ilusión. “Está hecha con mucho cariño y mucha dedicación”, comenta.

“Mó x Sabela Juncal by Allianz Ego” incluye diez modelos unisex –seis de sol y cuatro de graduado–, cuyos nombres representan objetos del hogar y momentos familiares de su creadora: Mó tendal, azulejo, rellano, vermú, merienda, dintel, alféizar... Juncal juega no sólo con los volúmenes y las formas, sino también con el color, con una paleta de tonos naturales entre los que predomina el verde, ámbar, el azul, el rojo teja y el borgoña.

Sabela estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Vigo (Uvigo) y después realizó un máster en Diseño y Dirección Creativa en Moda en la misma universidad. “Me matriculé en Publicidad porque en aquel momento los estudios de diseño eran privados y ésta me pareció la decisión más racional, pero luego surgió este máster y me apunté porque la moda es a lo que siempre he querido dedicarme”, afirma Juncal, que trabaja para una empresa gallega. “En Galicia hay mucho talento y una industria muy potente en moda. Hay muchas posibilidades”, asevera.

La coruñesa Amara Caruncho, con su marca Coconutcankill, presentará el día 18 su nueva colección, “Sommet”, en la Allianz EGO, por lo que el talento gallego podría estar detrás de las gafas que luzcamos también en 2025.