“Rapa” y las películas “O corno” y “Matria” copan las candidaturas a los Mestre Mateo

La serie “Rapa” y las películas “O corno” y “Matria” acumulan 42 candidaturas a los Premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual, seguidas, a cierta distancia, por los filmes “Salta” y “Fatum”. Los académicos Lucía Veiga y Denís Gómez anunciaron ayer las candidaturas finalistas de la 22ª edición de los galardones, que se entregarán el próximo 23 de marzo en el Coliseum de A Coruña, durante un acto celebrado en el museo MEGA.

La serie de Portocabo encara la recta final de los premios siendo la más votada por los académicos gallegos, con 16 candidaturas, empezando por la de Mejor serie de TV, donde compite con otro trabajo de la productora “Os argonautas e a moeda de ouro”, y “Motel Valkirias” y “Saudade de ti”, ambas emitidas por TVG. Rapa también coloca a seis de sus intérpretes como finalistas en interpretación: Iolanda Muíños, Melania Cruz y Federico Pérez Rey en papeles de reparto y Mónica López, Javier Cámara y Darío Loureiro en los papeles protagonistas. Por su parte, “Matria” obtiene cuatro candidaturas: para su actriz protagonista, María Vázquez, y para Susana Sampedro, como actriz de reparto, así como para Eduardo Rodríguez Cunha “Tatán” y Santi Prego como actores de reparto.

“O corno” cuenta con tres finalistas de interpretación: Carla Rivas y Diego Anido en papeles de reparto y Janet Novás como protagonista. Completan el listado el ganador del Mestre Mateo a la Mejor interpretación masculina protagonista en 2023, Tamar Novas, por su papel en “¡Salta!” y Luis Tosar, por su trabajo en “Fatum”. La actriz Lidia Veiga tendrá un doble protagonismo en la gala de este año, al ser copresentadora del espectáculo y optar al premio por su papel protagonista en la película “Cando toco un animal”.

Las películas finalistas a Mejor largometraje acaparan 40 candidaturas: “O corno” con 14, “Matria” con 12, “¡Salta!” con 9 y “Fatum” con 5, entre ellas las de Mejor dirección para Jaione Camborda, Álvaro Gago, Olga Osorio y Juan Galiñanes. Los nombres de los tres primeros vuelven a aparecer como finalistas por los guiones de las películas, en el caso de Olga Osorio junto con Araceli Gonda. El trabajo de Pepe Coira y Fran Araújo en “Rapa” completa las candidaturas.

Siete cortometrajes, cinco de imagen real y cuatro de animación, fueron seleccionados como finalistas. “Antes de que se ponga el sol”, “Nena”, “O coidado”, “O neno sardiña” y “Ulises” competirán por el trofeo que los acredite como Mejor cortometraje de imagen real. Por su parte, “Illa cordura”, “In half”, “O monstro e a nena” y “To bird or not to bird” competirán por el Mestre Mateo al mejor cortometraje de animación.

En la categoría de Mejor programa, figuran el ganador en la pasada edición de los Mestre Mateo, “Cinephilia”, emitido por Telemiño. Simone Saibene es también finalista a mejor comunicador y mejor realización. Le acompañan “Clac” de la TVG, también finalista en mejor realización con el trabajo de Natalia López; “O gran camiño”. “Grandes rutas a pé do mundo” comparte candidatura finalista a Mejor realización para Alba Prol, Raúl García y Jairo Iglesias; y “Cos pés na terra” de Filmax-Producións A Fonsagrada. Gerardo Rodríguez completa las candidaturas a mejor realización por el programa “Malicia Noticias”, que también obtiene una candidatura para Lucía Veiga a mejor comunicadora, categoría en la que también optan a premio Juan Fuentes por el magacín “Quen anda aí?”, y Paco Lodeiro, por el concurso “Atrápame se podes”.

