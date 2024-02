La vacuna que les faltaba a los mayores

Una única dosis de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS) de GSK en adultos mayores de 60 años redujo el riesgo de desarrollar enfermedad del tracto respiratorio inferior asociada a este virus durante dos temporadas, según los datos correspondientes a la segunda temporada del estudio de fase III AReSVi-006 que publica la revista científica revisada por pares “Clinical Infectious Diseases”. También se observó una eficacia similar en mayores de 60 años con comorbilidades subyacentes, la población considerada en mayor riesgo de sufrir consecuencias graves tras la infección por VRS.

La vacuna del laboratorio británico se sumaría así al reciente arsenal de antígenos contra el VRS, tras el anticuerpo monoclonal nirsevimab –que Galicia incluyó este año de forma pionera en el mundo en su calendario de inmunización infantil– y la de Pfizer, cuya comercialización fue aprobada en España el mes pasado y que está dirigida a la protección de lactantes mediante la inmunización de la embarazada, y de personas mayores de 60 años.

Para el doctor Federico Martinón, jefe del Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), investigador de este estudio y coordinador del Grupo NeumoExpertos, la vacunación surge como una posible estrategia clave para prevenir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el VRS. “Antes de la vacuna, nuestra única posibilidad era el tratamiento sintomático, es decir, dar soporte respiratorio al paciente que lo necesitara, garantizar la alimentación y tratar las complicaciones, porque no disponemos de tratamientos específicos frente al VRS ni había ninguna otra alternativa”, afirma.

La experiencia con la inmunización de los lactantes en Galicia corrobora la eficacia de la vacuna frente al VRS, un patógeno respiratorio de mucha importancia no sólo en la dad pediátrica, sino también en los adultos de más de 60 años y enfermos con patologías crónicas pulmonares y cardiacas. El experto en vacunas subraya que en el caso de los mayores de 60 años y enfermos crónicos, la probabilidad de tener una neumonía en comparación con la gripe es casi tres veces superior y que su letalidad es comparable a la de ésta. En este sentido, recuerda que sólo en Estados Unidos, se calcula que como consecuencia de la infección por virus respiratorio sincitial se producen medio millón de hospitalizaciones y 33.000 muertes de personas mayores de 60 años. “El VRS está reconocido por todas las agencias supranacionales y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los grandes patógenos y una de las emergencias importantes de salud pública”, recalca.

Por todo ello, el Grupo NeumoExpertos recomienda, en su última publicación en la revista científica “Archivos de Bronconeumología”, la vacunación frente al VRS de este colectivo. “Los estudios arrojan datos similares a los de la vacuna para lactantes, con una protección cercana al 70% frente a infecciones del tracto respiratorio inferior y cercana al 80% para prevenir formas graves de infección respiratoria del tracto inferior en adultos de más de 60 años, incluidos aquellos con comorbilidades subyacentes, como enfermedades cardiacas o pulmonares crónicas. Son datos muy prometedores”, afirma el doctor Martinón.

Federico Martinón. / Xoán Álvarez

"Está reconocido por la OMS como uno de los grandes patógenos y una de las emergencias importantes de salud pública" Federico Martinón — investigador, experto en vacunas

En su opinión, las vacunas frente al VRS “cierran el círculo” de los cuatro grandes patógenos causantes de las enfermedades respiratirias: el virus de la gripe, el SARS-CoV-2, el neumococo y el VRS. “Hoy ya tenemos vacuna para los cuatro y frente a tres de ellos –COVID, neumococo y gripe– ya se está utilizando la vacunación con resultados muy positivos. Ahora, tenemos la posibilidad de completar la prevención de la neumonía también en el paciente adulto, una de las causas principales de ingreso, de morbilidad y mortalidad en las personas de edad más avanzada y en aquellas que tienen comorbilidades”, afirma.

Según este experto, las vacunas de Pfizer y de GSK son muy similares en tanto en cuanto utilizan el mismo antígeno, es decir, van dirigidas a la misma parte del virus. La de Pfizer es una vacuna inactivada que incluye dos variantes de ese antígeno (VRS tipo A y tipo B) y la de GSK incluye sólo una de esas variantes pero añade un estimulante del sistema inmunológico con un adyuvante. “Las dos son muy prometedoras. Ahora sólo falta que lleguen a nuestra población y, por qué no, Galicia vuelva a ser pionera en su implementación”, opina.

El doctor Martinón también felicita a la población gallega por liderar las tasas de vacunación, también frente a la gripe. "Pero siempre hay un margen de mejora y no debemos caer en la autocompliecencia y seguir trabajando no sólo para alcanzar ese 70% objetivo que marca la Organización Mundial de la Salud, sino para superarlo, porque sabemos que las vacunas funcionan, pero muchas veces tendemos a pensar que enfermedades como la gripe tienen menos gravedad o que tienen consecuencias menores que otras enfermedades, y no es así, y lo vemos cada invierno", afirma.

El antígeno evita unos 400 ingresos de bebés en Galicia

Galicia se convirtió en 2023 en pionera en el mundo en implementar la primera medida de profilaxis universal contra el VRS en lactantes y los resultados no pueden ser más satisfactorios, según el doctor Federico Martinón. “En su primera estación, según datos preliminares, hemos evitado más de 400 ingresos de lactantes menores de un año por esta patología en la comunidad”, comenta.

Por ello, es partidario de continuar con esta estrategia y no cree que sea necesario cambiarla por la inmunización a través de la madre lactante. “Es una estrategia que ha demostrado que funciona. Además de exitosa, cuenta con una gran aceptación”, reitera.