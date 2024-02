Juan Cruz, premiado por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife

“Yo nací para contar, para contarlos a ustedes, por ejemplo”. Así se definió a sí mismo este lunes Juan Cruz, el periodista y comunicador –colaborador y articulista de FARO, así como de otros medios de Prensa Ibérica– al recoger el Premio Patricio Estévanez que este año le ha concedido la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT). “Para los periodistas, es muy importante ser buenos”, afirmó el profesional nacido en Puerto de la Cruz en 1948, y que realizó un alegato a favor de esta profesión, a la que se dedica desde hace más de seis décadas, puesto que comenzó en ella con tan solo 13 años. “Nosotros no nacimos para ser malos ni para hacer maldades”, dijo el galardonado en un acto que contó con la participación del presidente de la APT, Salvador García Llanos, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

Juan Cruz comenzó a escribir con 13 años en el semanario Aire libre y luego pasó a La Tarde y “El Día” hasta que llegó el momento de la fundación del periódico “El País”. Actualmente es colaborador y columnista de FARO y Prensa Ibérica y también ha escrito diferentes novelas que han sido reconocidas a lo largo de los años.

Juan Cruz tuvo palabras de cariño para cada una de las personas que acudieron en la tarde de ayer al acto de entrega del premio que se desarrolló en Santa Cruz de Tenerife. Así, de prácticamente cada miembro de la audiencia tuvo una anécdota que relatar, que él convirtió en entrañables historias que podrían ahora conformar un nuevo libro del periodista tinerfeño. “Para mí fue muy importante que mi madre respetara mi manera de ser”, comenzó diciendo el reconocido profesional.

Juan Cruz compartió su premio “con los periodistas, con los jóvenes, con los que me han ayudado a ser periodista” y lamentó vivir de una profesión “maltratada por nosotros, por la sociedad a la que se dirige, por quienes no entienden que periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente, que periodista es aquel que, sabiendo, debe decir lo que sabe y debe callar lo que aún no ha comprendido”.