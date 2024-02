Usar fármacos contra la disfunción eréctil se asocia a un menor riesgo de alzhéimer

Hallar fármacos eficaces contra el alzhéimer ya autorizados para otras indicaciones, por lo que tienen un perfil de seguridad conocido, sería un gran avance en la lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa. Un estudio observacional en casi 270.000 varones, publicado en la revista “Neurology”, apunta en esa dirección, al detectar una asociación entre el uso de fármacos contra la disfunción eréctil y la reducción del riesgo de alzhéimer en hombres. La investigación, no obstante, no prueba que estos medicamentos reduzcan el riesgo de alzhéimer, sino que solo muestra una asociación.

El estudio (Matthew Adesuyan et al., “Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors in Men With Erectile Dysfunction and the Risk of Alzheimer Disease”) está bien realizado y sus resultados son alentadores, según expertos independientes consultados por el Science Media Centre de Reino Unido. Coinciden en que son más necesarios más estudios y ensayos clínicos para confirmar estos indicios.

“Este estudio no prueba de forma concluyente que los fármacos para la disfunción eréctil reduzcan el riesgo de alzhéimer, pero proporciona una buena evidencia de que merece la pena seguir estudiando este tipo de fármacos en el futuro”, opina Tara Spires-Jones, presidenta de la Asociación Británica de Neurociencias y catedrática en la Universidad de Edimburgo.