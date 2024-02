El talento galaico sueña con nueve goyas

Galicia vuelve a estar presente en los Goya un año más. En esta ocasión, con nueve nominaciones, que encabeza la película del vigués Álvaro Gago, Matria. Esta cinta, tras la que se esconden seis largos años de trabajo y un corto del mismo título, aspira a dos “cabezones” en la ceremonia que se celebra esta noche en Valladolid. Uno, por la interpretación protagonista de María Vázquez; y otro, para el propio Gago, que compite en la categoría de mejor dirección novel.

Fotograma de “El sueño de la sultana”. | // FDV / ÁGATHA DE SANTOS

La intérprete viguesa compite en la categoría de mejor actriz principal con Malena Alterio (Que nadie duerma), Laia Costa (Un amor), Patricia López Arnaiz (20.000 especies de abejas) y Carolina Yuste (Saben aquell), mientras que Gago pugna con Estíbaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas), Itsaso Arana (Las chicas están bien), Alejandro Marín (Te estoy amando locamente), y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez (Upon Entry).

Janet Novás, en “O corno”. | // FDV / ÁGATHA DE SANTOS

La bailarina porriñesa Janet Novás, protagonista de O corno, película dirigida por la realizadora vasca afincada en Santiago Jaione Camborda, podría traer a Galicia el premio a la mejor actriz revelación. Ésta es la única nominación en los Goya de una cinta que ha hecho historia al convertirse en la primera rodada en gallego que ha logrado la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián y su directora, en la primera mujer en hacerse con este premio. Novás compite con Xinyi Ye, Yeju Ji, Clàudia Malagelada y Sara Becker.

El cine de animación gallego sigue pisando fuerte. La productora ferrolana Chelo Loureiro, fundadora de Abano Producións, y que acaba de ser elegida como una de las 50 mujeres más influyentes del cine y el audiovisual español por la revista “Forbes”, opta a dos galardones, que podrían sumarse a los tres que ya tiene. Por una parte, a mejor película de animación por El sueño de la sulltana, dirigida por la vasca Isabel Herguera, primera cinta de animación europea en competir por la Concha de Oro en el festival vasco y que obtuvo dos premios: el Irizar al Cine Vasco y el de la Asociación Vasca de Guionistas, que compartió con Gianmarco Serra. Aunque las nominaciones en animación recaen en las cintas, cabe destacar que Hanna y los monstruos, otra de las nominadas a mejor película de animación, está dirigida por la viguesa Lorena Ares.

La segunda nominación de Abano es por To bird or not to bird. Dirigida por el gallego Martín Romero, esta producción opta al premio al mejor cortometraje de animación.

Xoel López también pugna por un Goya. El músico se encuentra entre los nominados a la mejor canción original por “Eco”, de la banda sonora de Amigos hasta la muerte.

La diseñadora de producción Curru Garabal aspira a la mejor dirección de arte por Cerrar los ojos, de Víctor Erice, película que suma otras diez nominaciones, mientras que Paco Vidal podría llevarse el galardón a la mejor dirección de producción.

El peluquero Noé Montes es otro de los nominados, junto a sus compañeros Sarai Rodríguez y Óscar del Monte por su trabajo en la película Valle de sombras.