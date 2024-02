El fármaco estrella contra el COVID grave, posible terapia para las lesiones cerebrales

La dexametasona, un fármaco antiinflamatorio e inmunosupresor recomendado para pacientes con COVID-19 que precisen ventilación mecánica u oxígeno suplementario, puede ser especialmente eficaz para tratar lesiones cerebrales traumáticas si se administra mediante nanopartículas. A esto apunta un artículo del que es coautora principal Sonia Villapol, neurocientífica gallega en Houston, y publicado en la revista “Bioengineering & Translational Medicine”. La investigación se ha realizado en ratones y solo ha verificado un impacto importante en los machos de estos animales.

El estudio, que firman 9 científicos del Houston Methodist Research Institute –en el que trabaja la neurocientífica lucense– y de otras instituciones de EEUU e Israel, se inspiró en la eficacia de la dexametasona para reducir la tormenta de citoquinas inflamatorias, la reacción inmunitaria exacerbada que se observa en los casos más graves de COVID.

Se sabe que administrar dexametasona intravenosa logra reducir la inflamación cerebral, pero ese beneficio es limitado en el tiempo, y la administración durante periodos muy largos produce toxicidad. Este problema se salva mediante las nanopartículas, “vehículos” que llevan el fármaco a las zonas del cerebro que lo necesitan, reduciendo así el volumen de la lesión, la muerte celular y la liberación de citoquinas proinflamatorias.

“La biodegradabilidad, la baja toxicidad y la biocompatibilidad de los fármacos nanoterapéuticos son extremadamente importantes para garantizar la seguridad del paciente, evitando efectos secundarios o toxicidades –explica a FARO Sonia Villapol–. Las nanopartículas son útiles para cruzar barreras biológicas de manera eficiente, manteniendo la integridad de su carga terapéutica”, añade.

Este innovador método de administración tiene un potencial prometedor para mejorar la eficacia de los tratamientos de traumatismos craneoencefálicos, y también se podría aplicar a los ictus o a enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

Como sugiere el título del estudio (“Sex-dependent improvement in traumatic brain injury outcomes after liposomal delivery of dexamethasone in mice”), el beneficio solo se ha verificado en ratones macho, por lo que hacen falta más estudios para lograr su futura aplicación en humanos de ambos sexos.

“A nanomedicina vai ser a meirande revolución nas terapias de enfermidades neurolóxicas” Sonia Villapol - Neurocientífica

–Por que a dexametasona só tivo un impacto significativo en ratos machos?

–Existen moitos factores biolóxicos, fisiolóxicos e endocrinos que marcan as diferenzas e que aínda non están de todo esclarecidos. Pero se analizamos a patoloxía que ten lugar despois dun dano cerebral atopámonos con perfíis inflamatorios que difiren co xénero. Os machos e femias teñen distintas respostas inflamatorias, con distintos picos temporais despois dun dano cerebral onde aumentan os niveis de proteínas pro-inflamatorias e activación das células inmunes do cerebro, as da microglia. As femias teñen una resposta horas despois do dano cerebral e despois disminue aumentando unha semana despois de novo. Pola contra os machos teñen unha resposta máis tardía pero que alcanza os niveis máximos ós tres días despois do dano. Polo tanto, cando administramos as nanoparticulas coa dexametasona aos tres días despois do dano, é máis probable que o efecto repercuta máis nos machos que nas femias, como así acontece. Vemos unha reducción da resposta inflamatoria e da lesión cerebral nos machos tratados coa dexametasona, pero non nas femias. O seguinte experimento será unha intervención temperá nas femias, horas, non días, despois do dano cerebral. A neurociencia dinos que os nesgos de xénero na fisioloxía e patoloxía das enfermidades neurolóxicas son un compoñente importante para a efectividade dos tratamentos, polo tanto o deseño dos tratamentos ten que diferenciarse tanto en dosaxe como en tempos de administración e durabilidade.

–Que vantaxes tería este tratamento en persoas nun futuro?

–Estou segura que a nanomedicina vai ser a meirande revolución nas terapias de enfermidades neurolóxicas. Sabemos que a administración intravenosa da dexametasona resultaba eficaz para reducir a inflamación cerebral, sobre todo o edema, pero este impacto beneficioso era perecedeiro e a administración por longos períodos causa toxicidade. Coas nanopartículas este problema está resolto, ademáis poderemos combinar a dexametasona con varios fármacos e encapsulados nun mesmo tipo de nanopartícula para aumentar a súa eficacia. E non só se poderá aplicar a danos craneoencefálicos para os que ata o momento non existe un tratamento mellor que a rehabilitación, tamén os poderemos aplicar aos ictus ou enfermidades neurodexenerativas coma o alzhéimer.